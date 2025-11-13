„Alma littera“ ant bangos: banglenčių parke įteikti literatūros konkursų apdovanojimai ir atšvęstas 35-asis leidyklos jubiliejus

Konkursų nugalėtojai įteikta 2 000 eurų piniginė premija, jos maginės fantastikos apysaka „Slibinai šermukšniuose“, skirta 8–12 metų vaikams, netrukus bus išleistas ir iškeliaus pas skaitytojus.
Vertinimo komisija, kurią sudarė vaikų literatūros specialistė Eglė Baliutavičiūtė, literatūrologė Lina Buivydavičiūtė, psichologė Monika Skėrytė-Kazlauskienė, mokytojas Alius Avčininkas, edukologė Austėja Landsbergienė, rašytoja, literatūros specialistė Vitalija Maksvytė ir leidyklos „Alma littera“ vaikų literatūros leidinių vadovė Edita Valintėlienė, įvertino knygos teksto kokybę, gražią kalbą, įtaigiai supintą mitinį ir šiuolaikinį pasaulį bei į paauglystę žengiančių ir norinčių būti nepriklausomais vaikų paveikslus.
„Labai nustebau sužinojusi, kad laimėjau Vaikų ir jaunimo konkursą. Sulaukusi skambučio iš leidyklos, dar ilgai galvojau, ar visi tie gražūs žodžiai iš tiesų buvo pasakyti apie mano kūrinį. Drebėjau iki paskutinės akimirkos, kol nugalėtojo pavardė buvo oficialiai paskelbta. Rašiau ne konkursui, rašiau savo vaikui. Maniau, išdėstysiu istoriją paprastai, tarsi su juo kalbėčiau, tačiau vaikas augo, kūrinys komplikavosi, išsirutuliojo į visai ką kita, nei buvo pradžioje. Gana ilgai jis pragulėjo stalčiuje, kol galų gale ryžausi išsiųsti į leidyklą“, – atsiėmusi apdovanojimą savo knygos istoriją pasakojo konkurso laimėtoja A. Mišinytė.
Suaugusiųjų literatūros konkurso komisija, kurioje dirbo leidyklos „Alma littera“ leidinių vadovė Ugnė Giesė, „Vilnius UNESCO literatūros miestas“ vadovė Rūta Elijošaitytė-Kaikarė, knygų ekspertas, literatūros apžvalgininkas Audrius Ožalas, komikas, televizijos laidų vedėjas ir skaitytojas Paulius Ambrazevičius, knygų tinklaraščio „Fantastiškų knygų žiurkės“ autorė Lina Girčytė-Juškė bei rašytoja V. Maksvytė, nusprendė, kad laimėtojo tarp 2024 metais pasiūlytų rankraščių nėra.
Literatūros konkursai „Alma litera“ leidykloje vyksta nuo 2014 metų. Pradžią jiems davė Paauglių literatūros konkursas, kurio pirmąja nugalėtoja tapo rašytoja Akvilina Cicėnaitė ir jos romanas „Niujorko respublika“, pasakojantis apie 1990 metų įvykius ir jų fone besirutuliojančią paauglių meilės istoriją.
Paminėjusi leidyklos „Alma littera“ Vaikų ir jaunimo literatūros konkurso dešimties metų jubiliejų, A. Cicėnaitė susirinkusiems priminė pirmojo konkurso finalininkes – Rebeką Uną ir jos romaną „Atjunk“, Dainą Opolskaitę ir jos „Eksperimentą gyventi“ bei save su „Niujorko respublika“.
„Dabar Rebeka Una toliau sėkmingai rašo vaikams ir jaunimui, o D. Opolskaitė yra tapusi Europos Sąjungos literatūros premijos laureate. Išties leidykla atlieka svarbią misiją – suteikia skaitytojams galimybę atrasti naujus autorius, o autoriams atveria kelią į sėkmingą debiutą arba, jei tai ne debiutantai, galbūt duoda progą išbandyti kitą žanrą“, – sakė pirmojo konkurso nugalėtoja, šiandien skaitytojų itin mėgstama rašytoja A. Cicėnaitė.
Norėdama paskatinti lietuvių autorius kurti, o skaitytojams pasiūlyti kuo daugiau geros kokybės knygų, nuo 2021 metų leidykla rengia Suaugusiųjų grožinės literatūros konkursą. 2023-iaisiais į vieną buvo sujungti Vaikų ir Paauglių literatūros konkursai, tapę Vaikų ir jaunimo konkursu. Šiandien leidykla abejuose kviečia dalyvauti grožinės literatūros kūrėjus – ir niekam nežinomus, dar tik pradedančius savo kelią, ir pripažintus, brandžius autorius.
Renginyje paminėtos ir kitos į šventę atvykusios literatūros konkursų laureatės – „Žvėrių kirpyklos“ autorė Vaiva Jalo bei „Šiurpnakčio istorijų“ autorė Aušrinė Tilindė.
„Per dešimtmetį, kai leidykloje vyksta grožinės literatūros konkursai, šimtai kūrėjų atsiuntė savo istorijas, dešimtys jų tapo knygomis, kurios pasiekė skaitytojus. Visada gera matyti, kai iš pirmojo rankraščio gimsta knyga, o iš knygos – naujas kūrėjo kelias. Skelbiame naują konkursą ir atveriame duris tiems, kurie galbūt niekada nedrįstų jų atverti patys. Tai yra mūsų indėlis į naujos kartos balsus, į lietuviškos literatūros ateitį“, – renginyje kalbėjo leidyklos vadovė D. Zaidė.
Rankraščių Suaugusiųjų bei Vaikų ir jaunimo literatūros konkursams leidykla laukia iki 2026 metų balandžio 17 dienos. Konkurso laimėtojai bus paskelbti spalio 15-ąją.
Netikėtoje, vasara alsuojančioje banglenčių arenoje rašytojai, knygų autoriai, iliustruotojai, dailininkai ir leidėjai išvydo įkvepiančius banglentininkų pasirodymus. Ant bangos kylantis žmogus daugeliui tą vakarą tapo kūrybos, drąsos ir gebėjimo išlaikyti pusiausvyra? metafora, žvilgsniu į tai, kas jungia žmones, kaip pasaulis aplinkui banguoja.
Šventėje paminėtas ne tik leidyklos jubiliejus. Šiemet sukanka 25 metai nuo pirmosios „Alma littera“ lietuvių kalba išleistos J. K. Rowling knygos „Haris Poteris ir Išminties akmuo“. 15 metų švenčia vaikų mėgstamas iliustruotojos ir rašytojos sukurtas Kakės Makės personažas. Dešimtmetį skaičiuoja leidyklos literatūros konkursai.
„35 metai kelionės, 25 metai magijos, 15 metų džiaugsmingos vaikystės ir 10 metų naujų balsų“, – taip leidyklos metus nuo šventės scenos skaičiavo jos vadovė D. Zaidė.
Šventės dalyvių linkėjimai leidyklos 35-mečio proga buvo surinkti į didelį stiklinį butelį. Perskaityti literatūrinėje kapsulėje saugomus žodžius, emocijas ir tikėjimą kūryba ketinama per 40-ąjį leidyklos gimtadienį.
JubiliejusAlma litteraKonkursas
Rodyti daugiau žymių