„Karalių motina: Jogailos laikai“ – intriguojantis romanas apie Vytauto Didžiojo dukterėčią Sofiją Alšėniškę

Šiame romane atskleidžiama intriguojanti siužeto linija: Vytautas Didysis nusprendžia ištekinti savo mylimą dukterėčią Sonką (Sofiją Alšėniškę) už jau senstelėjusio, tris žmonas palaidojusio Lenkijos karaliaus Vladislovo Jogailos. Vytautas tikisi, kad ši santuoka padės jam siekti savų tikslų: visų pirma, atskirti Lietuvą nuo Lenkijos karalystės ir tapti Lietuvos karaliumi. Tačiau istorija pasisuka netikėta linkme.
Dukterėčia nepasiduoda savo įtakingojo dėdės įtakai, atsisako tapti politinių manipuliacijų įrankiu ir siekia ne tik asmeninio savarankiškumo, bet ir Lenkijos bei Lietuvos bendros gerovės. Sofija Alšėniškė pagimdo du būsimuosius valdovus – Vladislovą Varnietį ir Kazimierą IV – taip duodama pradžią Lenkijos Karalystę ir Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę valdžiusiai Jogailaičių dinastijai.
J.I.Kraszewskio romanas „Karalių motina: Jogailos laikai“ žavi ne tik įtemptu siužetu – jame vaizdingai atskleidžiama XV a. pradžios Lenkijos ir Lietuvos politinė, visuomeninė bei kultūrinė kasdienybė. Todėl ši knyga taps tikru atradimu tiems, kas domisi mūsų krašto istorija ir reikšmingais jos įvykiais.
„Karalių motina: Jogailos laikai“ – jau šimtoji Kazio Uscilos į lietuvių kalbą išversta knyga. Pasak vertėjo, naujasis vertimas lietuvių skaitytojams atskleidžia visą – nesutrumpintą – istoriją apie Sofiją Alšėniškę ir Jogailaičių dinastijos pradžią. Iki šiol jiems tekdavo skaityti kupiūruotą, 1930-aisiais pirmą kartą publikuotą „Karalių motinos“ vertimą, kuris kitų leidyklų buvo pakartotinai perleidžiamas ir vėliau.
Juzefas Ignacas Kraszewskis (1812–1887) – Vilniaus universitete studijavęs lenkų istorikas, rašytojas, publicistas, domėjęsis Lietuvos istorija, tautosaka, lietuvių kultūriniu gyvenimu. Jo kūrybinis palikimas – daugiau nei 600 įvairaus žanro veikalų. Leidykla „Mintis“ yra išleidusi į lietuvių kalbą išverstą jo istorinę monografiją „Vilnius nuo jo pradžios iki 1750 metų“ (keturis tomus), romantiškų kūrinių rinkinį „Išblyškusios Aušros vartų mergaitės istorija“, o šiemet – ir istorinį romaną „Karalių motina: Jogailos laikai“.
