Ketvirtuosiuose „Šetenių skaitymuose“ – žymaus lenkų rašytojo ir kultūros veikėjo Krzysztofo Czyżewskio esė premjera

Nobelio literatūros premijos laureatė iš Baltarusijos Svetlana Aleksijevič, ukrainiečių rašytojas Jurijus Andruchovyčius, žymi latvių prozininkė Nora Ikstena – iki šiol „Šetenių skaitymuose“ jau spėjo apsilankyti būrys lietuvių skaitytojams puikiai pažįstamų autorių.
Pasak festivalio „Kauno literatūros savaitė“ vadovės, prof. Rūtos Eidukevičienės, netrukus į Lietuvą atvykstantis K. Czyżewskis – vienas ryškiausių Lenkijos intelektualų, jau daugiau kaip tris dešimtmečius kuriantis naujoviškus literatūros ir kultūros formatus.
„Ketvirtą kartą vykstantys „Šetenių skaitymai“ – Česlovo Milošo gimtinės vardu pavadintas renginys, kuriuo siekiame ne tik aktualizuoti ir įprasminti jo palikimo svarbą mūsų kultūriniam gyvenimui, bet ir išgirsti, kokiais kūrybiniais principais vadovaujasi XXI a. intelektualai, koks yra jų požiūris į šiuolaikybės problemas.
Džiaugiamės, kad K. Czyżewskis šįkart į Kauną atvyksta su nauju kūriniu, dedikuotu būtent „Šetenių skaitymams“ – esė „Mnemosinės sodas. Meditacija apie atminties kultūrą“. Tai – skvarbus ir apmąstytas žvilgsnis į atminties reikšmę šiandienos pasaulyje“, – sako R. Eidukevičienė.
Kokie yra iškraipytos atminties ir užmaršties pavojai? Kaip pamiršimas gali vesti į atleidimą ir teigiamą transformaciją? Tai – tik keletas klausimų, kuriuos savo esė kelia K. Czyżewskis.
Jūsų dėmesiui – jo esė „Mnemosinės sodas. Meditacija apie atminties kultūrą“ ištrauka:
„Ieškau kelio į atleidimą, į išsilaisvinimą nuo piktos atminties naštos, leidžiančios įsišaknyti traumai. Ištariu tuomet žodžius „pamiršk tai dėl manęs“. Jie skirti tiems, kurie prisimena ką nors, kas susiję su mumis. Ypatingi, vargiai išverčiami į kitas kalbas, jie nešiojasi savyje poiesis energiją, plaukiančią iš daiktų esmės ir pajėgią tapti veiksmais. Šie žodžiai nieko neužkalba, nebėga nuo kančios realumo, neužmerkia akių į kitą. Peržengiantys lingvistinio pažodiškumo ribas, prieštaringi, išstumiantys mąstymo logiką iš patogaus lizdo, nešiojasi savyje transgresijos grūdą. Ištarti, jie įgyja gydančią galią.
Žengiu į atminimo pamirštant taką. Žodžiai išsiplečia. Vadovėmis renkuosi poiesis mūzas, apsaugančias Mnemosinę nuo kalbos, supančiotos poreikio savintis. Atminties paslaptis yra jos amžinas kitoniškumas tarp savų.
Kreipiuosi į asmenį, kurį įskaudinau aš, „maniškiai“ arba kita jėga, su kuria tapatinuosi. Galbūt įskaudinau veiksmu, mintimi arba apleisdamas atmintį. Kitas žmogus gali būti šalia manęs, pokalbyje akis į akį, bet gali būti ir kitur – tarp mirusiųjų arba tokiu atstumu, kurį įveikia malda, laiškas ar prisiminimas. Šių žodžių adresatai gali būti ir nežmogiškos būtybės, kitos būtys: atminties vieta, tiltas, upė, medis, gyvūnas, angelas, deivė ar kita transcendentinė esybė. Dažnai nesuvokiame, su kokia esačių daugybe mus susieja atmintis.“
Įvertintas ir Lietuvos valstybės apdovanojimu
1958-aisiais Lenkijoje gimęs rašytojas ir kultūros veikėjas save apibūdina kaip „idėjų praktiką“. Jas K. Czyżewskis pirmiausia įgyvendina legendiniame fonde „Pogranicze“ („Paribys“), veikiančiame Lietuvos pasienyje, Seinuose ir Krasnogrūdoje. Jis artimai bendradarbiauja su Lietuvos intelektualais – pernai už dialogo kultūrą skatinančią veiklą buvo apdovanotas L. Donskio premija, o 2001 m. – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi už ilgametę veiklą skleidžiant lietuvių kultūrą.
K. Czyżewskis skaitė paskaitas įvairiuose kultūros institutuose bei aukštosiose mokyklose ne tik Europoje, bet ir kituose žemynuose, yra Bolonijos (Italija) bei Rutgers (JAV) universitetų vizituojantis profesorius.
Jo publikacijų sąraše – ne viena palankiai sutikta ir kritikų aukštai įvertinta poezijos ir eseistikos knyga, o lietuviška esė rinktinė „Mažasis pasaulio centras“ susilaukė net dviejų leidimų 2020 m. ir 2025 m.
Lapkričio 15 d., 18 val. Kauno menininkų namuose vyksiantį renginį moderuos filosofas Viktoras Bachmetjevas ir rašytojas Laurynas Katkus.
