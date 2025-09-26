Atsistatydino ir Literatūros taryba: jaučiamės apgauti ir pažeminti

Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė tarybos pirmininkė Aistė Kučinskienė.
„Kultūros bendruomenė egzistuoja, nesame nesantys. Ir jaučiamės neišgirsti, apgauti, pažeminti. Todėl nenorime bendradarbiauti su nauja Kultūros ministerijos vadovybe. Mes, Literatūros taryba prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, atsistatydiname iš savo pareigų – laišką ką tik išsiuntėme“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė A. Kučinskienė.
Kultūros ministerijai, I. Adomavičiui, šalies vadovui Gitanui Nausėdai, Prezidentūrai ir Vyriausybei skirtą raštą pasirašė visi dabartiniai tarybos nariai: Irena Aleksaitė, Goda Baranauskaitė-Dangovienė, Laimantas Jonušys, Rūta Elijošaitytė-Kaikarė, Unė Kaunaitė, Sigitas Narbutas, Ernestas Parulskis, Justinas Vancevičius.
Tokia tarybos sudėtis trejų metų kadencijai buvo patvirtinta 2023 m. lapkritį.
Be to, A. Kučinskienė sveikino Vilniaus knygų mugės sprendimą atsiriboti nuo prezidento globos.
„Šiemet taip pat priklausau Vilniaus knygų mugės organizaciniam komitetui ir labai palaikau sprendimą atsisakyti prezidento globos“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.
Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.
Penktadienį prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė. Jie taip pat pranešė renginyje nepageidaugantys premjerės Ingos Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbų.
Ignotas AdomavičiusLiteratūros tarybaGitanas Nausėda
