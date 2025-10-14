Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
„Litexpo" vadovas: „Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai, Vilniaus knygų mugę keliame į rugsėjį"

2025 m. spalio 14 d.
Marta Kraujelytė (ELTA)
2027-ųjų pirmą pusmetį Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos (ES) Tarybai, Vilniaus knygų mugė iš vasario bus perkelta į rugsėjį, sako Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ vadovas Vilius Vaičekauskas. Anot jo, ši mugė – vienas pagrindinių vykstančių renginių, kurio nuspręsta neatšaukti. 
„Šiuo metu mes esame pasitvirtinę su visu organizaciniu knygų mugės komitetu, kad Knygų mugę 2027-ais metais išsaugojame – ką darome, tai perkeliame ir kviečiame visus atvykti rugsėjį, tai bus rugsėjo vidurys“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje teigė V. Vaičekauskas. 
„Manau, kad prisitaikant prie mūsų antro pusmečio tinklelio, tai vienas iš tų renginių, kurį mes perkeliame ir tikrai norime palikti knygų mugę kaip vieną iš pagrindinių mūsų renginių. ( ) Tvirtinti galutinai negaliu, bet mūsų sudėliotas planas maždaug toks, kad 2028 m. grįžtame į mūsų klasikinį, tradicinį tinklelį“, – tęsė jis. 
ES Tarybai Lietuva pirmininkaus 2027 m. pirmąjį pusmetį – nuo sausio pradžios iki birželio pabaigos. 
Paskutinį kartą Tarybai Lietuva pirmininkavo 2013-aisiais.
