Savicko paveikslų galerijoje – menininko iš Ukrainos Antono Pedoso tapybos darbų paroda „Nieko naujo. Vis dar karas“

"Nieko naujo. Toliau – vis karas. Karas – visų procesų katalizatorius. Procesų, kurie taikos metu trunka labai ilgai. Karas asmeninį ir kolektyvinį reikalą įstumia į tokias aplinkybes, kad tai tampa visa ko priežastimi. Tampa motyvu. Kiekvieno asmens judesio ir kiekvienos bendros idėjos paskata. Idėjos virsta ideologija.

Kiekvienas procesas, prasidėjęs prieš karą, baigsis per karą arba po jo.

Man karas prasidėjo giminaičio mirtimi 2014 metais. Nuo tada prabėgo aštuoneri metai. Man tai tapo priežastimi, lėmusia, kad šį karą priimu taip, kaip priimu. Nes kiekvienas įvykis yra priežastis ir kiekvienas įvykis sulaukia atsako.

Tačiau mano kūryba kalba apie praeitį. Bandau perteikti ir viltį geresnės ateities – ateities be priespaudos ir mirčių. Ateities be psichologinių ir fizinių traumų. Be visko, ką atneša karas.

Kai žmonės pirmą kartą susidūrė su mano projektu „Kaina“, jie man kalbėjo, jog viliasi, kad ateity man nebereikės tapyti.

Jie – ir aš asmeniškai – nesitikėjome, kad 4 470 galėtų virsti pirmiausia 4 490, o dabar išaugo į daugybę tūkstančių aukų.

Tai kaina, kurią mokame už ateitį mūsų tautos ir daugelio tautų, kurios nuo praėjusio amžiaus buvo suvokiamos kaip atakų ir teroro taikinys.

Mūsų protėvių užsimotas procesas šį kartą pavyks.

Seniai prasidėjęs procesas baigsis kartu su šiuo karu arba po jo.

Bet kol kas – vis dar karas". /Antonas Pedosas/

Antonas Pedosas (g. 1998) gimė bei augo mažame Žmerynkos mieste, centrinėje Ukrainoje. Yra įgijęs bakalauro laipsnį Lvivo nacionalinėje dailės akademijoje, keramikos katedroje ir 2022 metais magistro laipsnį Vilniaus dailės akademijoje, tapybos katedroje.

Nuo 2022 metų rengia grupines ir personalines parodas. Dalyvavo Baltijos šalių Jaunojo tapytojo prizo konkurse Vilniuje (2022 – 2023), kūrinys „Kaina“ pateko į finalą ir laimėjo II-ąją Zabolis Art Prize 2023 konkurso vietą. Menininkas gyvena ir kuria Lietuvoje, Vilniuje.

Tapybos parodos „ Nieko naujo. Vis dar karas‘‘ atidarymas – 2023 m. balandžio 28 d., 18 val., Savicko paveikslų galerijoje ( J. Tumo-Vaižganto g. 5, Vilnius). Renginys nemokamas.

Ekspoziciją bus galima apžiūrėti iki 2023 gegužės 23 d.

Parodų globėjas – europarlamentaras Petras Auštrevičius