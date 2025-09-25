Knygą apie R. Gavelį išleidusi J. Čerškutė: „Tyrinėdama jo gyvenimą ir kūrybą susidūriau su daugybe mitų“

„Jaučiuosi kaip roko koncerte. Gaveliui tai irgi patiktų!“, – knygos pristatymo pradžioje ištarė J.Čerškutė.
Leidyklos LAPAS išleistos monografijos pristatyme kartu su neoficialia Gavelio „agente“ Jūrate Čerškute dalyvavo tekstologas, literatūrologas, knygos mokslinis recenzentas prof. dr. Paulius V. Subačius, buvusi R. Gavelio kolegė, žurnalistė, redaktorė Gražina Michnevičiūtė, pokalbį moderavo filosofijos mokytojas ir publicistas Donatas Puslys.
„Šios knygos atsiradimas yra daugybės metų darbo vaisius! Vien už tai Jūratė yra verta didžiausios pagarbos, kad susidomėjimas Gaveliu ir jo kūryba išliko tokį ilgą laikotarpį“,– sakė D. Puslys. Literatūrologinės knygos pristatyme apžvelgta kaip šis domėjimas Gaveliu atsirado, kaip sekėsi tiek metų rašyti knygą, kodėl ir kaip ji buvo struktūruota.
„Pristatinėdama knygą vis išgirstu teiginį, kad Gavelis tai mano meilė, tad noriu pasakyti, kad nei meilė, nei ką! Tiesiog taip nutinka kai atrandi savo tyrimo objektą. Domėjimasis Gaveliu prasidėjo nuo jo rašymo struktūros tyrinėjimo. Man atrodo, kad Ričardas Gavelis yra labai svarbus bei žymintis svarbų lūžį lietuvių literatūroje – iš sovietinės į nepriklausomą. Tyrinėdama Gavelį susidūriau su daugybę mitų, vienas jų – kad jis kritikų nepripažintas, kad apie jį niekas nerašė. Tai absoliučiai netiesa, nėra nei vienos jo knygos apie kurią kritikai nebūtų kalbėję ar rašę recenzijų, tačiau ar jos patiko pačiam Ričardui Gaveliui, čia jau kitas klausimas“,– dalinosi Jūratė Čerškutė.
Kalbant apie daugybę metų trukusį knygos rašymo procesą buvo cituojama Gavelio manifestinė apysaka – „Sunkiausia pasaulyje yra ką nors parašyti, o lengvai bėga tik vanduo iš tualeto bakelio“. „Iš tikrųjų sunkiausias buvo pats rašymo procesas, nes pastaruosius 10 metų buvau giliai įklimpusi į literatūros kritiką, kuri yra trumpasis žanras, tad sunkiausia buvo grįžti prie didelės apimties teksto rašymo, susikurti savo rašymo rutiną ir nuosekliai jos laikytis“,– susirinkusiems pasakojo knygos autorė.
„Didžiulis malonumas skaityti šią knygą! Iš tiesų su Jūrate dėl kai kurių dalykų pliekiamės, aš skaitydama visad sakydavau, kad knygoje turi būti kuo daugiau autoriaus, o ji nepasiduodama man vis kartojo – čia dekonstrukcija! Ir dabar aš labai džiaugiuosi, kadangi ši knyga yra kaip Gavelio literatūrinė kūrybos biografija, kurią skaitydamas puikiai išskaitai ir pačią asmeninę Gavelio biografiją. Ši knyga tarsi detektyvas, kuriame kartu su autore narplioji visus Gavelio sluoksnius. Dar labai norėčiau paraginti visus knygos skaitytojus būtinai skaityti ir visas išnašas, kuriose labai daug įdomių detalių, čia visai kaip banke – būtinai turi paskaityti visas eilutes mažu šriftu, nes ten juk slypi esmė! Tad knygos išnašose taip pat galima rasti labai esmingų dalykų“,– dalinosi Gražina Michnevičiūtė.
„Tai yra labai moksliška knyga, joje atliktas tyrimas pademonstruotas visomis perspektyvomis, bet knygoje nėra visiškai jokios pastangos, kad ji jums būtų nesuprantama. Labai dažnai susiduriame su tuo, kad nesuprantamumas tampa akademiniu kriterijumi, kad reikia taip rašyti, kad žmonės nesuprastų, tik tuomet bus tikras mokslas! Tad Jūratė labai drąsiai neria į nišą, rašyti knygą apie svarbų asmenį, bet rašyti ją taip, kad žmonės suprastų! Jūratė knygoje nesistengia ko nors gražiai pasakyti, knygoje ji stengiasi pasakyti, kad visi mes suprastume ir svarbiausia ji stengiasi, kad kas nors būtų pasakyta!“, – apie Jūratės Čerškutės monografiją kalbėjo prof. dr. Paulius V. Subačius.
„Su Jūrate esame pažįstamos nuo studijų laikų, o ši knygos idėja atsirado pirmiau nei pati leidykla, labai džiaugiuosi, kad šiandien turime tokią progą švęsti!“,– dalinosi leidyklos LAPAS įkūrėja ir vadovė Ūla Ambrasaitė, po oficialaus knygos pristatymo visus kvietusi į „Spiritus“, kuriame nuo šiol galima tarti „Man vieną Gavelį!“ ir rašytoją pažinti dar ir kitais būdais.
Knygą „Galvoja fizikas! Ričardo Gavelio prozos sistema“ galima rasti visuose Lietuvos knygynuose bei leidyklalapas.lt.
