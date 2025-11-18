Rygoje paskelbti konkurso „Jaunojo tapytojo prizas“ laureatai

2009 metais lietuvių tapytojo Vilmanto Marcinkevičiaus sumanyto konkurso apdovanojimai pirmą kartą vyko ne Lietuvoje. Konkurse dalyvauja Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Ukrainos menininkai, o per septyniolika metų jauniesiems Baltijos regiono kūrėjams projektas tapo vienu svarbiausių tramplinų į pripažinimą.
Konkurso įkūrėjas V. Marcinkevičius pažymi, kad 2025 metų konkursas „Jaunojo tapytojo prizas/ Young Painter Prize“ išsiskiria rekordiniu paraiškų skaičiumi. „Finalininkų paroda išsiskiria ne tik geografija, bet ir turiniu – jaunieji tyrinėja itin įvairias temas. Nuo asmeninės tapatybės ir atminties iki socialinių, politinių ir ekologinių šiuolaikybės iššūkių. Kūrėjai drąsiai eksperimentuoja su tapybos technikomis, medžiagomis ir pasakojimo formomis“, – pastebi vienas iš tarptautinės komisijos narių V. Marcinkevičius.
Iš Niujorko atvykusi meno kuratorė, rašytoja, fotografijos istorikė Gail Buckland teigė, kad jai buvo garbė vertinti konkurso kūrinius. Intensyviame Niujorko meno pasaulyje gyvenanti ir kurianti menininkė sako iškart pastebėjusi puikias jaunųjų menininkų savybes: „Jų idėjos kyla iš vidinių gelmių, nuostabu, kad jie remiasi istorija, mitologija, psichologija, gamta ir asmenine estetika, o ne trumpalaikėmis tendencijomis. Kalbėjau su jais, šiandien visai nebūtina kurti Londone, Berlyne, Paryžiuje ar Niujorke. Išsilavinimas, disciplina ir kultūra, kurią jie gauna, būtinai nuves į kūrybingą ir prasmingą gyvenimą. Kiekvienas iš finalo dalyvių rado vietą mano širdyje“.
Vakaro šeimininkas, vienas iš konkurso ambasadorių, Latvijos dailės akademijos prorektorius prof. Andris Vītolinš neabejoja, kad „Jaunojo tapytojo prizas/ Young Painter Prize“ įkvepia ir gaivina Baltijos regiono meno sceną, stiprina jos matomumą.
„Džiaugiuosi, kad menininkas V. Marcinkevičius prieš 17 metų turėjo strateginių vizionieriaus įžvalgų šį projektą pradėti“, – apdovanojimų ceremonijoje teigė Latvijos dailės akademijos prorektorius, savo kalboje pridūręs, kad pripažintas išskirtinumas skatina civilizacijos augimą ir vystymąsi.
„Tik nedaugeliui pasiseka atsistoti ant nugalėtojų pakylos, tačiau būtent ši galimybė įkvepia kitus augti, tobulėti ir tikėti sėkme. Viskas, ko reikia, yra atsidavimas ir sunkus darbas“, – kalbėjo A. Vītolinš.
Estijos menininkei, vertinimo komisijos narei Kristi Kongi konkurse buvo įdomu pamatyti tiek daug geros ir gaivios tapybos. Ji teigė, kad finalistų paroda – itin aukštos kokybės, stipri ir konceptualiai, ir techniškai.
Jaunasis menininkas iš Estijos A. Joostas, atsiėmęs nugalėtojo prizą, neslėpė emocijų. „Pirmą kartą dalyvauju šiame konkurse, tokio įvertinimo tikrai nesitikėjau. Trykštu džiaugsmu ir noriu toliau keliauti po beprotiškai magišką vaizdų dimensiją“, – sakė jis ir ragino kūrėjus neabejoti savo kūrinio verte net ir tada, kai apima dvejonės, tikėti savimi.
Šių metų konkurso renginyje trims menininkams įteikti paskatinamieji apdovanojimai (YPP Honorable Mention). Už kūrinį „gl(azure) Pagrindinis“ pažymėtas lietuvių menininkas Mantas Valentukonis, taip pat įvertinta latvė Katrīna Levāne už kūrinį „forest floor“ bei ukrainiečių menininkas Stefanas Stoikovas už kūrinį „Holiday Worry“.
Specialusis „Luminor“ prizas, konkurse skiriamas už stiprią vizualinę idėją ir socialinį jautrumą, atiteko Latvijos menininkei Ievai Kampei Krumholcai už kūrinį „Ariadne’s Clue – follow the light of your heart“.
„Menas praturtina žmoniją, įkvepia emocijas ir refleksiją. Palaikyti jaunųjų menininkų kūrybos kelionę yra garbė ir atsakomybė“, – apdovanojimų ceremonijoje Rygoje teigė „Luminor Private Banking“ vadovas Lietuvoje Tadas Ratkevičius.
Latvijos sostinėje Rygoje šiais metais pradėtas „Jaunojo tapytojo prizas/ Young Painter Prize“ konkursas dar tik pradeda savo kelionę. Iš Latvijos konkurso finalininkų ekspozicija keliaus į Lietuvą, į Panevėžio kūrybiškumo centrą „Pagiedruliai“, vėliau – į Tartu meno centrą Estijoje. Kiekvienoje erdvėje bus kuriama nauja parodos architektūra.
Kiekvienoje parodos stotelėje bus renkamas ir „Publikos prizo“ laimėtojas. „Taigi, šių metų konkurso kelionė bus ne tik tarptautinė, bet ir interaktyvi – ji suteiks galimybę kiekvienos šalies auditorijai prisidėti prie konkurso rezultatų“, – sako konkurso įkūrėjas V. Marcinkevičius.
Per 17 metų „Jaunojo tapytojo prizas“ pristatė daugiau nei 500 jaunųjų menininkų. Daugelis jų tęsia sėkmingas tarptautines karjeras. Projektas tapo pavyzdžiu, kaip menas gali jungti skirtingas kultūras, skatinti solidarumą ir kurti bendrą regioninį pasakojimą.
Projektas „Jaunojo tapytojo prizas“ (JTP) auga ir klesti jau 17 metų, nes padeda ištikimi privatūs mecenatai bei rėmėjai – Nicolas Ortizas, Railų šeima, Rasa Juodviršienė bei Bajorūnas/Sarnoff fondas. Jie ne tik remia projektą, bet ir padeda atrasti jaunuosius talentus Baltijos regione. Šiemet JTP sulaukė ypatingo įvertinimo – Lietuvos kultūros taryba skyrė reikšmingą finansavimą, leidžiantį plėsti konkurso geografiją ir pasiekti naujas auditorijas už Vilniaus ribų.
Šiuo metu pagrindinis projekto rėmėjas – „Luminor“ bankas, partneriai – Latvijos dailės akademija, Tartu meno namai „Kunstimaja“, Stasio Eidrigevičiaus menų centras, „Pamėnkalnio galerija“, APB „Walless“ COF, „Semarah Hotels“, kiti privatūs rėmėjai iš Baltijos šalių.
Konkurso finalininkų kūrinius Panevėžyje bus galima pamatyti nuo gruodžio 5 iki 2026 metų sausio 19 dienos, Tartu mieste Estijoje – nuo sausio 30 iki kovo 1 dienos.
