Istorikas M. C. Morganas: „V. Putinas ne itin gerbia Helsinkio principus, net jei jų oficialiai neatmetė“

Tarp konferencijos dalyvių – buvęs Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ESBO direktorius Johnas Packeris, URM viceministrė Gabija Grigaitė-Daugirdė, apžvalgininkas Paulius Gritėnas, Oksfordo profesorius Roy Allisonas, buvęs britų diplomatas Craigas Oliphantas, Human Rights Watch direktoriaus pavaduotoja Rachel Denber iš JAV ir knygą apie Helsinkio susitarimus išleidęs istorikas Michaelas Cotey Morganas, kurį artėjant renginiui kalbino Neringa Gališanskytė.
Michael Cotey Morgan yra istorijos docentas Šiaurės Karolinos universitete Čapel Hillyje ir knygos „Paskutinis aktas: Helsinkio susitarimai ir Šaltojo karo transformacija“ (Princeton, 2018) autorius. Jis yra baigęs Toronto, Kembridžo ir Jeilio universitetus. Jis dėstė Toronto universitete, buvo mokslo bendradarbis Paryžiaus politikos mokslų institute (Sciences Po).
„Komunizmo žlugimas Rytų Europoje ir Sovietų Sąjungoje nebuvo karinių revoliucijų rezultatas. Tai buvo delegitimizacijos procesas. Helsinkio susitarimai prie to prisidėjo, nes siūlė alternatyvią teisėtumo viziją, tiek vidaus, tiek tarptautinę, ir gana aiškiai nustatė, kad komunistinis status quo pats savaime buvo neteisėtas, nes neatitiko šių principų“, – sako istorikas.
– Jūs savo darbe nagrinėjate Helsinkio susitarimų kilmę ir poveikį. Kodėl 1975 m. jie buvo laikomi tokiu proveržiu ir kaip jie pakeitė Šaltojo karo padėtį?
– Jie buvo proveržis, nes sukūrė naują Europos teisėtumo koncepciją Šaltojo karo sąlygomis.
Projektas, kurį lyderiai ir diplomatai pradėjo Helsinkio derybose, buvo bandymas rasti bendrą principų rinkinį, bendrą teisėtumo koncepciją, kuri pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo suvienytų Rytus ir Vakarus per taisyklių ir idėjų rinkinį, dėl kurio sovietai, amerikiečiai, lenkai, prancūzai ir kt. galėtų susitarti, kad sukurtų vieningą, bent jau konceptualiai, Europą, vieningą transatlantinį pasaulį.
Tai, kad derybos buvo sėkmingos, buvo nepaprasta. Kitos Rytų ir Vakarų derybos tuo laikotarpiu užtruko be galo ilgai ir baigėsi aklaviete. Tačiau Helsinkio susitarimas buvo sėkmingas. Sovietai ir jų sąjungininkai daugeliu esminių klausimų sutiko su principais, kurių laikėsi Vakarų vyriausybės. Taigi, tam tikra prasme, Vakarų vyriausybės sugebėjo išplėsti pagrindines Vakarų vertybes ir tikslus į Rytų bloką.
Derybos iš pradžių buvo sovietų idėja, nes jie buvo susirūpinę sovietų tarptautinės politikos teisėtumu ir komunistinių režimų teisėtumu šalies viduje. Senieji komunizmo pažadai – kad jis atneš materialinę gerovę, visuomenės laimę ir iki 1960-ųjų pranoks kapitalizmą – ėmė vis labiau blėsti. Taigi Leonidui Brežnevui iškilo uždavinys sugalvoti naują koncepciją, ir jis pasirinko tarptautinės taikos koncepciją.
Idėja buvo tokia, kad Sovietų Sąjunga taptų pagrindine taikos gynėja pasaulyje ir taip atgautų savo piliečių paramą ir vidaus teisėtumą. Vienas iš būdų, kuriais Brežnevas bandė įgyvendinti šį tikslą, buvo reikalauti, kad visos Europos šalys, taip pat Šiaurės Amerikos šalys, pripažintų Europos sienas kaip nuolatines. Tačiau Vakarų požiūriu problema buvo ta, kad Vokietija buvo padalyta, o Vakarų Vokietijos vyriausybė buvo įsipareigojusi suvienyti Vokietiją. Todėl Vakarų priešpriešinis pasiūlymas buvo teigti, kad sienos yra neliečiamos, o tai reiškia, kad jų negalima keisti jėga, bet jas galima keisti taikiais būdais. Sovietai sutiko su šiuo punktu ir po 15 metų negalėjo atmesti Vokietijos suvienijimo.
Helsinkio aktas nesukėlė Vokietijos suvienijimo, bet nustatė principą, kuris tapo svarbiu atskaitos tašku ir standartu 1989 ir 1990 m. derybose, kad Vokietijos suvienijimo procesas taptų įmanomas. Tai vienas iš pavyzdžių, kaip 1975 m. pasirašytas galutinis aktas atspindėjo Vakarų požiūrį į tarptautinius reikalus.
Kitas pavyzdys būtų nuostatos garsiajame trečiajame krepšelyje, kurios dažnai apibūdinamos kaip žmogaus teisių principai, bet jas geriau apibūdinti kaip skaidrumo ar atvirumo idėjas. Tikslas buvo atverti Rytų Europos komunistines šalis Vakarų knygoms, idėjoms ir žmonėms, darant prielaidą, kad idėjų judėjimo ir sklaidos procesas gana esminiu būdu diskredituos komunistinę sistemą.
Sovietai sutiko su viskuo, nes Helsinkio procesas vyko konsensuso pagrindu. Dėl konsensuso taisyklės galutinio akto tekstas buvo labai įtakingas. Taigi, bent jau nuo 1930-ųjų, Europa pirmą kartą turėjo vieningą principų rinkinį, kuris peržengė geležinę uždangą ir nustatė principus, įteisinusius pasipriešinimą komunizmui ir susilpninusius konceptualius pagrindus, kuriais komunistų lyderiai bandė išlaikyti savo režimų vidaus stabilumą.
Taigi visais šiais atžvilgiais galutinis aktas buvo Vakarų vizijos pergalė ir sovietų bandytų išreikšti principų pralaimėjimas.
– Iš pradžių Helsinkio susitarimai dažnai buvo atmetami kaip „tik žodžiai popieriuje“, nors jų tikslas buvo atverti kelią Vakarų idėjoms Rytuose. Disidentai prisimena, kad dauguma Vakarų knygų buvo uždraustos, ir tie, kurie jas turėjo, galėjo būti ne tik kratomi namuose, bet ir tardomi, suimami ir įkalinami. Galima teigti, kad Helsinkio susitarimai neturėjo vykdymo galios, tačiau kažkaip tapo gana žinomi. Kas juos padarė tokius netikėtai galingus?
– Viena vertus, nėra armijos, kuri užtikrintų šių taisyklių laikymąsi. Vakarų vyriausybės nesiruošė kariauti su Sovietų Sąjunga, kad užtikrintų Lietuvos piliečiams galimybę skaityti knygas, kurias jie norėjo skaityti. Būtent to sovietų lyderiai ir tikėjosi. Jie manė, kad įgyvendins jiems patinkančias dalis ir ignoruos kitas.
Ir jūs visiškai teisi, kad daugeliu atžvilgių cenzūros, knygų draudimo, medžiagos konfiskavimo, disidentų įkalinimo režimas tęsėsi. Kai kuriais atžvilgiais jis net pablogėjo 1970-ųjų pabaigoje.
Taigi, kaip galima teigti, kad galutinis aktas turėjo kokį nors poveikį? Na, yra keletas skirtingų dalykų, kaip jis pamažu pradėjo keisti padėtį ir daryti spaudimą komunistinėms vyriausybėms imtis reformų.
Pirma. 1975 m. diplomatai susitarė, kad kas kelerius metus rengs periodines tolesnes konferencijas ir susitiks, kad peržiūrėtų pažangą, padarytą įgyvendinant 1975 m. duotus pažadus. Taigi buvo surengta keletas tolesnių konferencijų, kuriose Vakarų vyriausybės, ypač Jungtinės Valstijos, viešai darė spaudimą ir viešai gėdino komunistinius režimus, kurie nevykdė savo pažadų. Tai komunistų lyderius varė iš proto.
Antra. Rytų Europos šalių ir Sovietų Sąjungos disidentai perskaitė galutinio akto tekstą, nes komunistinės vyriausybės jį paskelbė. Jis buvo spausdinamas jų laikraščiuose, siekiant pateikti galutinį aktą kaip Brežnevo taikos koncepcijos pergalę. Tačiau kas atidžiai perskaitė tekstą, suprato, kad iš tiesų tai buvo priemonė ginti Vakarų liberalias vertybes.
Sovietų Sąjungos ir Rytų Europos disidentai vis dažniau ėmė remtis galutinio akto tekstu ir reikalauti, kad jų vyriausybės laikytųsi jame duotų pažadų. Sovietų Sąjungoje ėmė kurtis Helsinkio stebėjimo grupės, kurios rinko informaciją ir perduodavo ją Vakarų žurnalistams, bandydamos nedideliais būdais priversti vyriausybę atsiskaityti. Trumpalaikiu požiūriu KGB vis dar galėjo suimti šiuos žmones, bet negalėjo ištrinti galutinio akto teksto, taip pat negalėjo ištrinti fakto, kad Sovietų Sąjunga ir Rytų Europos vyriausybės vis labiau siejo savo pagrindinį teisėtumą su šiuo tekstu.
1977 m., kai buvo paskelbta nauja Sovietų Sąjungos konstitucija, į ją buvo įtraukti 10 pagrindinių galutinio akto principų, pažodžiui.
Kuo daugiau žmonių KGB įkalindavo, tuo akivaizdesnė tapdavo sovietų vyriausybės veidmainystė. Jei sovietų vyriausybė būtų buvusi pasiryžusi naudoti tik jėgą ir toliau slopinti nesutarimus, ji tikriausiai būtų galėjusi tai daryti neribotą laiką.
Trečia. Manau, kad tikrai lemiamas pokytis įvyko 1985 m., kai Michailas Gorbačiovas buvo paskirtas Tarybų Sąjungos komunistų partijos generaliniu sekretoriumi. „Glasnost“ principai buvo atvirumas ir didesnis tarpusavio supratimas. Jis išreiškė idėją, kad Tarybų Sąjunga turėtų būti vieningos Europos bendrijos narė, o ne daryti aiškią kapitalistinių ir komunistinių šalių atskirtį. Beveik visos Gorbačiovo idėjos buvo panašios į Helsinkio baigiamojo akto idėjas. Taigi, kai Vakarų vyriausybės, kaip ir ankstesnius 10 metų, toliau gynė Helsinkio principus, sakydamos: „Žiūrėkite, jūs turite laikytis šių pažadų“, Brežnevas, Andropovas ir Černenko ignoravo tą spaudimą, bet Gorbačiovas į jį reagavo. Kai Vakarai pradėjo reikalauti, kad Gorbačiovas ir Sovietų vyriausybė pradėtų išlaisvinti disidentus iš kalėjimų, Gorbačiovas buvo pasiruošęs išklausyti.
Cenzūros sušvelninimas Sovietų Sąjungoje per „glasnost“ procesą visiškai atitiko Helsinkio principus.
Ketvirta. Kitas būdas apie tai galvoti yra tai, kad komunizmo žlugimas Rytų Europoje ir Sovietų Sąjungoje nebuvo karinių revoliucijų rezultatas. Tai buvo delegitimizacijos procesas. Helsinkis prie to prisidėjo, nes siūlė alternatyvią teisėtumo viziją, tiek vidaus, tiek tarptautinę, ir gana aiškiai nustatė, kad komunistinis status quo pats savaime buvo neteisėtas, nes neatitiko šių principų.
– Galiu tik pakartoti jūsų mintį apie Helsinkio grupes, kurios, kaip minėjote, atsirado po to, kai Sovietų blokas viešai paskelbė Baigiamojo akto tekstą. Atrodo, kad jos buvo pagrindinės stebėsenos grupės, kurios reikalavo, kad vyriausybė laikytųsi savo įsipareigojimų. Tai turėjo būti didelis pokytis, nes pirmą kartą disidentų organizacijos, žinomos kaip Helsinkio stebėjimo grupės, tapo legalios ir nebeturėjo veikti pogrindyje.
– Taip, ir stebėsenos grupės, kaip jūs nurodote, sukėlė realią problemą sovietų valdžiai, nes sovietų vyriausybė pasirašė šį dokumentą. Jis buvo paskelbtas laikraštyje „Pravda“. Taigi, kai piliečiai sako, kad jiems patinka šis dokumentas, kurį jūs pasirašėte, ir jie norėtų, kad jūs jo laikytumėtės, valdžiai labai sunku pasakyti, kad tai, ką jie daro, yra neteisėta.
Žinoma, disidentams vis tiek reikėjo didžiulės drąsos, ir daugelis jų dėl to kentėjo ir buvo įmesti į kalėjimą. Bet tai sukėlė esminę problemą filosofiniu lygiu sovietų valdžiai, nes žmonės galėjo pažvelgti į tai ir pasakyti: kaip jūs galite suimti šiuos žmones už tai, kad jie prašo jūsų laikytis dokumento, kurį jūs patys paskelbėte didžiule socializmo pergale?
– Ar manote, kad šie susitarimai ir šiandien tebėra diskusijų ir atskaitomybės pagrindas, ar jų laikas jau praėjo? Tai mane veda prie trumpo šalutinio klausimo, ar Sovietų Sąjungos įpėdinė valstybė – Rusijos Federacija – ir toliau laikosi susitarimų, taip išlaikydama jų teisinį taikymą?
– Helsinkio baigiamasis aktas nebuvo sutartis pagal savo pobūdį. Tai buvo tik deklaracija. Todėl jis niekada neturėjo jokios galios pagal tarptautinę teisę. Jo galia visada buvo grynai politinė ir intelektualinė. Sovietų Sąjungos įpėdinės valstybės patvirtino galutinį aktą po Sovietų Sąjungos žlugimo. Galutinis aktas buvo tuo metu vadinamos Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos, kuri Šaltojo karo pabaigoje tapo ESBO, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, rezultatas. Visos Sovietų Sąjungos įpėdinės valstybės buvo ESBO narės, taigi pritarė Helsinkio baigiamojo akto principams ir visiems kitiems šio proceso metu priimtiems dokumentams. Taigi šiandien Rusijos vyriausybė oficialiai neatsisakė šių principų, bent jau neaiškiai. Visgi, galima teigti, kad jos veiksmai gana aiškiai rodo, kad ji atsisakė šių principų.
– Bet kas šiandien liko iš galutinio akto?
– Manau, kad, deja, praktiškai liko labai nedaug, o Vladimiro Putino vyriausybės politika rodo, kad, Maskvos nuomone, Rusijoje ir Rusijos santykiuose su kaimynėmis turėtų būti taikomos kitokios taisyklės nei Vakarų šalyse.
Putinas, atrodo, tiki, kad valstybės neturi laisvės pasirinkti savo sąjungininkų. Jis netiki laisvesniu judėjimu, ypač idėjų ar pagrindinių žmogaus teisių. Jis yra pasirengęs jas pažeisti. Jis tiki, kad sienos gali būti keičiamos jėga. Būtent apie tai nuo 2014 m. vyksta karas Ukrainoje.
Taigi ypač per pastaruosius 10–15 metų, galbūt net nuo 2008 m. karo su Gruzija, turime daug pavyzdžių, kad Putinas nelabai gerbia Helsinkio principus, net jei vyriausybė jų oficialiai neatmetė.
Ką tai reiškia šiandienos vyriausybėms? Manau, kad galutinis aktas vis dar turi vertę Vakarų šalims (kurio sąvoka išsiplėtė ir apima liberalias, demokratines, su Europa integruotas šalis), nes jis išlieka konstruktyvių, įgyvendinamų tarptautinių santykių ir tarptautinio teisėtumo principų pagrindu.
Tačiau manau, kad būtų klaida manyti, jog jei tik Vakarų vyriausybės galėtų grįžti prie Helsinkio principų ar juos įgyvendinti, mes galėtume kažkaip atsukti laiką atgal į senesnius laikus, kai viskas buvo stabilu ir sėkminga. Manau, kad tai būtų klaida. Derybininkai, kurie 1970-aisiais parengė galutinį aktą, sau uždavė klausimą: esant dabartinėms Šaltojo karo aplinkybėms, taip pat globalizacijai, tarptautiniams kelionėms ir tarptautinei žiniasklaidai, kaip galime suformuluoti tarptautinių santykių principų rinkinį, kuris atspindėtų tiek pasaulį, kuriame gyvename, tiek pasaulį, į kurį norime pereiti? Jie turėjo ateities viziją, kurią propagavo Helsinkyje.
Taigi, šiandien Vakarų vyriausybių lyderiai ir diplomatai turėtų požiūrį į šiuos klausimus formuoti ta pačia dvasia. Kitaip tariant, jie turėtų pradėti nuo idėjos, kokio pasaulio jie nori pasiekti ateityje, ir tada pagalvoti, kokie principai turėtų reguliuoti tą ateities pasaulį. Tada jie turėtų rasti būdų, kaip tai išreikšti, ir pradėti dirbti siekdami šio tikslo, o ne bandyti atsukti laiką atgal ir grįžti į kokį nors praeities momentą.
Tačiau taip pat galima užduoti klausimą: ar dabartinėmis aplinkybėmis, kai Maskvoje valdo Putino vyriausybė, įmanoma netgi galvoti apie kokį nors susitarimą tarp Rytų ir Vakarų? Niekada nepakako turėti naujų idėjų ar noro reformuoti ar derėtis. Reikia ir tinkamų aplinkybių. O tos aplinkybės iš dalies priklausė nuo to, kas vadovavo įvairiose sostinėse. Taigi, jei 1975 m. vietoj Brežnevo būtų vadovavęs Stalinas, nemanau, kad būtų buvęs pasirašytas galutinis aktas. Ar šiandien, kol valdžioje yra Putinas, būtų įmanoma kažkas panašaus? Nežinau, bet esu skeptiškas.
– Kokį vaidmenį, Jūsų nuomone, mažesnės valstybės galėtų atlikti šiandienos derybose su Vakarų valstybėmis?
– Manau, kad labai svarbų vaidmenį, ypač tokios šalys kaip Lietuva, kurios yra fronto linijoje ir gerai supranta problemos esmę. Lietuva dar gyvai prisimena komunistų kontrolę iš Maskvos. Ji turi dabartinę ir nuolatinę patirtį, susijusią su bendra siena su Rusija, Rusijos kišimusi, spaudimu, bandymais daryti įtaką. Jei kas nors gali pradėti suvokti, ko reikia stabilumui ir tikrai taikai Europoje, tai padaryti gali, manau, lietuviai, latviai, estai, ukrainiečiai ir suomiai.
Tam reikia naujų idėjų, bandymų, pokalbių su sąjungininkais, konflikto, nesutarimų ir diskusijų proceso, kad idėjos iškiltų į paviršių ir būtų pasiektas tam tikras konsensusas. Manau, kad Lietuvai šiuo atžvilgiu atsiveria didžiulės galimybės, ir tam tikra prasme Vakarai tikisi, kad tokios šalys kaip Ukraina, Lietuva, Estija, Latvija ir Suomija išreikš šias idėjas, nes šios šalys turi labai aiškią tiesioginę patirtį.
– Kaip manote, kaip jauni žmonės, kurie galbūt net niekada nėra girdėję apie Helsinkio susitarimus, yra susiję su koncepcijomis, kurios bus aptariamos artėjančioje Donskio konferencijoje?
– Yra akivaizdžių priežasčių, dėl kurių galima sakyti, kad jos yra nereikšmingos, tiesa? Jos yra 50 metų senumo, iš kitos eros, iš Šaltojo karo laikų, o šiandien aplinkybės yra visiškai kitokios.
Tačiau manau, kad gana fundamentaliu požiūriu šių vertybių svarba išlieka. Keliavimo laisvę, idėjų laisvę gali būti sudėtinga išreikšti, nes liberaliose demokratinėse visuomenėse tai laikome savaime suprantamais dalykais, bet Šaltojo karo metais tai buvo labai prieštaringa, nes Sovietų Sąjungos piliečiai negalėjo tiesiog išvykti ten kur panorėję.
Arba galimybė gauti informaciją iš kitų šalių, informacija, kertanti sienas. Šiandien tai vyksta automatiškai, tiesa? Manau, pagrindinis iššūkis yra paaiškinti jauniems žmonėms, kad daugelis šių vertybių, kurias mes laikome savaime suprantamomis, nėra savaiminės. Jos turi būti suprantamos ir ginamos ne tik karinėmis priemonėmis, bet ir įstatymais, pilietine visuomene. Jos neišliks, jei žmonės jų negins.
– Galiausiai, ar galėtumėte trumpai apibūdinti, koks bus jūsų pranešimo konferencijoje tikslas?
– Mano tikslas – papasakoti, kaip atsirado Helsinkio baigiamasis aktas, ir kokias pamokas iš Helsinkio akto galime išmokti ir pritaikyti šiandien.
