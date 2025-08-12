Žinios, kurios šviečia.
Mirė fotomenininkas, leidėjas Valerijus Koreškovas

2025 m. rugpjūčio 12 d. 13:02
Lrytas.lt
Vilnietis Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys V. Koreškovas mirė po  ligos, eidamas 85-uosius metus. Jis buvo vienas pirmųjų Lietuvos fotografų,  pelniusių konkurso „World Press Photo“ aukso medalį ir prizą. Daug  dešimtmečių dirbo įvairiuose spaudos leidiniuose, iš kurių geriausi  prisiminimai buvo susiję su „Kalba Vilnius“ laikraščiu. 
V. Koreškovas dalyvavo daugiau nei 200 tarptautinių parodų, paliko gausų  fotoarchyvą, kuriame vienas reikšmingiausių darbų – „Lietuvos kompozitorių  ir muzikologų portretai“.
Dar viena V. Koreškovo aistra buvo kultūrizmas, kuriuo susidomėjo jaunystėje  legendiniame „Viktorijos klube“. Jau sulaukęs brandaus amžiaus vykdavo į  Pasaulio, Europos, Lietuvos sporto veteranų čempionatus, kur yra laimėjęs  ne vieną apdovanojimą. Tarptautiniame renginyje Ukrainoje už visuomeninę  veiklą buvo apdovanotas UNESCO garbės raštu. Apie savo sportinę patirtį  išleido knygą „70 metų, tai tik pradžia“. Pastaruoju metu nuotraukomis  ir prisiminimais prisidėjo prie rengiamos kultūrizmo enciklopedijos.
Didžiausiu leidybiniu darbu V. Koreškovas laikė su Nacionaliniu  M.K.Čiurlionio dailės muziejumi prieš 25-erius metus išleistą albumą  „M.K.Čiurlionis. Paveikslai, eskizai, mintys“ lietuvių, anglų, vokiečių  ir rusų kalbomis.
Vėliau parengė to paties albumo papildomus vertimus ir maketus lenkų,  prancūzų, ispanų, italų ir japonų kalbomis. Tikėjosi visus šiuos albumus  devyniomis kalbomis pristatyti spaudai artėjant M.K.Čiurlionio 150-osioms  metinėms, bet nespėjo.
Atsisveikinti su V. Koreškovu galima Vilniaus laidojimo rūmų „Ritualas“  10-oje salėje (Olandų g. 22) rugpjūčio 13 d. nuo 10 val. iki 14 val.,  velionis bus laidojamas Karveliškių kapinėse greta artimųjų.
