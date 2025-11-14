Tarp Baltijos asamblėjos premijos laureatų – poetas Tomas Venclova

Šiais metais Baltijos Asamblėjos literatūros premija buvo apdovanotas Lietuvos poetas, eseistas, literatūros kritikas ir vertėjas Tomas A. Venclova už naujausią savo eilėraščių knygą „Už Onos ir Bernardinų“.
Baltijos Asamblėjos meno apdovanojimas paskirtas Latvijos dirigentui Kasparui Putninšui (Kaspars Putniņš) už pasirodymą su Latvijos radijo choru koncertinėje programoje „The Dream Stream“, surengtoje Baltijos muzikos dienų metu 2023 m. kovo 31 d. Latvijos Jazepo Vytuolio muzikos akademijos Didžiojoje salėje.
Baltijos Asamblėjos mokslo premija įteikta Estijos politikos teorijos profesorei Eva Piirimäe už monografiją „Herder and Enlightenment Politics“ (Herderis ir Apšvietos politika).
Baltijos Asamblėjos Inovacijų apdovanojimas įteiktas Latvijos įmonei SPARK TECHNOLOGIES SIA, o diplomais apdovanotos Estijos įmonė WAYREN OÜ ir Lietuvos – LUNA ROBOTICS UAB.
Baltijos Asamblėjos medaliais už ypatingus nuopelnus stiprinant Baltijos valstybių vienybę ir remiant bendradarbiavimą apdovanoti: Vokietijos brigados Lietuvoje vadas Brigados Generolas Kristofas Hjuberis (Christoph Huber) už Baltijos valstybių teritorijos ir bendrų vertybių gynybą ir patikimą atgrasymo užtikrinimą; Baltijos Asamblėjos viceprezidentas ir Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkas Giedrius Drukteinis už ryžtingą vadovavimą ir svarų indėlį skatinant Baltijos valstybių bendradarbiavimą; energetikos ekspertas Reinis Aboltinis (Reinis Āboltiņš) už svarų indėlį plėtojant ir aiškinant energetikos politiką, ypač daug dėmesio skiriant tarpdisciplininei energetinio saugumo, atsinaujinančiosios energijos ir klimato klausimų analizei, taip pat už aktyvų dalyvavimą Baltijos Asamblėjos komitetų darbe ir viešosiose diskusijose; estų kalbos vertėja ir Estijos diplomatė Valvi Strikaitienė už daugybę vertimų iš lietuvių kalbos į estų kalbą ir už Lietuvos ir Estijos diplomatinių santykių skatinimą dirbant pirmąja Estijos Respublikos ambasadore Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo; Baltijos Asamblėjos generalinė sekretorė Agnija Antanoviča už pasiaukojamą darbą užtikrinant Baltijos Asamblėjos veiklą ir garsinant jos gerą vardą.