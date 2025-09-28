Hailey Magee knyga: veiksmingi patarimai, kaip išmokti sakyti „ne“ be kaltės jausmo

Hailey Magee – sertifikuota asmeninio augimo trenerė, padedanti žmonėms visame pasaulyje išsivaduoti iš perdėto pataikavimo, kaltės jausmo ir baimės būti atstumtiems. Knygoje autorė remiasi tiek asmenine patirtimi, tiek profesionalia praktika, kad parodytų skaitytojams, jog nuolatinis siekis įtikti kitiems dažnai kyla iš vaikystėje išmokto elgesio modelio ir vidinio įsitikinimo, kad mūsų vertė priklauso nuo kitų pritarimo.
„Didžiąją gyvenimo dalį pataikavimas žmonėms buvo tarsi antroji mano prigimtis – taip giliai įsišaknijusi, kad net nežinau, kaip tai apibūdinti. Kai šeimos narys, draugas, partneris ar net nepažįstamasis ko nors iš manęs norėdavo, aš nedvejodama tenkindavau jų norus, net jei man dėl to būdavo nepatogu, nejauku ar apmaudu.
Po daug metų trukusios terapijos pradėjau suprasti aplinkybes, dėl kurių ėmiau pataikauti. Tačiau nežinojau, kaip šį suvokimą paversti konkrečiais veiksmais, kurie padėtų nutraukti tą ydingą ciklą“, – savo patirtimi dalijiasi knygos autorė.
Knyga „Nustokite pataikauti žmonėms ir atraskite savo vidinę galią“ siūlo aiškų, struktūruotą kelią link savivertės atkūrimo: nuo asmeninių ribų pažinimo iki mokymosi, kaip sakyti „ne“ be kaltės jausmo. Hailey Magee pateikia praktinių įrankių, savirefleksijos pratimų ir įkvepiančųs istorijų, padedančių ne tik atpažinti žalingus elgesio modelius, bet ir juos keisti.
„Pajutusi iki tol nepažintą laisvę ir pasitikėjimą savimi supratau, kad noriu padėti kitiems patirti tą patį. Mano tikslas buvo padėti žmonėms, kurie, kaip ir aš, nekantravo savo troškimą keistis paversti veiksmais: imtis apčiuopiamų, realių žingsnių, kad kuo greičiau atsikratytų pataikavimo žmonėms.
Koučingas, kaip disciplina, yra būtent tam ir skirtas. Jis ragina savęs paklausti: „Kur labiausiai noriu nueiti ir kaip konkrečiai galėčiau tai padaryti?“ Taigi aš užsirašiau į sertifikuotą Tarptautinės koučingo federacijos mokymų programą. O po metų baigusi studijas pajutau aiškų pašaukimą padėti kitiems atsikratyti polinkio pataikauti, nusistatyti ribas bei ugdyti gebėjimą reikšti savo autentišką tiesą“, – apie impulsą parašyti knygą kalba Hailey Magee.
H. Magee siūlo kelią atgal į save. Knygoje ji pateikia ne tik įžvalųs apie pataikavimo kitiems šaknis, bet ir aiškius, realistiškus žingsnius, kaip nustoti gyventi tenkinant kitų poreikius ir išdrįsti kurti gyvenimą, kuriame svarbūs ir jūsų jausmai, poreikiai bei troškimai.
Knygoje „Nustokite pataikauti žmonėms ir atraskite savo vidinę galią“ kiekvienas ras atsakymus į klausimus apie tai, kaip atpažinti perdėto pataikavimo modelius kasdieniame gyvenime, kodėl sakome „taip“, kai norime sakyti „ne“, ir kaip tai keisti, kaip brėžti sveikas ribas be kaltės ar baimės, kuo skiriasi empatija nuo savęs išdavystės ir kitas aktualias temas.
Kviečiame skaityti knygos ištrauką.
Įtaka ir kontrolė
Savaime suprantama, kad visi norime daryti tam tikrą įtaką kitiems, tačiau svarbu atskirti įtaką nuo kontrolės.
Siekdami daryti įtaką, mes turime atvirai reikšti savo mintis, nuomonę ir prašymus, tuo pačiu metu gerbdami kito žmogaus ribas ir galimybes. Mes taip pat turime priimti kito žmogaus nenorą keistis ir pripažinti, kad jis turi teisę priimti sprendimą pats.
Siekdami kontroliuoti, mes verčiame kitus keistis, nepaisydami jų pasipriešinimo, teikiame pirmenybę savo norimam rezultatui, neatsižvelgdami į jų norus, slepiame informaciją apie savo tikslus, kad paveiktume jų sprendimus, ir prisiimame visą atsakomybę už jų pasirinkimus.
Norėdami išsiaiškinti, ar siekiate daryti įtaką, ar kontroliuoti, pabandykite atsakyti į šiuos klausimus. Teigiami atsakymai išduoda siekį kontroliuoti. Ar kitas žmogus prisipažino, kad nenori keistis, tačiau aš ir toliau jį spaudžiu? Ar bandau pakeisti jo veiksmus arba emocijas, atsisakydamas tikėti, kad jis negali patenkinti mano poreikių? Ar mano „pagalba“ nesąmoningai trukdo jam priimti savarankišką sprendimą? Ar jis prašė manęs, kad nebeteikčiau „pagalbos“ ir „paramos“? Ar siekdamas jį pakeisti slepiu, ignoruoju arba slopinu tikruosius savo jausmus, poreikius ir troškimus? Ar tikiu, kad šios situacijos baigtis priklauso tik nuo manęs?
Mano seminarų dalyviai dažnai klausia: „Mano draugė visiškai negerbia mano ribų. Kaip galėčiau priversti ją pasikeisti?“ arba „Mano tėvas jau daug metų su manimi elgiasi nepagarbiai. Sakiau jam, kad man skaudu, bet jam nė motais. Kaip galiu priversti jį pasikeisti?“ arba „Mano žmona turi problemų su alkoholiu. Ji sako, kad kreipsis pagalbos, bet to nedaro. Praėjo penkeri metai, ir niekas nepasikeitė – kaip galiu priversti ją suprasti, kad turi rimtą problemą?“
Iš tiesų šie klausimai slepia siekį kontroliuoti: „Kaip galiu pakeisti kitą žmogų?“ Atsakymas paprastas: „To padaryti neįmanoma“. Mes galime siūlyti patarimų ir prašyti, tačiau negalime kito priversti gerbti mūsų ribų. Negalime kito priversti su mumis elgtis maloniai. Negalime kito priversti gydytis nuo priklausomybės. Jei visą gyvenimą mėgavomės kontrolės iliuzija, susidurti su savo galios ribomis gali būti sunku. Tačiau atsisakę šios iliuzijos galėsime sutelkti dėmesį į tai, ką iš tiesų galime kontroliuoti, – į save.
Hailey Magee „Nustokite pataikauti žmonėms ir atraskite savo vidinę galią“, iš anglų kalbos vertė Indrė Poliuškevičienė, leidykla VAGA, 2025.
Knygaką skaitytiVaga
Rodyti daugiau žymių