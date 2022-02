Leidyklos „Alma littera“ stende skaitytojai ras neseniai išleistą, bet jau į „New York Times“ sąrašus patekusį bestselerių autorės Rūtos Šepetys romaną „Turiu tave išduoti“ bei lietuvių mylimos autorės Izabelės Allende knygą „Violeta“, garsiosios „Paveldėjimo“ serijos autoriaus Christopherio Paolini mokslinės fantastikos knygą suaugusiesiems „Miegoti jūroje žvaigždžių“, knygoje „Gulago bėgliai“ žurnalistės Žilvinės Petrauskaitės papasakotą tikrą penkių lietuvių išsiveržimo iš sovietinio Gulago istoriją.

Susitikti su garsiuoju islandų rašytoju, Islandijos literatūros premijos laureatu H. Helgasonu ir paklausyti jo atsakymų į žurnalisto Audriaus Ožalo klausimus apie tai, ko galima išmokti iš istorijos ir istorijų, Vilniaus knygų mugėje bus galima vasario 26 d., 13 val., Konferencijų salėje 5.1. Renginyje bus pristatytas ir 2021 metais išleistas H. Helgasono romanas „60 kilogramų saulės šviesos“, kuriame pasakojama apie Islandiją XIX–XX a. sandūroje – tuo metu vargingiausią Europos valstybę. Be abejo, kalbų bus ir apie Lietuvoje net kelių leidimų sulaukusį jo romaną „1000° moteris“. Kartu su rašytoju iš Islandijos atvyksta ir jo knygų vertėja Jūratė Akucevičiūtė.

Dar viena ilgai laukta leidyklos viešnia – Australijoje gyvenanti lietuvė rašytoja ir vertėja Akvilina Cicėnaitė. Iš Australijos į Vilniaus knygų mugę ji atvyksta pristatyti savo naujo, suaugusiesiems skirto romano „Anglų kalbos žodynas“. Tai pasakojimas apie iš Sidnėjaus į Broken Hilį keliaujančią porą, kuri tikisi, kad kelionė pataisys jų santykius ir tai, kas nepataisomai broken – sulaužyta. Tai kelionė per fragmentais išnyrančią, prisiminimais blykstelinčią praeitį; per neišverčiamas migracijos ir gyvenimo svetur patirtis; per bendros kalbos ir bendrų namų paieškas; per savo ir kito atmintį.

Šis romanas yra mėginimas išversti neišverčiamus žodžius, susikurti žodyną, grįžti namo iš žemyno uždarytomis sienomis. Tai aštrus pasakojimas apie tai, ką reiškia šiuolaikiniame pasaulyje būti žmogumi – moterimi, partnere, drauge. Susitikimas su rašytoja A. Cicėnaite ir jos romano „Anglų kalbos žodynas“ pristatymas vyks vasario 24 d., 15 val. „15 min forume“. Kartu su patyrusios rašytojos knyga čia bus pristatytas ir literatūros debiutantės Dovilės Raustytės novelių rinkinys „Tobulų žmonių istorijos“. Knygų pristatymus ves literatūros kritikė, dr. Jūratė Čerškutė.

Iš Prancūzijos šįkart atvykti nepavyks skaitytojų itin mylimai knygų autorei, žurnalistei Erikai Umbrasaitei, tačiau vasario 24 d., 18 val., konferencijų salėje 5.2 internetu su ja susisieks ir jos naują knygą „Hedonistės užrašai“ pristatys TV laidų vedėja Violeta Baublienė. Skaitytojų laukia skanus ir skalsus pokalbis apie tai, kodėl mums taip svarbu gyvenime sau leisti mažus ir didelius malonumus.

Dar vienas nuotolinis susitikimas laukia italų rašytojo Lucos di Fulvio kūrybos gerbėjų. Pirmąkart Lietuvoje ir Vilniaus knygų mugėje viešintis italų rašytojas, puikus sukrečiančių istorijų pasakotojas mugėje pristatys dvi į lietuvių kalbą išverstas savo knygas – „Laisvės dukros“ ir „Žmogus, kuris dovanojo svajones“. Apie savo knygų sėkmę mugėje vasario 26 d., 11 val., konferencijų salėje 5.1 jis kalbėsis su vertėja Rasa Klioštoraityte.

Apie šiuolaikinio žmogaus poreikį kurti santykį su Dievu vasario 25 d., 11 val., konferencijų salėje 5.1 diskutuos Katalikų bažnyčios atstovai ir knygų autoriai – kunigas Mozė Mitkevičius ir vienuolė Viktorija Voidogaitė. Asmeninis jų santykis su Dievu ir atviri liudijimai sulaukia didžiulio susidomėjimo. Kodėl taip yra? Ką tikėjimas reiškia kiekvienam iš mūsų? Ar gali jis išvesti iš didžiausių krizių – tiek asmeninių, tiek globalių? Atsakymų į šiuos klausimus kartu ieško žurnalistas, laidų ir renginių vedėjas Rimas Šapauskas. Dievo paieškų tema bus tęsiama vasario 26 d., 16 val., Kino salėje. Čia knygą „Kunigas Ričardas“ pristatys jos autoriai – kunigas Ričardas Doveika ir žurnalistė Laima Lavastė.

Dar vienas nepaprastas susitikimas vasario 25 d., 12 val., įvyks konferencijų salėje 5.3, kur į susitikimą kviečia Irena Saulutė Valaitytė-Špakauskienė. Pagal jos gyvenimo istoriją Rūta Šepetys parašė savo romaną „Tarp pilkų debesų“, o savo pasakojimus 95-erių metų moteris sudėjo į knygą „Manėme, kad plaukiame į Ameriką“. Susitikime dalyvaus ir naujos knygos „Gulago bėgliai“ herojus Algirdas Petrusevičius. Juos kalbins abiejų knygų sudarytoja, žurnalistė Ž. Petrauskaitė.

Tą patį penktadienį, 15 val., konferencijų salėje 5.1 žurnalistė, atlikėja Donalda Meiželytė į vieną vietą surinks septynis laužytojus, Ritos Valantytės knygos „Laužytojai“ herojus – Aidą Giniotį, Arūną Valinską, Saulių Urbonavičių-Samą, Algirdą Kaušpėdą, Oskarą Koršunovą, Arnoldą Lukošių.

Vasario 26 d., 17 val., Kino salėje skaitytojai pasitiks naują žurnalisto, knygos „Gaono kodas“ autoriaus Ryčio Sabo knygą „Drakono uodega“. Knygos pristatymą ves TV laidų vedėjas, menotyrininkas Saulius Pilinkus.

„Gyvenimas kaip šventė. Švęsk jį!“ – savo naujoje knygoje „Aktoriai ir(gi) skanėdos“ siūlo aktorė, viena iš geriausiai parduodamų leidyklos autorių – Nijolė Narmontaitė. Surengti knygos pristatymo šventę vasario 27 d., 11 val., konferencijų salėje 5.1 aktorei padės kolegos aktoriai – Saulius Bareikis, Rasa Rapalytė, Asta Preidytė.

Vasario 27 d., 13 val., „15 min forume“ susitiks du Parulskiai. Menotyrininkas Ernestas Parulskis pristatys rašytojo Sigito Parulskio cinišką siurrealistinį romaną „Laiko nusikaltimai“. Naujausias rašytojo romanas – tai literatūrinė provokacija „bulvarinio skaitalo“ motyvais.

Šie ir daugybė kitų knygų autorių dalyvaus didžiulėje kultūros renginių programoje, kurią ilgai lauktai 2022 metų Vilniaus knygų mugei parengė leidykla „Alma littera“ Joje – net 20 renginių skirta suaugusiems knygų mylėtojams, 8 – jauniesiems skaitytojams. Vaikų lauks 10 kūrybinių dirbtuvėlių, kuriose jie galės sutikti savo mėgstamų knygelių rašytojus, iliustruotojus, personažus.

Jaunieji skaitytojai ir patys turės galimybę pakalbinti mėgstamus autorius ir rašytojus. Į jaunųjų nuomonės formuotojų rankas drąsiai atsiduos knygos „Betė ir skraidanti gimtadienio dovana“ autoriai – Vitalija Maksvytė, Marius Marcinkevičius. Susitikimas su jais numatytas vasario 25 d., 14 val., Jaunųjų skaitytojų salėje.

Vasario 27 d., 11 val., jaunieji nuomonės formuotojai taršys vaikų rašytoją Tomą Dirgėlą ir aiškinsis jo siaubo knygos „Akių obuolių pyragas“ atsiradimo aplinkybes.

Leidyklos stende autografus dalys net 50 knygų autorių, dailininkų ir iliustratorių. Tarp jų ir labai žinomos pavardės – istorinių romanų autorė Gina Viliūnė, apysaką vaikams „Lobis“ pagal filmo scenarijų parašiusi Renata Šerelytė, knygų apie gamtą autorius Selemonas Paltanavičius, paauglių kalbą savo knygose įvaldžiusi Jurga Baltrukonytė, drauge su sūnumi Motiejumi knygą „Kaip Tilis džiaugsmo ieškojo“ parašiusi Kristina Savickytė, į priklausomybių džiungles savo knygoje „Širdies tatuiruotės“ nėrusi Gabija Vitkevičiūtė, apie kunigą Ričardą Doveiką papasakojusi Laima Lavastė, romaną rusų kalba „Turgaus aikštė“ išleidusi Elena Leontjeva, savo knygoje „Iš kriminalisto gyvenimo“ kriminalistų darbo užkulisius atskleidęs Alvydas Sadeckas, knygą apie kovą su vėžiu „Vėžys 24/7“ parašęs Virginijus Šaulys, į rašytojų pasaulį įsisukęs aktorius Juozas Gaižauskas, vaikų pamėgti rašytojai Tomas Dirgėla, Marius Marcinkevičius, Vitalija Maksvytė, Kakė Makė su naujomis savo draugėmis, populiariomis maisto tinklaraštininkėmis Indre Trusove ir Kristina Pišniukaite-Šimkiene ir daugybė kitų.

„Mums svarbu kalbėti apie knygas, dalytis įspūdžiais, patirtimis ir skaitymo malonumu“, – teigia leidyklos „Alma littera“ vadovė D. Zaidė. Ji pati, o ir visi leidyklos darbuotojai – nuo redaktorių, leidinių vadovų iki finansų analitiko ir teisininko keturias mugės dienas bendraus su skaitytojais. Mūsų visų tikslas – kuo daugiau jiems papasakoti apie tai, kokias puikias, pasaulyje pripažintas, apdovanotas knygas mes leidžiame, kokiam plačiam skaitytojų ratui jas skiriame, kokius apdovanojimus rengiame, kokie talentingi yra lietuvių autoriai ir kokį platų temų spektrą jie nagrinėja savo knygose“, – sako leidyklos vadovė D. Zaidė.