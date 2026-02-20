Šių metų Vilniaus klubo premija skirta atsiminimų knygai „Mano Fabijoniškės“

Lenkiškai rašantis poetas R. Mieczkowskis gimė Fabijoniškių kaime (dabar Vilniaus m.). Jis yra nuo 1989 m. leidžiamo žurnalo „Znad Wilii“ leidėjas ir vyriausiasis redaktorius, nuolat verčia į lenkų kalbą bei šiame leidinyje publikuoja lietuvių autorių kūrybą. Atsiminimų knygoje jis sugrįžta į gimtąsias Fabijoniškes – laikus, kai tai dar buvo atskiras kaimas, o ne Vilniaus miesto dalis.
Ši knyga – tai labai asmeniškas ir jautrus, beveik dokumentinis pasakojimas apie Fabijoniškių kaimą, kurio, kaip ir kitų šalia Vilniaus buvusių kaimų, jau nebėra. Ji atskleidžia to laikmečio bendruomenės jauseną, vaizduoja pokyčius, kalba apie siekį išsaugoti tapatybę. Sugrąžindamas iš užmaršties nauju Vilniaus mikrorajonu tapusį kaimą, autorius tarsi suteikia mums progą prisiminti ir išsaugoti visas miesto detales, kol tai dar įmanoma. Kartu ši knyga, kalbanti apie šeštąjį dešimtmetį, padeda suprasti, kokie milžiniški pokyčiai įvyko Vilniuje vos per kiek daugiau nei 70 metų.
Šiandien R. Mieczkowskis, vaikščiodamas po dabartines Fabijoniškes, vis dar gali parodyti ir papasakoti apie išlikusius buvusio kaimo ženklus, tarsi gyvus atminties fragmentus šiuolaikinio miesto erdvėje.
Šiemet komisija ilgai diskutavo dėl knygos, vertos Vilniaus klubo premijos. Svarstymui buvo pateikta dvylika leidinių – nuo memuarų ir monografijos iki architektūros gido, fotografijų albumo, poezijos knygų ir romano, pasakojančių apie Vilnių iš įvairiausių perspektyvų.
Komisijos nuomone, „Mano Fabijoniškės“ – jautrus pasakojimas apie vietą, kuri šiandien atrodo savaime suprantama Vilniaus dalis, tačiau kadaise buvo romantiškas, kiek egzotiškas miesto pakraštys. Ši knyga yra gryniausias įrodymas, kad Vilnius – ne tik nuostabios senamiesčio bažnyčios ar visiems atpažįstami architektūros bei istorijos paminklai, bet ir nuo centro atitolę rajonai, pasakojantys savo dar neilgas istorijas. „Mano Fabijoniškės“ primena, kaip sparčiai keičiasi miestas, o vienos šeimos istorija irgi gali būti svarbi to kismo dalis.
Tradicinė padėka už nuoseklų Vilniaus vardo garsinimą šiemet tenka Lietuvos istorijos institutui. Ši padėka skiriama už pastaraisiais metais rodomą dėmesį Vilniaus ir jo gyventojų istorijai bei nuolat augančią leidybinę kokybę. Šių metų komisijoje dirbo ir pateiktas knygas skaitė bei vertino Vilniaus klubo nariai: Rita Bartkevičienė, Rima Cicėnienė, Kristina Mekšrūnienė, Nijolė Norkūnienė, Eva Valentinas, Teodoras Žukas ir Lietuvos leidėjų asociacijos pakviesti literatūrologas ir poetas Mindaugas Kvietkauskas, kultūros istorikas Aurimas Švedas bei VšĮ „Vilnius UNESCO literatūros miestas“ vadovė Rūta Elijošaitytė-Kaikarė.
Premija ir padėka bus įteikti Vilniaus knygų mugėje vasario 28 d. 13 val. Rašytojų kampe. Į apdovanojimų ceremoniją iš Varšuvos atvyks ir pats laureatas – R. Mieczkowskis. Renginio metu jis ne tik atsiims premiją, bet ir turės galimybę susitikti su skaitytojais bei pasikalbėti apie knygą ir kūrybą.
Premijos laureatą renka Vilniaus klubas kartu su Lietuvos leidėjų asociacija. Piniginė premija skiriama iš Vilniaus klubo fondo, kuris remia mokslą ir meną, lėšų. Lietuvos leidėjų asociacijos veiklas finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
