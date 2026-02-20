26-as kartas knygų mugėje – ko nepraleisti, rekomenduoja „Tyto alba“

Svarbiausia erdvė lietuviškoms naujienoms
Antano Terlecko „Šiferio byla“ – Landsbergis, kolūkiai ir ši diena
Landsbergis sugriovė kolūkius – ši frazė tapo folkloru, vartojamu tiek nuoširdžiai, tiek ironiškai, nelygu, kokios kalbėtojo pažiūros. Vieniems kolektyvizacija buvo didžiausia šeimos tragedija, kitiems skausmingu iššūkiu tapo perėjimas į laisvąją rinką. Istorikas Antanas Terleckas žvelgia į menkai tyrinėtą, bet didžiosios dalies Lietuvos šeimų gyvenimus negrįžtamai pakeitusį istorijos etapą.
Kokias šio brutalaus laiko pasekmes jaučiame iki šiol? Rimvydas Valatka, Norbertas Černiauskas ir A. Terleckas apie tai kalbėsis vasario 27 d., penktadienį, 16 val.
„Drąsa ir orumas šiandien“ – Leonido Donskio viltis
Daugiau nei prieš 15 metų išsakytos filosofo L. Donskio mintys apie piliečius ir valstybę, mūsų laisves ir išbandymus šiandien itin aktualios. Filosofas tikėjo, kad nuolat turime kovoti už tiesą ir prisiminti, jog abejingumas žudo pasaulį. „Daryti, kas prasminga, nepaisant to, kaip viskas baigsis. Regis, toksai yra Donskio vilties apibrėžimas“, – knygos įžangoje rašo režisierius Karolis Kaupinis.
Kodėl filosofo mintys mums tokios svarbios ir šiandien – pokalbis vasario 28 d., šeštadienį, 16 val.
„Voras tarp tavo lūpų“ – pasiilgusiems Sigito Parulskio poezijos
Nacionalinės premijos laureatas Sigitas Parulskis sugrįžta su nauja poezijos knyga. Prieš daugiau nei tris dešimtmečius debiutavusio poeto naujausioje knygoje – aukščiausia kūrybinė meistrystė, brandus ir aštrus žvilgsnis į pasaulį. Susitikimas su rašytoju – vasario 27 d., penktadienį, 18 val.
Susiję straipsniai
Ernesto Parulskio „Lėti nuotykiai“ – įtraukiančių istorijų ir gero stiliaus gerbėjams
Vaikštinėtojo, istorijų kolekcininko, nuotykių stebėtojo Ernesto Parulskio pasakojimo su niekuo nesupainiosi! Jo akiratyje – ir daugybės dėmesio sulaukiančios diskusijos apie viešąsias erdves ar istorinę atmintį, ir netikėtos įžvalgos apie mūsų įpročius ar stereotipus. Ir svarbiausia: jis nesipiktina ir nemoralizuoja – į pasaulį žvelgia su savitu humoru, pasiūlydamas netikėtą žiūros tašką. Tad leiskitės į „Lėtus nuotykius“ vasario 28 d., šeštadienį, 18 val. drauge su E. Parulskiu, Aidu Puklevičiumi ir Virginijumi Kinčinaičiu.
Romane „Sąmokslas karalių mieste“ – menkai žinoma, bet prikaustanti mūsų istorija
1863–1864 m. sukilimas turėjo sulaukti netikėtos pagalbos iš Londono – sukilėlių desanto, kuris rengėsi plaukti į Juodkrantę. Ši mažai kam žinoma, bet iš tiesų nutikusi istorija tapo romano „Sąmokslas karalių mieste“ atspirties tašku. Krokuvos didikų rūmai, mįslinga paroda, aistringa meilės istorija, išdavystės ir net mirtis – daugybė XIX a. istorinių įdomybių, kultūrinių detalių ir įtraukianti detektyvinė linija atsiveria Tomo Valiūno istoriniame romane.
Rositos Kanapeckaitės „Realybės vadovėlis“ – kaip būti psichologiškai atspariems
Kaip gyventi, kai pasaulis nestabilus, o ateitis atrodo visiškai neaiški? Didžiulę patirtį sukaupusi karininkė ir psichologė Rosita Kanapeckaitė teigia, kad realybę priimsime tik suvokę, jog gyvenime mūsų laukia ne tik laimėjimai, bet ir įvairios kliūtys. Autorė dalijasi praktiškais įrankiais, padedančiais išlikti tvirtiems, gyventi sąmoningai ir lengviau orientuotis nuolat besikeičiančioje realybėje. Susitikimas su psichologe – vasario 27 d., penktadienį, 17 val. „Kaip tinkamai naudotis savo protu“ – psichologės Linos Vėželienės patarimai
Kaip nepasimesti informacijos pertekliaus ir abejotino jos patikimumo laikais? Kaip sugebėti kritiškai vertinti tai, kas dedasi pasaulyje, o kartu išlaikyti atvirą žvilgsnį, empatiją ir jautrumą? Žinoma psichologė-psichoterapeutė Lina Vėželienė knygoje pateikia daugiau nei 80 užduočių, kurios padeda ugdyti smalsumą, sąmoningumą, kūrybiškumą bei įžvalgumą, skatina empatiją ir atvirumą pasauliui bei žmonėms. Sustiprinę kritinio mąstymo įgūdžius, ne tik lengviau tvarkysimės su mintimis, bet ir susidorosime su aplinkos iššūkiais.
Svarbiausios užsienio naujienos
Mugės viešnia – kelionių romanų autorė Julie Caplin
Sodrūs skoniai, unikali vietos dvasia ir ryškios patirtys – kiekvienas britų rašytojos J. Caplin romanas nukelia vis į kitą pasaulio vietą, kur mezgasi įtraukianti santykių istorija. Kartu skaitytojai susipažįsta su tos vietos kulinariniais išskirtinumais ir kitomis įdomybėmis.
„Arbatinė Tokijuje“, „Cukrainė Paryžiuje“, „Iki pasimatymo Prahoje“, „Kepyklėlė Brukline“ ir „Kavinė Kopenhagoje“ – Lietuvos skaitytojams jau puikiai pažįstami rašytojos romanai. „Kas žino, gal Vilnius taps kito romano veiksmo vieta“, – sako J. Caplin, kviečianti susitikti vasario 28 d., šeštadienį, 15 val.
Mugės viešnios Jevhenijos Kuznecovos „Kopėčios“ – apie baisią realybę su humoru Dar viena Knygų mugės viešnia – viena ryškiausių šiuolaikinių ukrainiečių rašytojų Jevhenija Kuznecova, kurios romanas „Kopėčios“ 2023 metais pripažintas skaitomiausiu romanu Ukrainoje. Su humoru ir ironija autorė pasakoja apie Ukrainoje prasidėjusį karą ir ukrainiečius pabėgėlius Ispanijoje.
Kaip gyventi su kalte, kad nelikai kariaujančioje tėvynėje, kaip be baimės pažvelgti į naujienas telefone ar nebijoti pakelti akių į dangų – per vienos šeimos istoriją romane skleidžiasi kariaujančios tautos paveikslas. Pasikalbėti apie svarbius dalykus J. Kuznecova kviečia vasario 28 d., šeštadienį, 19 val. Boriso Johnsono „Pasakojimai apie Romą“ – kuo dabartinė Europa primena senovės Romą?
Garsusis D. Britanijos politikas Borisas Johnsonas – talentingas istorikas ir pasakotojas. Lietuvos skaitytojams puikiai pažįstama jo knyga „Churchillio veiksnys“, o šįkart jis žvelgia į Senovės Romą. Kaip senovės romėnams pavyko sukurti vienalytę civilizaciją, kodėl jokia paskesnė imperija to nebepakartojo? Ir kodėl mums šiais laikais ne itin sekasi sutelkti Europos Sąjungą? Šmaikštus pasakojimas, begalė įdomių faktų ir kandžių palyginimų su mūsų laikais – knygoje atsiveria intriguojantis Vakarų kultūros paveikslas.
„Magnolija Parks“ – vienas ryškiausių metų romanų
Prabanga alsuojantis Londonas, meilės trikampiai ir dramos – ši istorija įtraukia ir nepaleidžia tarsi geras serialas. Milijonus jaunimo visame pasaulyje prikausčiusi knyga laikoma BookTok sensacija, pagal kurią filmuojamas ir televizijos serialas.
Magnolija Parks – žavi, savimi pasitikinti, užsispyrusi Londono įžymybių dukra. Baksteris Džeimsas Balentainas – įtakingas ir garsus modelis, kurio veidą pažįsta visa Britanija. Niekas neabejoja, kad jiems lemta būti kartu, tačiau viena klaida negrįžtamai išardo jų santykius. Kaip žinoti, ar santykiai verti antro šanso?
„Pradėk nuo savęs“ – kaip kurti sveikus santykius
Kaip išlikti autentiškam kuriant ryšį su kitu? Kas išduoda, kad santykiai kenkia ir laikas juos nutraukti? Santykių ekspertė Jillian Turecki dalijasi esminėmis meilės pamokomis, padėsiančiomis labiau pasitikėti savimi ir kurti sveikus santykius.
Geri santykiai prasideda nuo atsakomybės prisiėmimo. Tad jei norite perrašyti jūsų netenkinančių santykių scenarijų, pirmiausia reikės pažvelgti į savo vidų. Autorė paneigia mums žinomus mitus apie meilę ir atskleidžia, kaip pagerinti santykius su savimi ir brangiais žmonėmis. „Kaip paversti smegenis geriausiu draugu“ – praktiniai neuromokslininkės patarimai
„Galiu išmokyti, kaip rūpintis savo smegenimis, kad jos geriau rūpintųsi jumis“, – sako knygos autorė, neuromokslininkė Rachel Barr. Mūsų smegenys nėra prisitaikiusios apdoroti dabartinių informacijos srautų ir vienu metu spręsti tiek daug problemų. Joms sunku išlikti atsparioms, tad pasekmės skaudžios: išsekimas, dėmesio stoka ir menka savivertė. Smegenys atsakingos už kokybišką poilsį, dėmesio ir emocijų valdymą, traumų įveiką ir sveiką amžėjimą, tad knygoje atrasite paprastų ir aiškių patarimų, kaip tinkamai pasirūpinti sveikata.
Vaikų mylimi vardai
Kokia Knygų mugė be Tomo Dirgėlos
Skaitomiausio Lietuvos vaikų rašytojo Tomo Dirgėlos populiariausiai knygų serijai „Domas ir Tomas“ – dešimt metų! Šiandien ši serija skaičiuoja šešiaženklį tiražą, o jubiliejų autorius pasitinka su nauja, jau dvidešimt antra detektyvine istorija – „Jūrų muziejaus byla“.
Šįkart Miestamiesčio gyventojai išsiruošia į ekskursiją, tad gero nelaukite, nes pradingsta... Domo ir Tomo laukia dar viena byla! Ypatingas susitikimas su T. Dirgėla ir „Domo ir Tomo“ miuzikle vaidinančiu aktoriumi Simonu Storpirščiu – kovo 1 d., sekmadienį, 11 val.
„Blogiausi pasaulio monstrai“ – Davidas Walliamsas sugrįžta
Blogiausi pasaulio tėvai, mokytojai, gyvūnai... Atėjo metams ir monstrams! Juokingas ir įtraukiančias D. Walliamso istorijas skaito milijonai vaikų visame pasaulyje! Gorgonei Medūzai ant galvos ne plaukai, o gyvatės, Košmarų parko šmėkla savo galvą nešiojasi po pažastimi, juodojo fontano padaras visas apaugęs žaliais žvynais, sniego žmogaus iltys bet kam sukeltų siaubą, o jeigu tau įkąs zombis, pats virsi zombiu! Tik štai kokia paslaptis – esama monstrų, blogesnių net ir už šiuos pabaisas, tačiau jų nuotykiai baisiai juokingi!
„Jie grįžta per pilnatį“ – istorinis detektyvas po Vilnių
Paslapčių, siaubo ir nuotykių gerbėjų laukia nepaprasta kelionė po magijos ir stebuklų kupiną Vilnių! Paauglė Berta dirba vasaros svajonių darbą – prisijungia prie kino komandos, kuriančios filmą apie karalienę Boną. Ir gauna užduotį filmavimams rasti... žmogaus kaukolę.
Tada ir prasideda nuotykiai, kai riba tarp realybės ir iliuzijos išsitrina, o legendos apie Žygimanto Augusto šmėklą, Jonų bažnyčioje paslėptus lobius ar Dominikonų bažnyčios vaiduoklius virsta tikrove. Skaitytojų jau įvertintos knygos
Knygų mugėje susitikti kvies ir mylimi autoriai, kurių knygas skaitytojai jau įvertino.
Vasario 27 d., penktadienį, Nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė pristatys poezijos rinktinę suaugusiems „Aukštoje žolėje“, o prozininkė Lina Simutytė – romaną „Raudonasis albumas“.
Vasario 28 d., šeštadienį, susitikti kviečia bestselerių autoriai – Rimantas Kmita su nauju romanu „Editas kompleksas“, Viktorija Vitkauskaitė ir jos į tarpukarį nukelianti knyga „Namai ir likimai“, o iš pačios Japonijos atvykstantis Andrius Kleiva pristatys naujausią knygą „Kas vyksta Japonijoje“.