KultūraLiteratūra

Pirmasis Antano Dambrausko premijos už poezijos vertimus lauretas – Antanas A. Jonynas

2025 m. spalio 13 d. 14:51
2025 m. spalio 4 d. Druskininkuose, prie Antano Dambrausko skulptūros-krėslo (skulptorius Alfonsas Vaura), pirmą kartą įteikta iškilaus druskininkiečio, vertėjo Antano Dambrausko vardo premija. Premijos steigėjas ir mecenatas – Druskininkų Rotary klubas, partneriai Antano Dambrausko atminties įamžinimo labdaros ir paramos fondas ir tarptautinis festivalis „Poetinis Druskininkų ruduo“.
Iniciatyva siekiama įvertinti labiausiai poezijos vertimams nusipelniusį vertėją ar redaktorių, pagerbti Antano Dambrausko atminimą. „Poetinio Druskininkų rudens“ metu pirmuoju premijos laureatu paskelbtas poetas Antanas A. Jonynas. Laureatas apdovanotas diplomu ir piniginiu prizu.
Antanas A. Jonynas atsiimdamas premiją kalbėjo apie Antano Dambrausko indėlį į vertimus ir asmeninę įvertinimo reikšmę: „Man itin svarbu, kad premija pavadinta vertėjo Antano Dambrausko vardu – žmogaus, kurio nuopelnus mes tikrai pernelyg retai prisimename. Vytauto Didžiojo universiteto auklėtinio, Gulago kalinio, kuklaus Druskininkų vaikų sanatorijos mokytojo, nuveikusio milžino darbus vardu. Jo dėka skaitom lietuviškai Homero „Iliadą“ ir „Odisėją“, Vergilijaus „Eneidą“, Aristofaną, Sofoklį, Ovidijų. Ir Šventojo Rašto Senąjį Testamentą. Šviesulio, į kurį lygiuotis dera kiekvienam, pasiryžtančiam imtis poezijos vertimo darbo. Ir kuriam tik labai retas kada nors galės prilygti. Tikrai džiaugiuosi man paskirta Antano Dambrausko premija. Esu dėkingas už šį įvertinimą Druskininkų Rotary klubui.“
Antanas Dambrauskas (1911–1995) 1936 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė klasikinės filologijos studijas. Dirbo mokytoju, dėstė Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1945 m. sovietinio saugumo suimtas, nuteistas 10 metų kalėti. Kalintas Čeliabinsko srities, Kazachijos, Kemerovo srities, Omsko lageriuose. 1956 m. grižo į Lietuvą, iki 1976 m. dirbo Druskininkų vaikų sanatorijoje. Išvertė antikos rašytojų kūrinių. Vertė Senąjį Testamentą. Parašė lagerio atsiminimų knygą „Viskas praeina“ (1991).
