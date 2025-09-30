Minkštoji poezijos galia: prasideda festivalis „Poetinis Druskininkų ruduo“

Tarptautinio festivalio metu Druskininkuose ir Vilniuje viešės net dvylika užsienio svečių iš trijų žemynų. Su lietuvių skaitytojais eilėraščiais dalinsis Olesia Mamchych (Ukraina), Paul Jaskunas (JAV), Hailji (Pietų Korėja), James Appleby (Jungtinė Karalystė), Raimonds Ķirķis (Latvija), Salome Benidze (Sakartvelas), Miłosz Biedrzycki (Lenkija), Mirjam Parve (Estija), Ariane von Graffenried (Šveicarija), Anna Halberstadt (JAV), Europos poezijos platformai „Versopolis“ šiemet atstovaus Efe Duyan (Turkija) ir Carmen Carmacho (Ispanija). Renginiuose skaitys ir keliasdešimt lietuvių poetų, pagrindinėje programoje ir almanache 2025 m. pristatoma Austėjos Jakas, Birutės Jonuškaitės, Alvydo Valentos, Simono Bernoto, Erikos Drungytės, Mindaugo Kvietkausko poezija.
Šiemet užsienio ir lietuvių poetai, literatūrologai ir literatūros kritikai diskutuos savalaike, aktualia tema „Minkštoji poezijos galia“ filosofo Daliaus Jonkaus moderuojamoje konferencijoje. Tarp diskusijos dalyvių – Vilniaus universiteto profesoriai Dalia Satkauskytė, Mindaugas Kvietkauskas, literatūros kritikas Andrius Jakučiūnas, San Diego ir Vytauto Didžiojo universitetų dėstytojas poetas Malachi Black, poetas Kornelijus Platelis ir kiti. Ukrainos poetė Olesia Mamchych skaitys specialiai festivaliui parengtą pranešimą tema „Poezijos galia karo akivaizdoje. Ukrainos atvejis“. Poetai Austėja Jakas ir Simonas Bernotas ves aukcioną, kuriame surinktos lėšos bus paaukotos Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros fondui, renkančiam paramą Ukrainai.
Prie Antano Dambrausko krėslo (skulpt. Alfonsas Vaura, Vytauto g. 4, Druskininkai) pirmą kartą bus įteiktas Antano Dambrausko vardo prizas už poezijos vertimus. Prizo mecenatas – Druskininkų Rotary klubas. Iniciatyva siekiama įvertinti labiausiai poezijos vertimams nusipelniusį vertėją ar redaktorių, pagerbti iškilaus vertėjo druskininkiečio Antano Dambrausko atminimą.
Trečiadienio vakarą, spalio 1 d. 18 val., „Poetinis Druskininkų ruduo“ lankytojus kviečia į almanacho pristatymą Vilniaus senamiesčio širdyje (Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4), kur naujausią festivalio programos dalyvių eilėraščių rinkinį pristatys jo sudarytojai poetai ir vertėjai Vytas Dekšnys ir Rimas Užgiris, savo eilėraščius skaitys užsienio svečiai ir lietuvių autoriai.
Ketvirtadienį, spalio 2 d. 18 val., Lietuvos rašytojų sąjungos Didžiojoje salėje (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) bus atidaryta Pietų Korėjos rašytojo ir dailininko Hailji tapybos darbų paroda ir pristatyta PDR verstinės poezijos serijoje pasirodanti jo knyga „Mėlynos laikrodžių meditacijos | Kregždės mano stalčiuje“, kurią į lietuvių kalbą išvertė visas būrys vertėjų. Hailji paroda veiks iki spalio 10 d., joje bus galimybė įsigyti autoriaus tapybos kūrinių ir naująją knygą. Penktadienį festivalio veiklos persikels į Druskininkus. Ryte poetai lankysis Druskininkų ir aplinkinių miestelių mokyklose, vyks kūrybinės dirbtuvės ir edukacijos su poetais Dainiumi Dirgėla, Linu Daugėla ir Nerijumi Cibulsku.
Festivalio metu, spalio 3 d. 16 val., centre „Dainava“ bus atidaryta tragiškai žuvusio poeto Manto Gimžausko-Šamano eilėraščių ir piešinių paroda „Revoliucija“, parodos kuratorius – Tomas S. Butkus. Tai unikali galimybė iš arčiau susipažinti su kuratoriaus atrinktais Šamano kūrybos artefaktais. Po festivalio paroda persikels į Lietuvos rašytojų sąjungos Didžiąją salę, kur ją bus galima aplankyti spalio 13–21 dienomis.
Penktadienio popietę tradiciškai vyks per metus išėjusių poezijos knygų pristatymas su poetu Mantu Toločka ir literatūrologu Mantu Tamošaičiu.
Dalis festivalio vakarinių renginių šiais metais perkeliama į Druskininkų restoraną „Etno dvaras“, juos remia Rotary klubas „Sūrutis“. Čia „Poetinis Druskininkų ruduo“ penktadienio vakarą pakvies į jaunųjų autorių skaitymus „Poetiška naktis“, kuriuose rašantis jaunimas pristato savo kūrybą. Šiemet jaunuosius poetus atrinko poetė, mokslininkė Justina Žvirblytė. Per pradedančiųjų poetų kūrybos aptarimą šeštadienį jaunieji autoriai apie kūrybą diskutuos drauge su žinomais poetais, išgirs naudingų patarimų.
Donato Petrošiaus vedamas renginys „Praviras mikrofonas“, vyksiantis vėlų penktadienio vakarą, pakvies skaityti visus norinčius, o oficialią penktadienio programą užbaigs „Slaptieji skaitymai“ prie laužo.
Šeštadienio rytą M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai) vyks poezijos skaitymai, kuriuose poetai skaitys po vieną savo ir mėgstamiausio poeto eilėraštį. Šiuos skaitymus ves Ričardas Šileika ir Dainius Gintalas. Šeštadienio popietės skaitymus ves Dainius Dirgėla, į sceną pakviesiantis keliolika įvairių kartų autorių.
Iškilmingame šeštadienio vakaro renginyje bus įteiktos Jotvingių ir Jaunojo jotvingio premijos. Taip pat bus įteiktas žurnalo „Nemunas“ prizas „Poezija mus vienija ir jungia“, Antano A. Jonyno prizas jaunajam poetui, apdovanoti anoniminių eilėraščių konkursų laureatai.
Buvę bliuzroko grupės „Kontrabanda“ nariai poetas Gintaras Grajauskas ir Kęstutis Bublys restorano „Etno dvaras“ erdvėje pasirodys muzikiniu „Smėlio radijo“ duetu. Po koncerto vakarą pratęs reperio, poeto Pijaus Operos ir perkusininko, šių metų Jaunojo jotvingio premijos laureato Dovydo Grajausko vedama diskoteka.