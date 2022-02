Mugės globėjas prezidentas Gitanas Nausėda, kuris turėjo atidaryti renginį, dėl Rusijos karinių veiksmų Ukrainoje neatvyko į "Litexpo". Jo sveikinimą perskaitė patarėja Jolanta Karpavičienė.

Dėl pandemijos suvaržymų 22-oji Vilniaus knygų mugė pernai neįvyko, tad jos rengėjai turėjo daug laisvo laiko, kad šiemet nustebintų naujovėmis, išmone, rimtesniu dėmesiu literatūrai. Tačiau gausi kultūrinė mugės programa, kurioje planuojama apie kelis šimtus renginių, liudija, kad tuo laisvu laiku nebuvo kūrybingai pasinaudota – tiesiog nuspręsta eiti pažįstamu ir pasiteisinusiu keliu.

Kita vertus, rengėjai ilgai nežinojo, ar ir šiemet galės įvykti 22-oji Vilniaus knygų mugė, tad dėliodami kultūrinę programą, kviesdami užsienio svečius, rūpindamiesi dalyvių ir lankytojų saugumo užtikrinimu turėjo kone verstis per galvą. Panašu, kad jiems pavyko – nei kalbų, nei dainų, nei knygų lankytojai neturėtų pristigti.

Tema – nemirtinga

Abstraktokos amžinos temos ir problemos nesensta, tad net ir mugės tema „Vaizdas kaip tekstas“ liko ta pati, kuri buvo suformuluota dar 2020 metais.

Pasak rengėjų, XXI amžius visus įtraukė į greitaeigės informacinės kasdienybės ciklą – be perstojo persekiojantys paveiksliukai, nuotraukos, vaizdo įrašai, memai, reklamos socialinėse medijose, multimedijos straipsniai ar dar dešimtys kitokių vizualinės stimuliacijos šaltinių naujienų portaluose, švieslentės gatvėse, vaizdo klipai autobusų stotelėse.

„Vaizdą greičiau pastebime, lengviau įsimename, akimirksniu perprasdami jame įrašytas prasmes. Knygos tekstas taip pat pamažu įgavo formą vaizde – komiksai, grafiniai romanai, kurie Lietuvoje pradėjo atsirasti gana vėlai ir nedrąsiai, vis labiau užkariauja skaitytojų galvas.

Ką į mūsų gyvenimą atneša toks vizualėjantis informacijos vystymosi kelias? Kokią įtaką mums daro? Kiek vaizdas iš tikro yra bei turėtų būti svarbus tekstui? Kaip vaizdas sugeba tekstą papildyti, o kartais, galbūt, ir visiškai pakeisti?“ – teigė rengėjai, siekiantys pabandyti atsakyti į šiuos klausimus per meno parodas, iliustracijas, pokalbius ir diskusijas, geriausių metų knygų ir geriausių knygų kūrėjų pristatymus.

Muzikantai duos vaizdų

Nors šiųmetei Vilniaus knygų mugei temos požiūriu labiau tiktų dailės ar kino teikiamos galimybės tyrinėti vaizdo ir teksto sąsajas, tačiau rengėjai pasirinko tradicine tapusią Muzikos salę, kuriai patikėjo surengti ir atidarymo ceremoniją.

Muzikos salė šiemet sukvietė daugiau nei 200 dalyvių. Lankytojai kviečiami į dvi sales. Pirmojoje įsikurs Lietuvos muzikantai, leidėjai ir kultūros centrai bei pokalbių scena. Joje apie savo naujus leidinius, kūrybą ir pasirodymus pasakos muzikantai. 2-oje salėje bus įrengta scena, kurioje vyks ir jaunųjų atlikėjų, ir scenos vilkų pasirodymai.

Lankytojus kvies ir kita per daugelį metų pasiteisinusi erdvė – Jaunųjų skaitytojų salė. Ši judri ir gyva salė lankytojus traukia tiek knygų naujienų gausa leidyklų stenduose, tiek įvairiomis kūrybinėmis veiklomis.

Čia jaunieji skaitytojai gali įvairiomis formomis ir būdais patirti literatūros ir skaitymo malonumą, bendrauti, žaisti, skaityti. Salėje veiks Lietuvos bibliotekininkų kuriama Bibliotekų erdvė – kitokia skaitymo, bendravimo ir susitikimų erdvė jaunimui. Lietuvoje ir pasaulyje žinomi knygų kūrėjai užsiėmimus skirtingo amžiaus dalyviams rengia Kūrybos erdvėje be formulių.

Tad bene glaudžiausiai su mugės tema susijusi Diskusijų klubo programa. Joje numatytos keturios ilgos diskusijos. Ketvirtadienis skirtas knygų dailininkams ir ditopijoms. 16 val. planuojama diskusija „Grafikos dizaineris–dviejų ponų tarnas ar visagalis valdovas?“.

Penktadienį 14 val. rengiama diskusija „Lietuvių kalba nejautriose ideologijų pinklėse: ar gresia naujoji cenzūra?“, o 16 val. – „Bėgti skustuvo ašmenimis: kaip distopijos virsta mūsų gyvenimais?“. Šeštadienį lankytojų laukia dar dvi diskusijos – „Rašyti vaizdais: ko nepasako žodžiai?“ (14 val.) ir „Kolektyvinių traumų įspaudas Kruvinosiose žemėse“ (15 val.).

Tai, kad mugės programa kasmet turi išskirtinę potemę, nepriklausomai nuo to, kokiu šūkiu ji pasitinkama, pažymėjo viena mugės rengėjų Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomoji direktorė Rūta Eljošaitytė-Kaikarė: „Šiemet pristatoma nemažai knygų, tyrinėjančių įvairius Lietuvos istorijos etapus: tremtį, sovietmetį, tautinių mažumų gyvenimą Lietuvoje, taip pat laukia pokalbiai apie literatūrą, kalbą, bus pristatyta nemažai poezijos knygų. 2022 metai yra paskelbti Pranciškaus Skorinos metais, tad net keli renginiai bus skirti jam.“

Susitikimai su rašytojais

Ne paslaptis, kad į Vilniaus knygų mugę lankytojus labiausiai vilioja leidyklų stenduose sukrautos knygų stirtos, kuriose malonu pasiknisti, atrasti aktualių naujienų ar nepasenusių senienų.

To ir šiemet tikrai netrūks, nes, pasak vienos mugės rengėjų Lolitos Varanavičienės, knygų pasaulis per pandemijos metus nesustojo. 2020-ųjų knygų leidybos statistika liudija, kad per karantino metus tik nedaug sumažėjo naujai išleistų knygų pavadinimų – nuo 3479 iki 3257. Tiražai taip pat nekrito, o grožinės literatūros knygų pavadinimų atsirado net daugiau nei 2019 metais – buvo 1418, 2020-aisiais išleista 1483. Lietuvių grožinės literatūros išleista tiek pat kiek 2019-aisiais.

L.Varanavičienė taip pat įsitikinusi, kad ir autoriai, ir leidėjai, ir skaitytojai yra nepaprastai pasiilgę gyvo kalbėjimo ir bendravimo, kurį šiais metais turėtų užtikrinti ne tik pastaraisiais metais naujas knygas išleidę lietuvių rašytojai, bet ir būrys svečių iš užsienio.

Vilniaus knygų mugėje šiais metais su skaitytojais žada susitikti britė Karen Swan, islandas Halgrimuras Helgassonas, ukrainietis Andrejus Kurkovas, lenkas Piotras Socha, belgas Jeanas-Philippe'as Toussaint'as ir dar gera dešimtis užsienio rašytojų.

Savo klausimus skaitytojai galės užduoti ir rašytojams, kurie prie mugės prisijungs virtualiai. Tai Luca di Fulvio iš Italijos, Andrejus Makine'as iš Prancūzijos, Nora Krug iš JAV. Dalyvaus ir ne Lietuvoje gyvenantys lietuvių kultūros atstovai – Algis Mickūnas, Kristina Sabaliauskaitė, Valdas Papievis, Saulius Tomas Kondrotas.

Knygų mugė veiks keturias dienas

Vasario 24 d. – Bičiulių diena. Lietuvos parodų ir kongresų centro durys atidarytos 10–19 val. Vienkartinio bilieto kaina – 6 eurai.

Vasario 25 d. – Įspūdžių penktadienis. Mugė veiks 10–21 val. Vienkartinio bilieto kaina – 7 eurai.

Vasario 26 d. – Pasimatymų diena. Mugė lankytojų lauks 10–21 val. Vienkartinio bilieto kaina – 7 eurai.

Vasario 27 d. – Šeimos diena. Durys atidarytos 10–17 val. Vienkartinio bilieto kaina – 6 eurai.

Dviejų dienų bilieto kaina – 11 eurų, o keturių dienų bilietas kainuoja 20 eurų.

Lankytojams nereikia pateikti Galimybių paso, bet privaloma dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius, priglundančius prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną.