Ukmergėje atidaryta unikali paroda apie klaidas

Jos organizatoriai – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba ir Ukmergės Senamiesčio progimnazija – pristatytė daugiau kaip 50 pakiliai nuteikiančių eksponatų, kurių autoriais tapo įvairių rajono mokyklų skirtingų klasių mokiniai ir apie 20 mokytojų.
Mintis mokinių namų ir klasės darbų su klaidomis sąsiuvinių iškarpas pristatyti kaip meno kūrinius kilo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Vaidotui Kalinui prieš 11 mėnesių lankantis „Art Vilnius“ parodoje.
Pirmasis kvietimas tapti neįprastos meno parodos „Iš klaidų mokomės“ bendraautoriumi socialiniuose tinkluose paskelbtas šių metų sausio 30 d. Ukmergiškių buvo prašoma į Švietimo, kultūros ir sporto skyrių iki vasario 28 d. atnešti spalvotais rašikliais mokytojų išmargintus namų ar klasės darbų sąsiuvinius, pratybas ar pavienius jų lapus. Šie darbai galėjo būti atlikti tiek vakar, tiek prieš šimtą metų.
„Tokios neįprastos parodos idėja patikėjo ir į kvietimą atsiliepė tik... viena ukmergiškė, kuriai mokslai sekėsi puikiai ir jos atneštuose sąsiuviniuose klaidų nebuvo.
Taip buvo padaryta išvada, kad mokinių klaidos, mokytojų parašyti dvejetai ir pastabos mokytojams, mokiniams ir tėveliams yra labai brangios ir jomis su kitais nėra jokio reikalo dalintis“, – sakė V.Kalinas.
Pasak jo, dėl šios priežasties medžiagos parodai rinkimas ir apipavidalinimas užtruko apie pusmetį.
Į parodos „Iš klaidų mokomės“ atidarymą dalyviai buvo įleidžiami tik įteikus akreditacijas-leidimus. Kadangi parodos autoriai – mokiniai – pagyrų nusipelnys tik po kelių ar keliolikos mokslo metų, atidaryme buvo atsisakyta sveikinimo žodžių ir muzikinių kūrinių. Vietoje jų parodos dalyvius stebino Ukmergės Senamiesčio progimnazijos antros klasės mokinių atliekamas „klaidų performansas“ (mokytoja Irena Mackevičienė) ir VšĮ Ukmergės ligoninės gydytojos chirurgės Mildos Povilavičienės pranešimas, kuriame ji pasakojo apie klaidas medicinoje, kurios... išgelbėjo milijonus gyvybių.
Dar pirmuose skelbimuose apie būsimą parodą visus prisidėjusius prie organizavimo buvo pažadėta pavaišinti skaniausia arbata Ukmergėje. Tesint šį pažadą ir padedant Ukmergės Senamiesčio progimnazijos atstovams, Senajame (nebe) knygyne buvo atidaryta arbatos gamybos mini laboratorija. Laborantų funkcijas atliko Antano Smetonos mokyklos direktorius Adolfas Girdžiūna ir Vlado Šlaito viešosios bibliotekos darbuotojas Jonas Jovaišis.
Paroda Senajame (nebe) knygyne veiks iki rugsėjo 11 d.
Būtinai apsilankykite joje!
Juk klaidos yra svarbi gyvenimo dalis, nes suteikia galimybę mokytis ir tobulėti. Kiekvienas nesėkmingas bandymas gali tapti vertinga pamoka, padedanti rasti geresnius sprendimus ateityje.
Klaidų analizavimas leidžia suprasti savo silpnybes ir stiprybes, taip pat skatina kūrybiškumą ir lankstumą. Galiausiai klaidos ugdo atsparumą ir moko priimti nesėkmes kaip natūralų gyvenimo procesą.