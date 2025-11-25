Šis rezultatas yra pasiektas per ilgus metus nuosekliai kaupiant ir sisteminant duomenis apie kūrinių buvimo vietas įvairiose muziejinėse ir galerinėse institucijose Lietuvoje ir užsienyje. Pradžia buvo 2021 metais, kai pirmasis kūrinys papuolė į Pietų Korėjoje esantį Chang Kil– Hwan meno muziejų.
Kodėl tai reikšminga?
• Tai menininko įprasminimas. Jo darbai ne tik kuriami, bet ir saugomi, rodomi, įtraukiami į kultūros institucijų fondus. Tai reiškia, kad jie laikomi vertingais, reikšmingais ir vertais išlikti istorijoje.
• Skaičius 5 522 aiškiai lenkia daugelio žinomų XIX–XXI a. meistrų muziejuose fiksuojamus paveikslų kiekius pagal viešai prieinamus duomenis.
Palyginimui su viešai fiksuojamais klasikiniais muziejų rinkiniais:
1. Tomas Lagūnavičius: 5 522 muziejuose ir viešose galerijose inventorizuoti kūriniai (Nalšios muziejuje (Lietuva, Švenčionys), Rietavo Oginskio kultūros paveldo istorijos muziejuje (Lietuva, Rietavas), Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje (Lietuva, Joniškis), Kelmės krašto muziejuje (Lietuva, Kelmė), Zarasų krašto muziejuje (Lietuva, Zarasai), Biržų krašto muziejuje (Lietuva, Biržai), Farred Uduman Art Forum (Šri Lanka, Kolombas), Whitespace Gallery (JAV, Džordžija, Atlanta), Fine Arts Museum (Vietnamas, Hošiminas), Paks Gallery (Austrija, Viena), The ULPGC Art Gallery (Ispanija, Gran Kanarija), MOCAMAG Museum Austria (Austrija, Persenbeug-Gottsdorf), Fatma’s Gallery (Omanas, Muskatas), Mon Dieu Projects (JAV, Los Andželas), Wschodnia Gallery (Lenkija, Lodzė), Museum of Western and Eastern Art (Ukraina, Odesa), Cloud Gallery (Taivanas, Taipėjus), ITSLIQUID (Italija, Roma), Bonum Factum (Uzbekistanas, Taškentas), Chang Kil-Hwan Art Museum (Pietų Korėja, Gangningas) ir kt..).
2. Ivan Aivazovsky (1817–1900) – muziejuje Aivazovsky National Art Gallery saugoma 417 paveikslų.
3. Pablo Picasso (1881–1973)– muziejuose saugoma maždaug ≥340 paveikslų (297 Musée Picasso–Paris + 46 Barnes Foundation).
4. Peter Paul Rubens (1577–1640) – muziejuose žinoma ≥300 (Prado Museum ~90, Hermitage ~50).
5. Claude Monet (1840–1926) – muziejuose fiksuojama ne mažiau kaip ≥300 (vien Musée Marmottan Monet didžiausia vienoje vietoje).
6. Vincent van Gogh (1853–1890) – muziejuose saugoma ne mažiau kaip ≥288 (Van Gogh Museum >200 + Kröller-Müller 88).
7. Pierre‑Auguste Renoir (1841–1919) – muziejuose jų saugoma apie ≥262 (181 Barnes Foundation + 81 Musée d’Orsay).
8. Edgar Degas (1834–1917) – muziejuose saugoma ≥250 (Musée d’Orsay ~80, National Gallery of Art ~60).
9. Francisco Goya (1746–1828) – muziejuose saugoma ≥250 (Prado Museum ~150, Museo Goya Zaragoza ~50).
10. Paul Cézanne (1839–1906) – muziejuose jų žinoma ne mažiau kaip ≥200 (pvz., Musée d’Orsay, MoMA).
11. Rembrandt van Rijn (1606–1669) – muziejuose fiksuojama ≥200 (Rijksmuseum 22, Hermitage ~20).
Tomo Lagūnavičiaus surinktų ir muziejuose bei galerijose eksponuojamų ir fonduose esamų 5 522 paveikslų skaičius yra reikšmingas faktas, kuris išryškina tiek menininko kūrinių plačią sklaidą viešosiose kolekcijose, tiek kruopštų kūrybinį darbą bei institucijų bendradarbiavimą.
Lyginant su tradiciškai minėtais XIX–XXI a. meistrais, kurių muziejuose fiksuojami paveikslų skaičiai dažniausiai siekia šimtus, Tomo rezultatai išsiskiria apimtimi ir sistemingumu.