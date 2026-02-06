Lietuvos nacionalinis muziejus atidarė didžiąją metų parodą „Žmogus tarp pasaulių“

Ainų kultūros debiutas Lietuvoje
„Žmogus tarp pasaulių“ yra pirmoji tarptautinė paroda Lietuvoje, pristatanti tradicinę ir šiuolaikinę ainų kultūrą. Lankytojai pažins ainų tautą per jų tradicinį ir šiuolaikinį meną, autentiškas istorines vertybes, pasakojimus apie ainų pasaulėjautą, senąjį tikėjimą, nykstančią ainų kalbą.
Atidaryme dalyvavo garbingi svečiai iš Japonijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės. Iš Hokaido kilęs didžėjus Ryo Ishimoto grojo ainų dainas. Svečius sveikino Japonijos ambasadorius Lietuvoje Shinsuke Shimizu, Lenkijos Respublikos Laikinasis reikalų patikėtinis Grzegorz Marek Poznańsk, Nibutanio ainų kultūros muziejaus direktorius Yoshihiro Osada, Juzefo Pilsudskio muziejaus Sulejuveke direktorius dr. Robert Andrzejczyk ir Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinė direktorė dr. Rūta Kačkutė.
Prie parodos prisidėjo ainų atminties institucijos Japonijoje – Nibutanio ainų kultūros muziejus ir Upopoy nacionalinis ainų muziejus ir parkas. Atidarymo metu dr. Rūta Kačkutė pabrėžė bendradarbiavimo ir autentiško istorijos pasakojimo svarbą: „Lietuvos nacionaliniam muziejui yra garbė pirmiesiems šalyje tokiu mastu pristatyti ainų tautos kultūrą ir unikalią Bronislovo Pilsudskio gyvenimo bei tyrimų istoriją. Kartu tai ir svarbi atsakomybė, kurią priimame rimtai. Ainų istoriją ilgą laiką pasakojo ne jie patys. Mums svarbu išgirsti ainų istoriją jų lūpomis, todėl parodą kūrėme su jų muziejais ir kuratore dr. Kanako Uzawa, nes tik taip tas pasakojimas tampa patikimas ir tikras.“
Jungia Lietuvą, Lenkiją ir Japoniją
Svarbi parodos dalis – pasakojimas apie Bronislovą Pilsudskį. Rusijos imperija įtarė B. Pilsudskį dalyvavus pasikėsinime į carą ir ištrėmė jį į Sachaliną. Ten jis pamažu ėmė tirti vietines tautas ir galiausiai tapo vienu reikšmingiausių ainų tautos etnografų ir antropologų.
Paroda „Žmogus tarp pasaulių“ skirta paminėti 160-osioms Bronislovo Pilsudskio gimimo metinėms. Iki rugpjūčio 2 d. paroda vyks LNM Istorijų namuose, o rugsėjį persikels į Juzefo Pilsudskio muziejų Sulejuveke, Lenkijoje.
„Bronislovas Pilsudskis yra asmenybė, jungianti Lietuvą, Lenkiją ir Japoniją. Tai tik vienas iš ypatingų jo gyvenimo aspektų. Jis buvo išties įvairiapusė asmenybė. Jo gyvenimo istorija ir pasiekimai etnografijos, gamtos mokslų, muziejininkystės, pedagogikos ir tarptautinės politikos srityse yra labai platūs ir svarbūs mūsų visuomenėms. Ypač džiaugiuosi, kad šios tarptautinės parodos dėka daugiau lankytojų iš Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių galės susipažinti su Bronislovo Pilsudskio veikla Tolimuosiuose Rytuose ir pažinti ainų tautos kultūrą,“ – atidaryme pasakojo Juzefo Pilsudskio muziejaus Sulejuveke direktorius dr. Robert Andrzejczyk.
Parodą lydės renginiai
Parodą lydės plati renginių programa, skirta įvairių interesų ir amžiaus žmonėms, kad visi galėtų susipažinti su ainų kultūra ir istorija. Jau vasario 5 d. 17 val. LNM Istorijų namuose vyks tarptautinė diskusija „Etnografija ir reprezentacija: Bronislovas Pilsudskis ir ainai“, kurioje dalyvaus ekspertai doc. dr. Andžej Pukšto, dr. Kanako Uzawa, dr. Jadwiga Rodowicz-Czechowska, prof. emeritas dr. Alfred Majewicz, dr. Danuta Onyszkiewicz, Simon Wright, moderuos doc. dr. Kristina Jonutytė.
Parodos veikimo metu LNM Istorijų namuose vyks filmų „Ainu Mosir“, „Songs of Kamui“, „Ripples of Physis“, „Ainu: Indigenous People of Japan“, „Ainu Puri“ ir „Ukoapkas“ peržiūros. Vyks susitikimai su ekspertais ir kūrėjais. Vilniaus knygų mugėje bus pristatoma prof. dr. Kazuhito Sawados monografija „Bronislovas Pilsudskis: žmogus, vadintas ainų karaliumi“, vienos iš parodos kuratorių Simonos Širvydaitės-Šliupienės parašyta knyga vaikams „Žmogus tarp pasaulių“ ir parodai skirtas žurnalo „Dailė“ numeris.
LNM Istorijų namuose šiemet vyks net du ainų kultūros savaitgaliai: pirmasis nuo vasario 27 d. iki kovo 1 d., o antrasis vasarą – liepos 2–3 d. Festivalių metu vyks kūrybinės dirbtuvės, ainų šokio ir literatūros pasirodymai, filmų peržiūros, tarptautinių ekspertų paskaitos, ekskursijos. Informacija apie renginius skelbiama ir pildoma Lietuvos nacionalinio muziejaus svetainėje lnm.lt.
Tarptautinė paroda „Žmogus tarp pasaulių“ vyksta LNM Istorijų namuose (T. Kosciuškos g. 3, Vilnius). Parodą organizuoja Lietuvos nacionalinis muziejus ir Juzefo Pilsudskio muziejus Sulejuveke.