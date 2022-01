Šiuolaikinių detektyvų herojai – taisyklių nepaisantys vienišiai ir genijai

Haris Hūlė – talentingas alkoholikas

Harį Hūlę sukūrė norvegų autorius Jo Nesbø. Jis, ko gero, vienas žymiausių skandinaviškų detektyvų rašytojų, gerokai pramynęs kelią savo kolegoms. Sakoma, kad autoriaus knygų galima rasti kas antro norvego namuose, o dar milijonai egzempliorių išsibarstę po visą pasaulį.

Pirmą kartą Harį Hūlę sutinkame knygoje „Šikšnosparnis“, kuri ir pradeda populiarią seriją. Pažinties su skaitytojais pradžioje Haris buvo perkopęs trisdešimt ir jau turintis daugybę problemų, kurias pažinti bus ne viena proga.

Fizinių savybių apibūdinimas: aukštas, sportiškas, lieknas, šviesių plaukų. Haris tikras vienišius. Artimiausias jo draugas – 40% stiprumo „Jim Beam“. Visgi, akyli skaitytojai mato, kad Hūlę aplinkiniai myli ir juo rūpinasi ir nedidelis bičiulių būrelis tikrai susirenka. Policininko šeimą sudaro tik atskirai gyvenanti jaunesnė sesuo, turinti Dauno sindromą.

Haris Hūlė priklauso Oslo policijai ir daugumą nusikaltimų tiria Norvegijoje, nors likimas jį buvo nubloškęs ir į Australiją, Tailandą bei kitus tolimus kraštus. Haris yra kompetentingas, bet nepareigingas policininkas. Jis linkęs į besaikį girtuokliavimą, dažnai visiškai nepaiso taisyklių ir labiau primena vienišą reindžerį nei komandos žmogų. Nors dėl girtavimų detektyvas vis nušalinimas nuo pareigų, artimi kolegos jį mėgsta dėl Hariui būdingo ryškiai išreikšto teisingumo jausmo, pastabumo ir talento analizuoti.

Asmeniniai santykiai sudėtingi. Harį Hūlę kankina komplikuotas ryšys su mylimąja Rakele (ji pasirodė trečioje serijos dalyje). Per visą seriją jie tai išsiskiria, tai susieina, dažniausiai dėl Hario alkoholizmo ir darboholizmo priepuolių.

Hūlei patinka įvairi muzika. Jis klauso ir „Sex Pistols“, ir „Neil Young“, ir „Slipknot“ garso takelių.

Jonas Lina – amžinas teisuolis

Kalbėdami apie populiarias šiuolaikines detektyvinių knygų neišvengsime autoriaus (ar tiksliau autorių, nes po vardu slepiasi šeimyninis duetas) Lars Kepler knygų. Šis vardas yra ryški žanro žvaigždė, o seriją lydintis personažas Jonas Lina nenusileidžia kolegai Hariui Hūlei.

Pirmą kartą jį susitinkame knygoje „Hipnotizuotojas“, kuri pradeda seriją. Jonas Lina yra Švedijos policijos vyriausiasis inspektorius, kilęs iš Suomijos. Jis apibūdinamas kaip aukštas, stiprus, tylus, charizmatiškas, pastabus, patikimas, bebaimis, ryžtingas. Jonas šviesiaplaukis, ryškių mėlynų akių, kalba su suomišku akcentu.

Personažas turi mįslingą praeitį, kuri po nuotrupą atskleidžiama per keletą serijos knygų. Daugelis bylų, kurių jis imasi, susišaukia su praeitimi. Norėdamas išspręsti nusikaltimą Jonas gali griebtis bet kokių metodų, net ir kreiptis pagalbos į ekstrasensus. Šis nepaprastas detektyvas geba įsijausti į žudiko mintis, o kad jį sugautų tikrai ne visada laikosi taisyklių.

Jonas Linas empatiškas ir mėgiamas skaitytojų. Detektyvas nepasižymi ciniškumu, tačiau savyje neša sunkią praeities naštą. Gana ankstyvame amžiuje prarado tėvą ir ši patirtis jam giliai įsirėžė. Didžiausias priešas – serijinis žudikas Jurekas Valteris, kurį sutinkame vėlesnėse serijos dalyse. Artimiausia kolegė – Saga Bauer.

Mėgstamas Jono posakis: „Aš buvau teisus“.

Robertas Hanteris – genijus

Rašytojas Chris Carter palyginus neseniai mūsų šalyje šovė į populiarumo viršūnę. Jį atradę tinklaraštininkai negailėjo gerų atsiliepimų, o dabar kiekviena autoriaus knyga laukiama su didžiuliu nekantrumu.

Pirmoji serijos knyga – „Krucifiksas“. Autoriaus kūriniai pasižymi neįtikėtinai greitais siužetais, įtampa ir labai žiauriais nusikaltimais. Pats Chris Carter studijavo nusikalstamo elgesio psichologiją, dirbo Mičigano valstijos apygardos prokuroro kriminalinės psichologijos komandoje ir ta patirtis atsispindi jo kūryboje.

Pagrindinis knygų serijos veikėjas yra Los Andželo specialiojo žmogžudysčių skyriaus detektyvas Robertas Hanteris.

Robertas Hanteris yra ne šiaip protingas, jis – genijus tikrąja ta žodžio prasme. Roberto intelekto koeficientas gali pramušti lubas. Universitetą jis baigė paauglystėje, o psichologijos daktaro laipsnį apsigynė dar tada, kai dauguma jo bendraamžių bandė apsispręsti, kuo norėtų būti užaugę. Tačiau, nors detektyvas visada žino daug įvairiausius faktų, per daug to neakcentuoja, o jei kolegos pasidomi iš kur tokios žinios, Hanteris visada atsako: „Daug skaitau“.

Robertas Hanteris geba įsijausti į serijinių žudikų mintis ir elgseną, perprasti medžiojamus nusikaltimus, įžvelgti tai, ko nemato kiti.

Hanteris mėgsta gerus gėrimus, tačiau jais nepiktnaudžiauja. Turi praeities traumų, jo tėvai anksti mirė, taip pat policininkas neteko savo ankstesnio partnerio. Visgi praeities atgarsiai per daug į paviršių nesiveržia ir tyrimams netrukdo. Tiesa, detektyvą kankina nemiga.

Robertas išvaizdus ir dažnai traukia moterų dėmesį. Gal dėl to, kad yra tylus ir šiek tiek paslaptingas žmogus. Beje, autorius keliuose interviu minėjo, kad personažui priskyrė vieną kitą savo savybę.

Robertas Hanteris dirba kartu su partneriu Karlosu Garsija ir kartu jie yra nepakartojama komanda, skaitytojų nepaleidžianti iki pat paskutinio puslapio.

Maksvelas Rajenas – sąžiningas romantikas

L.J. Ross – dar viena sparčiai populiarėjanti autorė. Jos knygos gerokai išsiskiria veiksmo vietomis, kurias rašytoja pažįsta iš vaikystės. Tai nepaprasto grožio Škotijos miesteliai bei jų apylinkės. Kiekviena knyga skatina norą keliauti ar bent internete apžiūrėti vietovių nuotraukas.

Maksvelo Rajeno serija prasideda knyga „Šventoji sala“. Jis fikcinės nuovados policininkas, vadovaujantis spalvingam būriui kolegų, kurie nevengia tarpusavio juokelių, puoselėja šiltus santykius ir tuo pelno skaitytojų meilę.

Tradicija – skaudi pagrindinio veikėjo praeitis. Tokią naštą velka ir Rajenas. Detektyvo medžiojamas serijinis žudikas nužudė jo seserį, o jis pats vos liko gyvas. Nepaisant traumų, Rajenas yra puikus lyderis, kuris visada elgiasi taip, kaip liepia sąžinė. Jis klauso intuicijos, turi gerą humoro jausmą ir gana neblogai atrodo!

Rašytoja L.J. Ross vieno interviu metu užsiminė, kad Rajeną iš kitų jo kolegų skiria tai, kad jis sugeba palaikyti prasmingus santykius su savo partnere Ana. Autorė nesupranta, kodėl detektyvas negalėtų turėti sėkmingo asmeninio gyvenimo. Ši serija, nepaisant žiaurių žmogžudysčių, tikrai dvelkia romantika.

Kima Stoun – atskalūnė

Nemanykite, kad detektyvinių serijų pasaulyje karaliauja vien vyrai. Pastaruoju metu šaunios moterys veržiasi į lyderių gretas. Verta susipažinti su detektyve inspektore Kima Stoun iš rašytojos Angelos Marsons knygų.

Pirmą kartą Kim Stoun susitinkame knygoje „Nebylus riksmas“.

Kima Stoun yra itin įdomi veikėja. Berniukiškos išvaizdos moteris, apsigyvenusi odinėje striukėje, lakstanti motociklu, o laisvalaikiu kitą restauruojanti savo namuose. Kima gyvena viena, tiesa, po vienos bylos tyrimo kompaniją detektyvei palaiko šuo. Vienintelis artimesnis moters draugas yra jos partneris detektyvas Brajentas. Tik tada kai jie bendrauja paaiškėja, kad Kima turi neblogą humoro jausmą.

Visgi, ši veikėja yra tikrai sudėtinga. Jos praeitis buvo itin sunki. Kima yra nelinkusi savo išgyvenimais dalintis su kitais žmonėmis ir viską laiko savyje. Po tam tikrų siaubingų nutikimų vaikystėje ji keliavo per globėjų šeimas, patyrė daug prievartos ir smurto, tapo atšiauri, nedraugiška, šiurkšti. Vienintelis šiltas prisiminimas – viena globėjų šeima, kurios ji neteko nelaimingo atsitikimo metu. Kitų žmonių į savo gyvenimą neįsileidžia.

Moters socialiniai įgūdžiai yra labai menki. Jai nuolat kyla bendravimo problemų. Tačiau, be abejo, Kima yra talentinga tyrėja, kurią gerbia ir myli jos nedidelės komandos nariai. Be to, jai būdingas itin stiprus teisingumo jausmas, kurio vedina ji aršiai kovoja už visus nuskriaustuosius.

Loganas Makrėjus – normalumo įsikūnijimas

Autorius Stuart MacBride yra dar vienas autorius, kuris Lietuvos skaitytojų širdis užkariavo gana neseniai.

Pagrindinis serijos veikėjas – seržantas Loganas Makrėjus. Veiksmo vieta – Aberdynas. Pirmoji serijos knyga, kurioje sutinkame Loganą, yra „Šaltas granitas“.

Iš tiesų Loganas Makrėjus išsiskiria iš visų aptartų personažu savo paprastumu ir normalumu. Jis nėra tas, kuriam patinka laužyti taisykles. Jis nėra tas, kuris skausmą malšina skandindamas save alkoholyje. Jis socialus, turi merginą, puikiai dirba komandoje ir yra mėgiamas kolegų.

Chaotiškoje Aberdyno policijos nuovadoje seržantas atrodo kone vienintelis sveiko proto tyrėjas, o vyresni, dažnai nekompetentingi, pareigūnai linkę Loganą išnaudoti. Seržantas Makrėjus praeityje susidūrė su žudiku, jį paliko mylima moteris, tačiau į šią patirtį jis reaguoja kaip ir daugelis kitų žmonių: skaudu, sunku, bet atsikvepi ir eini toliau.

Policininkas atidus detalėms ir sugeba suvesti galus bei ištirti nusikaltimus. Sakyčiau, kad savo normalumu jis tikrai patiks tiems, kurie pasiilgo klasikinių detektyvų, neužgožtų vidinių tyrėjų dramų.