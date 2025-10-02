MO muziejuje bus atidaryta nauja didžioji paroda „Amžinai laikina“

„Amžinai laikina“ – MO muziejaus kvietimas dailės istoriją interpretuoti ne vien kaip stilių ar epochų kaitą, o kaip žmonių pastangas suprasti save pasaulyje. Pasak parodos kuratorių, „Amžinai laikina“ pristatomi kūriniai apims laikotarpį nuo vėlyvųjų Viduramžių iki šiuolaikinio meno, tačiau parodoje nebus sekama dailės istorijos raida: „Amžinai laikina“ pasakojimas plėtojamas teminiuose skyriuose, skirtuose amžinai svarbiems klausimams, o visą kompoziciją jungia laiko tema.
MO muziejaus vadovė Milda Ivanauskienė pastebi, kad kutūros bendruomenei protestuojant prieš Kultūros ministerijos atidavimą antidemokratine, prorusiška retorika pasižyminčiai politinei jėgai, tvyrant nerimui dėl kultūros sektoriaus bei visos valstybės ateities, parodoje išryškėja nauji prasminiai sluoksniai.
„Šiandienos nerimo ir grėsmės pritvinkusiu laiku paroda pasiūlo filosofinį žvilgsnį, atitrauktą nuo nepaliaujamai plūstančių šiuolaikybės naujienų ir pokyčių. Toks žvilgsnis, aprėpdamas akimirkos laikinumo ir amžinybės tvarumo perspektyvas, ramina, veikia kaip antikūnas prieš dabarties poliarizaciją“, – apie parodos idėją pasakoja muziejaus vadovė.
Kaip įprasta, pirmieji su paroda susipažinti galės MO narystės turėtojai – MOdernistai, kurių lauks išankstinės specialiai šiai bendruomenei skirtos ekskursijos. Visiems lankytojams „Amžinai laikina“ atsivers spalio 11 d., kurį lydės visos dienos atidarymo Moratonas.
Jame, kaip įprasta – susitikimai su parodos menininkėmis, pranešimai bei diskusijos, režisieriaus Pauliaus Markevičiaus spektaklio fragmentai ir vakarą vainikuosiantys alternatyvaus roko grupės Abudu koncertas.
Parodą „Amžinai laikina“ pamatyti lankytojai kviečiami nuo spalio 11 d. 10 val. Paroda veiks iki 2026 m.kovo 15 d.
