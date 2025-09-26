Vilniaus knygų mugė atsisako Gitano Nausėdos globos: „Prezidente, pakentėkite, palaukite“

Tokio sprendimo priežastis – tarp valdančiųjų vykę mainai, kurių metu Kultūros ministerija buvo patikėta Remigijaus Žemaitaičio vedamiems „aušriečiams“, o šios ministerijos vadovu paskirtas partijos atstovas I. Adomavičius.
„Prezidente Gitanai Nausėda, tada, kai ignoravote kultūros bendruomenės balsą, prašėte mūsų „pakentėti“ ir „palaukti“. To paties prašome ir Jus, – kitų metų Vilniaus knygų mugėje ir Muzikos salėje leiskime žodžiui ieškoti žmogaus be Jūsų globos. Premjerės, kultūros ministro kalbos 2026 metų mugėje taip pat nepageidaujamos. Kultūra nėra tribūna politikams, kultūra yra mūsų esmė. Be jos šalis – tik teritorija. 26-ojoje Vilniaus knygų mugėje žodis ieškos kultūrą gerbiančio žmogaus“, – teigė Vilniaus knygų mugės rengėjai.
„Žodis ieško žmogaus“ – tokią 26-osios tarptautinės Vilniaus knygų mugės temą paskelbė jos organizatoriai. Erdvę skaitytojo ir knygos susitikimui didžiausia šalyje knygų ir muzikos šventė kurs 2026 metų vasario 26–kovo 1 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“.
Literatūra yra neatsiejama kultūros dalis. Ji skleidžia žinias, ugdo kritinį mąstymą, stiprina bendruomeniškumą, dialogą tarp kartų ir skirtingų kultūrų. Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) prezidentė Dovilė Zaidė pabrėžė, kad 2026 metų Vilniaus knygų mugės tema – „Žodis ieško savo žmogaus“ – tarsi pratęsia mugės tradiciją skatinti gyvus susitikimus, bendravimą ir diskusijas.
„Daugelį metų puoselėjame Vilniaus knygų mugę kaip išskirtinį kultūrinį reiškinį, kuriame gimsta erdvė gyvam ir prasmingam dialogui – žodžio ir žmogaus susitikimui. Nesvarbu, ar tai būtų raidės knygų puslapiuose, garsas, pokalbis su artimu ar idėjų mainai susitikus bendramintį. 2026 metų tema „Žodis ieško žmogaus“ primena, kad žodis gyvas tik tada, kai jį atranda žmogus. Bendras mūsų, mugės organizatorių, siekis – kad ši tradicija ir toliau stiprintų smalsią, atvirą ir kritiškai mąstančią visuomenę“, – sakė asociacijos LLA prezidentė D. Zaidė.
D. Zaidei pritarė ir Leidėjų asociacijos vykdomoji direktorė Laura Tekorė. Ji neabejojo, kad kasmet kita Vilniaus knygų mugės tema leidžia naujai pažvelgti į mugės tradiciją, į tai, kas jau daug kartų patirta, įtraukta į šeimos bei mokyklos metinių renginių kalendorių, yra tapę svarbiu metų renginiu.
„Kitų metų Vilniaus knygų mugės tema „Žodis ieško žmogaus“ kviečia kalbėti apie atsakomybę. Atsakomybę už ištartą žodį, už išlikimą žmogumi. Tai plati tema, apimanti ne tik literatūrą, bet ir tautos kultūrą, istoriją, politiką. Plačiai ją nagrinėsime ir mugės programoje – knygų pristatymuose, susitikimuose su autoriais, diskusijose, gyvuose mugės pokalbiuose“, – sakė L. Tekorė.
Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ vadovo Viliaus Vaičekausko nuomone, kitų metų Vilniaus knygų mugės tema nėra atsitiktinė – žodis žmoniją lydi nuo pirmųjų pasakojimų prie laužo iki šiuolaikinių ekranų. Žodis saugo žmonių ir šalių istorijas, formuoja tapatybę, padeda suprasti vieniems kitus.
Žmogaus ir žodžio tema V. Vaičekauskui kalba apie gyvą ryšį, kuris vis dažniau pamirštamas. „Būtent Vilniaus knygų mugė yra vieta, kur žodis tikrai suranda žmogų. Metai iš metų renginys stiprina ir puoselėja šį unikalų ryšį. Mugė man – tarsi gyvas literatūros ir muzikos miestas, kuriame kiekvienas žodis suranda savo namus, o kiekvienas žmogus – savo istoriją“, – kalbėjo vienas mugės organizatorių.
Jau daugybę metų Muzikos salė yra neatsiejama Vilniaus knygų mugės dalis. Čia pristatomi naujausi muzikos leidiniai, mezgasi naujos pažintys, kuriami projektai, vyksta gyvi pasirodymai, susitikimai su atlikėjais, pokalbiai ir diskusijos, praturtinančios mugės programą bei dar labiau plečiančios kultūrinį jos lauką. Knygų ir muzikos mylėtojų sambūris yra puikus įrodymas, kad šios meno sritys viena kitą papildo bei kuria gilesnę kultūros patirtį. Asociacijos „Agata“ direktorė Agnė Begetė teigė, kad mugėje didelis dėmesys skiriamas būtent literatūros ir muzikos sąveikai.
„Muzika visada kalba daugiau nei garsai – ji atveria vidinius pasaulius, kviečia sustoti, įsiklausyti. Ji, kaip ir literatūra, kuria erdvę, kurioje galime atpažinti save ir kitus. Kai šie du pasauliai susilieja, gimsta dar gilesnis dialogas, kuriame istorijos tampa gyvos, o emocijos – apčiuopiamos. Šiame susitikime ir atsiskleidžia, kad žodis ieško žmogaus taip, kaip muzika ieško klausytojo širdies“, – sakė A. Begetė.
Vilniaus knygų mugė nėra vieta vien išgirsti muzikos naujienas ar pristatyti naujas knygas. Rašytoja Akvilina Cicėnaitė įsitikinusi, kad kiekviena knygų mugė tampa susitikimų erdve, kurioje randasi svarbi bendrystė.
„Vilniaus knygų mugės tema „Žodis ieško žmogaus“ man primena, kad literatūra nėra baigtinė. Knygas pradeda kurti rašytojai, o užbaigia skaitytojai, pripildydami jas savo interpretacijų ir prasmių. Literatūra yra ir pokalbis, gijos, nusidriekiančios per laiką ir susiejančios mus – dabartyje, praeityje ir ateityje. Šia tema pabrėžiame ir žmogiškojo ryšio, bendrystės svarbą, susikalbėjimo būtinybę, ypač svarbią mūsų neramiais laikais. O sykiu kviečiame į erdvę, kuri mus sujungia ir kurioje kiekvienas atras savo žodį, savo knygą, savo vietą. Tai šviesaus susitikimo pažadas“, – sakė susitikimų su skaitytojais knygų mugėje laukianti rašytoja.
26-oji Vilniaus knygų mugė vyks 2026 m. vasario 26–kovo 1 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“. Didžiausią kultūros renginį šalyje organizuoja Lietuvos leidėjų asociacija, Lietuvos gretutinių teisių asociacija „Agata“ bei Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“. 2025 metais mugėje apsilankė daugiau nei 55 900 lankytojų, vyko per 320 renginių.
