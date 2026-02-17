Literatūros žinovų sudarytame dvyliktuke – kūrybiškiausios 2025 metų lietuvių rašytojų knygos

Kaip ir kasmet nuo 2003-ųjų, vasarį literatūrologų komisija aptarė per praėjusius metus išleistas grožines lietuvių autorių knygas ir sudarė kūrybiškiausiųjų sąrašą. Komisijos vertinimu, 2025-uosius, nors buvo išleista ir įdomios prozos, pagrįstai galima vadinti poezijos metais.
Praėjusiais metais pasirodė nemažai stiprių, gerai struktūruotų ir vieningos koncepcijos eilėraščių rinkinių. Mariaus Buroko knyga „Seismografas“, Giedrės Kazlauskaitės „Marialė“, Gintaro Grajausko „Vandens skonis“ savitai reflektuoja mūsų laiką ir žmogiškas silpnumo, gedulo, ilgesio, laikinumo patirtis. Mindaugo Kvietkausko rinkinyje „Gruntiniai vandenys“ konceptualiai dera autorinė poezija ir vertimai, esė ir fotografijos. Saros Poisson poezijos knygoje „Niekas, pasiruošęs patriukšmauti“ originaliai kuriama šiuolaikybės antropologija, Kornelijus Platelis eilėraščių rinkinyje „Su Ferdinandu“ poetinių personažų tarpusavio pokalbiuose pusiau rimtai, pusiau ironiškai apmąsto gyvenimo paradoksus.
Komisija, diskutavusi apie šiuolaikinės lietuvių prozos tendencijas, aktualias temas ir žanrų raidą, pastebėjo, kad stiprėja romanas, kurio imasi ir patyrę, ir debiutuojantys autoriai. Naujausiose knygose siekiama siužeto intrigos, pasakojimo ritmo, naujų temų (nuo namo statybų iki queer patirčių). Šiandieninėje lietuvių literatūroje itin ryški moters tapsmo tematika: ją originaliai interpretuoja Rimantas Kmita popromane „Editas kompleksas“, Lina Simutytė romane „Raudonasis albumas“, Gražina Kelmelytė distopiniame romane „Motinos“ ir Marijus Gailius romane „Augustė Gilytė“.
Neramūs laikai rašytojus įkvepia kurti distopijas, o siekis geriau pažinti save įkvepia atsigręžti į pirmuosius nepriklausomybės dešimtmečius ir kūrybiškai apmąstyti pookupacinės visuomenės transfomacijas (Rimanto Kmitos, Linos Simutytės romanai). Vytautas V. Landsbergis romane „Bevardžio sagos“ meniškai įtaigiai reflektuoja tautos istorijos lūžius ir šių patirčių gyvastingumą. Valdas Papievis romane „Ankančiam pasauly“ apmąsto šiandieninės civilizacijos pabaigos pojūtį ir klausia, kaip tokiame pasaulyje vis dėlto matyti, kas svarbiausia.
LLTI premijos laureatas (-ė) – kūrybiškiausios 2025 m. knygos autorius (-ė) – bus paskelbtas Vilniaus knygų mugėje kovo 28 d. 11 val. 15min.lt forume. Laureatą (-ę) slaptu balsavimu renka LLTI premijos vertinimo komisija. Premija tradiciškai įteikiama Lietuvių literatūros ir tautosakos institute minint Kovo 11-ąją.
Šiemet išrinktas kūrybiškiausių knygų dvyliktukas (abėcėlės tvarka):
1. Marius Burokas, Seismografas: eilėraščiai, Vilnius: Lapas, 2025.
2. Marijus Gailius, Augustė Gilytė: romanas apie tai, kaip galėjo būti, Vilnius: Odilė, 2025
3. Gintaras Grajauskas, Vandens skonis: eilėraščiai, Vilnius: Baziliskas, 2025.
4. Giedrė Kazlauskaitė, Marialė: eilėraščiai, Vilnius: LRS leidykla, 2025.
5. Gražina Kelmelytė, Motinos: romanas, Vilnius: LRS leidykla, 2025.
6. Rimantas Kmita, Editas kompleksas: popromanas, Vilnius: Tyto alba, 2025.
7. Mindaugas Kvietkauskas, Gruntiniai vandenys: eilėraščiai, proza, Vilnius: Odilė, 2025.
8. Vytautas V. Landsbergis, Bevardžio sagos: romanas, Vilnius: Dominicus Lituanus, 2025.
9. Valdas Papievis, Ankančiam pasauly, Vilnius: Odilė, 2025.
10. Kornelijus Platelis, Su Ferdinandu: eilėraščių dėlionė, Vilnius: Odilė, 2025.
11. Sara Poisson, Niekas, pasiruošęs patriukšmauti: eilėraščiai, Vilnius: Baziliskas, 2025.
12. Lina Simutytė, Raudonasis albumas: romanas, Vilnius: Tyto alba, 2025.
