Festivalyje „Kanto dienos Klaipėdoje“ sužibėjo ir akvarelės meistrai

Dedikacija Simonui Dachui
Akvarelininkų pleneras dedikuotas Klaipėdoje gimusio, vokiškai rašiusio poeto S.Dacho 420-osioms gimimo metinėms. Praleidęs vaikystę mieste, tuo metu vadintame Mėmeliu, o vėliau persikėlęs į Karaliaučių, jis sukūrė šimtus giesmių, odžių, proginių eilėraščių. Rytprūsių baroko epochos klasiko eilės, galbūt net autobiografinės, apie nelaiminga meilę paprastai kaimo mergaitei Toravos Anikei ilgainiui virto liaudies daina, ji iki šiol skamba vokiškai kalbančiuose kraštuose.
Per Antrąjį pasaulinį karą iš Klaipėdos mįslingai pradingęs paminklas S.Dachui ir nemirtingo jo kūrinio herojei atkurtas Lietuvai atgavus nepriklausomybę – bronzinė Toravos Anikė vėl stovi Teatro aikštėje. Neatsitiktinai dailės plenero dalyvių žvilgsniai krypo į šį bene ryškiausią senosios Klaipėdos simbolį. Įvairia technika lietose akvarėlėse mirga ir žvaigždės formos Mėmelburgo tvirtovės pylimai, gynybos bokštai, sienos, senamiesčio gatvelės, fachverko pastatai.
Klaipėdos savivaldybės Immanuelio Kanto viešosios bibliotekos ir Dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus organizuotame plenere dalyvavo Lietuvos akvarelės meistrai Anatolijus Ščiogolevas, Jurga Sidabrienė, Laimutė Tamoševičienė, Kristina Čivilytė, Auša Andziulytė, Laima Drazdauskaitė, Valdemaras Barakauskas, Antanas Visockis, Tatjana Simanaitienė, Liuda Laudanskaitė, Jolanta Vitkutė, Gintaras Koncevičius, Laima Gedvilaitė-Sakalauskienė, Rasa Taurinskaitė, Kęstutis Balčikonis, Aurimas Anusas, Valentinas Diginas, Rima Steponienė, svečiai iš Latvijos ir Švedijos Oksana Vronska, Edgaras Vronskis, Baiba Priedite, Irina Novokreščionova.
I.Kantą prisiminė ir reperiai
Antrą kartą vykęs kultūros ir meno festivalis „Kanto dienos Klaipėdoje“ gaivino primirštas okiečių klasikinės filosofijos pradininko sąsajas su Mėmeliu, kuriame gyveno ir palaidoti jo protėviai. Tarptautinėje konferencijoje įžvalgomis apie pasaulinio garso mąstytojo kūrybą, interpretacijomis švietimo, humanitarinių mokslų konstekstuose dalijosi profesoriai Liutauras Degėsys, Gintautas Mažeikis, filosofai Arvydas Juozaitis, Laisvūnas Čekavičius, Shawnas Chistopheris, Tricia Van Dyk, Klaipėdos universiteto docentas ir Vokietijos garbės konsulas Arūnas Baublys,.
Netikėtas filosofinės minties festivalio akcentas – interaktyvus spektaklis „Narcizas ir Auksaburnis“ (režisierius Dominykas Matulionis), sukurtas bendradarbiaujant su jaunaisiais aktoriais, užsimojusiais įgyvendinti ambicingą projektą „Kanto repas“. Tai pastanga ne visiems lengvai įkandamą I.Kanto filosofiją artinti prie jaunimo, pasitelkus šiuolaikiškas meno formas, muziką.
Restorano „Kurpiai“ džiazo klube festivalio leitmotyvus simboliškai perteikė atlikėjų grupė „Laikini amžimybės fragmentai“. Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje I.Kanto protėvius giesmėmis pagerbė amsamblis „Obeo con Archi“ (vadovė Laura Kasinskaitė).