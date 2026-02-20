Jurgos Ivanauskaitės premija skirta poetei Vitalijai Maksvytei

Komisijos nariai išskyrė V. Maksvytės knygos brandą – rinkinyje nėra atsitiktinių eilėraščių, knyga įsimena kaip giliai apmąstyta poetinė visuma. Su Jurgos Ivanauskaitės kūryba autorė susisieja per gebėjimą drąsiai ir atvirai rašyti apie sudėtingiausias žmogiškas patirtis – knygoje subtiliai atsiveria kintančios moteriškumo sampratos, kūno ir jo atminties tema.
Nuo 2008 metų teikiama J. Ivanauskaitės premija skiriama ne vyresniam kaip 45 metų autoriui už geriausią lietuvių literatūros kūrinį, atitinkantį formuluotę „Už laisvą, atvirą ir drąsią kūrybinę raišką“. Per tuos metus susiformavo išties solidus sąrašas laureatų, kurie šiandien aktyviai veikia mūsų literatūros lauke. Šiemet J. Ivanauskaitės premijai pateikta 14 knygų, išleistų 2024–2025 metais.
Susiję straipsniai
Šiemet J. Ivanauskaitės premijos komisijoje – anksčiau šios premijos laureatais tapę rašytojas, dramaturgas Mindaugas Nastaravičius (komisijos pirmininkas), rašytoja Akvilina Cicėnaitė, taip pat J. Ivanauskaitės sesuo etnologė Radvilė Racėnaitė, literatūrologė Dalia Satkauskytė ir leidyklos „Tyto alba“ vadovė Lolita Varanavičienė. Laureatui įteikiamas diplomas, keraminis drambliukas ir piniginė premija, kurią teikia mecenatė „Tyto alba“ (Premijos dydis 1000 eurų, neatskaičius mokesčių).
Jurgos Ivanauskaitės premijos laureatų sąrašas
2025 m. – Ievai Dumbrytei už eilėraščių knygą „Negrįžtantys“ („Kitos knygos“)
2024 m. – Gretai Ambrazaitei už eilėraščių knygą „Adela“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)
2023 m. – Akvilinai Cicėnaitei už romaną „Anglų kalbos žodynas“ („Alma littera“)
2022 m. – Tomui Vaisetai už romaną „Ch.“ („Baltos lankos“)
2021 m. – Linai Simutytei už apsakymų knygą „Miesto šventė“ (Kauko laiptai)
2020 m. – Jurgai Tumasonytei už apsakymų knygą „Undinės“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla).
2019 m. – Mindaugui Nastaravičiui už poezijos knygą „Bendratis“ („Tyto alba“).
2018 m. – Gabijai Grušaitei už romaną „Stasys Šaltoka: vieneri metai“ („Lapas“).
2017 m. – Rimantui Kmitai už romaną „Pietinia kronikas“ („Tyto alba“).
2016 m. – Aušrai Kaziliūnaitei už eilėraščių knygą „Mėnulis yra tabletė“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla).
2015 m. – Giedrei Kazlauskaitei už eilėraščių knygą „Meninos“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla).
2014 m. – Agnei Žagrakalytei už romaną „Eigulio duktė: byla F117“ („Tyto alba“).
2013 m. – Gintarui Bleizgiui už eilėraščių knygą „Sodas“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla).
2012 m. – Laurai Sintijai Černiauskaitei už romaną „Medaus mėnuo“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla).
2011 m. – Rimvydui Stankevičiui už poezijos knygą „Patys paprasčiausi burtažodžiai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla).
2010 m. – Renatai Šerelytei už romaną „Mėlynbarzdžio vaikai“ („Alma littera“).
2009 m. – Kristinai Sabaliauskaitei už romaną „Silva Rerum“ („Baltos lankos“).