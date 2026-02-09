Lietuvos rašytojų sąjunga kviečia į vasario mėnesio renginius

Vasario 10 d., antradienį, 18 val. Lietuvos rašytojų sąjungos rūmai virs Santuokų rūmais. Čia vyks humoro nestokojantis renginys – „Gegutės“ vestuvių ceremonija“, kurios metu bus pristatytas eksperimentinis literatūrinis žurnalas „Vestuvinė Gegutė“, o literatūra, organizatorių teigimu, trumpam taps santuoka. Trečiąjį žurnalo numerį sudarė rašytojas Deividas Preišegalavičius, poetai Simonas Bernotas ir Linas Daugėla. Žurnale publikuoti įvairių kartų ir žanrų kūrėjų tekstai vestuvių tema. Lietuvos rašytojų sąjungos erdvės vis dažniau sulaukia būsimų jaunavedžių ir vestuvių planuotojų dėmesio, šie noriai renkasi autentiškas neobarokinio pastato sales savo šventėms. Todėl į „Gegutės“ vestuvių ceremoniją“ žurnalo sumanytojai skatina atvykti pasipuošus kaip į tikras vestuves, o svečiams, apsikaišiusiems plunksnomis, žada specialių prizų. Eksperimentinio žurnalo leidybą finansavo Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras. Renginio partneris „Lynxmonadas“.
Šv. Valentino dienos išvakarėse, vasario 13 d., penktadienį, 18.30 val. buvusios kavinės „Suokalbis“ erdvėje vyks poezijos skaitymai „Meilės naktis“, kuriuose eilėraščius skaitys Marius Burokas, Pijus Vasiliauskas, Austėja Jakas, Alvydas Šlepikas, Simonas Bernotas, Dovilė Bagdonaitė, Ramūnas Liutkevičius, Tomas Petrulis, Giedrė Kazlauskaitė, Gytis Norvilas, Indrė Valantinaitė, Dovydas Grajauskas, Tadas Zaronskis. Trijų dalių renginyje bus skaitomi meilės eilėraščiai, vėliau erotiniai, o vakarą užbaigs meilės lyrikos viktorina, kurią ves Pijus Opera. Renginyje dalyvauja poetai Marius Burokas, Austėja Jakas, Alvydas Šlepikas, Simonas Bernotas, Ieva Toleikytė, Dovilė Bagdonaitė, Ramūnas Liutkevičius, Tomas Petrulis, Giedrė Kazlauskaitė, Gytis Norvilas, Indrė Valantinaitė, Dovydas Grajauskas, Tadas Zaronskis. Renginį organizuoja Knygynas eureka! ir Lietuvos rašytojų sąjunga.
Vasario 17 d., antradienį, 18 val. Didžiojoje salėje vyks rašytojo Gintaro Grajausko jubiliejinis kūrybos vakaras. Gintaras Grajauskas įvertintas 2025 m. Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija už poetinį šiuolaikinio buvimo pjūvį. Drauge su Gintaru Grajausku dalyvaus jo vaikai Lina Grajauskaitė, poetas, vertėjas, perkusininkas Dovydas Grajauskas ir muzikantas, reperis Rokas Grajauskas. Renginį ves rašytojas Mindaugas Nastaravičius.
Vasario 18 d., trečiadienį, 18 val. buvusios kavinės „Suokalbis“ erdvėje bus pristatyta poetės, vertėjos Kristinos Tamulevičiūtės naujausia eilėraščių knyga „Namai“, kurią išleido leidykla „Slinktys“. Renginio metu Kristiną Tamulevičiūtę kalbins knygos redaktorė, literatūros kritikė, poetė Lina Buividavičiūtė. Apie savo knygą autorė pasakoja: „Šią knygą parašiau per dvi vasaras prosenelių statytuose namuose Aukštaitijoje. Tuo pačiu metu rinkau medžiagą apie savo protėvius žemaičius, sprendžiau klausimą, kas esu – aukštaitė ar žemaitė, ir su dėkingumu priėmiau protėvių gyvenimus, nes be jų nebūtų mūsų. Šioje knygoje pagaliau susitaikau su galimybe, kad mirtis yra natūrali gyvenimo pabaiga, atsisveikinu su gyvybės tema savo kūryboje ir išeinu į Ieškojimus.“ Renginį organizuoja leidykla „Slinktys“ ir Lietuvos rašytojų sąjunga.
Vasario 19 d., ketvirtadienį, 18 val. Didžiojoje salėje vyks Lietuvoje rečiau sutinkamos rašytojos, dramaturgės, vertėjos ir dailininkės Laimos Vincės jubiliejinis kūrybos vakaras. Rašytoja gimė JAV. Už savo kūrybą yra pelniusi ne vieną Amerikos valstybinį apdovanojimą, nuo 2011 m. yra Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Renginio proga į Lietuvą atvyks rašytoja Laima Vincė Sruoginis, drauge dalyvaus etnomuzikologė, televizijos laidų vedėja, folkloro dainininkė ir atlikėja Loreta Sungailienė, istorikas, diplomatas, rašytojas prof. Alfonsas Eidintas, literatūrologė prof. Dalia Kuizinienė ir kiti. Renginį ves diplomatas, rašytojas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Algirdas Kumža.