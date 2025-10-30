AP galerija išleido žymaus rašytojo Sigito Parulskio pirmąjį fotografijų albumą „Susmulkinta amžinybė“

Pirmąja albumo trumpąja stotele tapo tarptautinė meno mugė ArtVilnius, kur buvo pristatyta ir autoriaus rankų darbo atspaudų kolekcija, o šiuo metu albumą jau galima įsigyti stambiausiuose „Pegaso“, mažuosiuose Kauno „Kolibrio“ ir Vilniaus „Eureka“ knygynuose bei leidėjo – AP galerijos – būstinėje Užupyje.
Albumą verta ne tik žiūrėti, bet ir skaityti
Pirmasis žymaus rašytojo fotografijų albumas talpina daugiau kaip 100 nuotraukų ir apima 2020–2025 metų laikotarpio kūrybą, nors S. Parulskis fotografuoja kur kas ilgiau. Galima prisiminti 2019 metais išleistą knygą „Dvigubo dugno keleiviai“, kurioje šalia kiekvienos trumpos istorijos buvo publikuota ir nuotrauka, tačiau tai nebuvo iliustracijos, o vaizdų archyvas, ieškantis su tekstu bendrumo per asociacijas, ne tiesiogiai. Kūrėjas savo nuotraukas keletą metų skelbia socialiniuose tinkluose, o 168 puslapių apimties fotografijų albumo „Susmulkinta amžinybė“ didžiausią dalį sudaro analoginiu būdu įvairiomis kameromis (Mamiya 6, Mamiya RB 67, Mamiya C330 f, Rolleiflex SL66e, Pentax 67) sukurtas vaizdų kaleidoskopas. Jis padalintas tekstais į septynias dalis. Svarbią dalį sudaro ir nuotraukų pavadinimai, albumą galima ne tik žiūrėti, bet ir skaityti.
Albumo tiražas – 500 egzempliorių, spaudino „Standartų“ spaustuvė, dizainerė Gulnara Galiachmetova, spaudai paruošė Daniel Samulevič, į saugią kelionę palydėjo rėmėjas BMW Lietuva.
Vaizdų kaleidoskope – parulskiška planeta
Rašytojo S. Parulskio fotografija ne kartą jau buvo pristatyta viešai – dvejose asmeninėse parodose ir meno degustacijose AP galerijoje, dukart tarptautinėse meno mugėse ArtVilnius, dukart Fotografijos savaitgalio ir kartą Fotografijos teritorijos renginiuose. Nuotraukų yra įsigiję kolekcininkai ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų šalių.
Apie albumo turinį leidėja ir galerininkė Vilma Jankienė sudarytojos žodyje rašo, jog Sigitas kuria parulskišką planetą kaip keistumo vietą; jai nebūdingas geografinis tikslumas ar vaizdų atpažįstamumas, tai pasaulio pajautimo interpretacijos, nenupoliruotos tikrovės orientyrai.
„S. Parulskio dėmesio centre atsirandantys objektai yra pasislinkę į sąvokų apie pasaulį teritoriją. Rašytojo, kuris fotografuoja, kūrybai trumpai apibrėžti tinka filosofo G. Harmano mintis apie objektų interpretaciją: „pastaroji iš esmės išreiškia objektų pasitraukimą ar nusišalinimą nuo žmogiškųjų tikslų į realybę, pranokstančią žmogaus naudos, veikimo ir daiktų eksploatavimo sferą“, – sako V. Jankienė.
Rašytojas fotografiją vadina vizualine intuicija
Rašytojas apie savo fotografavimo aistrą ne kartą užsimena šiais metais „Tyto alba“ išleistoje pakartoto tiražo eseistikos knygoje „Patys gražiausi sapnai apie kelią“. O vaizdų albumas tapo meninės fotografinės raiškos prisistatymu, įtvirtinančiu rašytojo naują – fotografo, vaidmenį.
Nedaugžodžiaudamas S. Parulskis trumpai apibūdina savo norą fotografuoti taip: „Man patinka metonimija, ar dar tiksliau – sinekdocha, dalis vietoj visumos. Akis mato bendrą vaizdą, daug nereikalingos informacijos. Kamera mato tik tai, kas svarbiausia. Žinoma, objektyvą nukreipia protas, bet kartais apima jausmas, kad tai tam tikras dialogas – tarp kameros ir proto. Galbūt tai galima pavadinti vizualine intuicija“.
AP galerija ketina ir ateityje išlaikyti dėmesį meninei fotografijai, tęsti fotografijos albumų leidybą, rengti autorines fotografijos parodas, organizuoti Fotografijos teritorija renginius Vilniuje ir Klaipėdoje, o S. Parulskio fotografijų albumas „Susmulkinta amžinybė“ kartu su palydinčia jį autorinių atspaudų kolekcija dar tik pradeda savo kelionę po Lietuvą.
