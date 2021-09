Vilniuje koncertuos garsi Niujorko mušamųjų grupė „Sandbox Percussion“

Ši muzikantų komanda, susibūrusi dėl meilės šiuolaikinei perkusinei muzikai ir džiaugsmui groti kartu, žavi žiūrovus tiek įspūdingu atlikimu, tiek vizualiniu pateikimu. Išskirtiniame koncerte Vilniuje „Sandbox Percussion“ atliks rinktinę kūrinių mušamiesiems instrumentams programą, kurioje ir legendinis Steve‘o Reicho „Mallet Quartet“, ir vienas garsiausių minimalizmo šedevrų – Terry Riley „In C“, aranžuotas šiam perkusininkų kolektyvui.

Grupė „Sandbox Percussion“ vienija jaunystę ir patirtį. Susibūrę prieš dešimtį metų ypatinga kultūrine įvairove ir didžiuliu muzikinio gyvenimo intensyvumu pasižyminčiame Niujorke, „Sandbox Percussion“ atlikėjai spėjo pelnyti ne tik publikos dėmesį, bet ir kritikos liaupses – „The New York Times“ jų grojimą apibūdina kaip nepaliekantį klausytojų abejingų. Grupė itin daug koncertuoja JAV ir alieka garsių savo kūrėjų muziką.

Bendradarbiaudamas su aktoriumi ir rašytoju Paulu Lazaru kolektyvas parengė įsimintiną Johno Cage’o muzikos koncertą Prinstono universitete, o Steve’o Reicho „Muziką aštuoniolikai atlikėjų“ atliko Sietlo „Emerald City Music“ centre, kur surengė visą eilę anšlaginių koncertų. „Sandbox Percussion“ paruošė net keturias skirtingas JAV kompozitoriaus Johno Lutherio Adamso kūrinių programas, kurias pristatė įvairiuose Amerikos menų centruose.

Grupės nariai Jonathanas Allenas, Victoras Caccese, Ianas Rosenbaumas ir Terry Sweeney nuoširdžiai domisi muzikos perkusijai naujovėmis – bendrauja su kompozitoriais iš viso pasaulio ir taip plečia savo repertuarą, o drauge kurdami patrauklius pasirodymus, plečia ir klasikinės muzikos auditoriją. Jaunosios kartos kompozitoriaus Viet Cuong, kurio kūrinys skambės ir koncerte Vilniuje, opusus ansamblis yra grojęs su simfoniniais orkestrais bei pristatęs istoriniame „Dumbarton Oaks“ dvare Vašingtone.

„Sandbox Percussion“ pasirodo ir Jungtinėje Karalystėje: 2019 m. grupė Glamorgano slėnio festivalyje („Vale of Glamorgan Festival“) Kardife pristatė JAV kompozitoriaus Benjamino Wallace’o kūrinio premjerą. Greta aktyvios koncertinės veiklos „Sandbox“ veda meistriškumo kursus konservatorijų ir universitetų studentams. Šių kursų metu grupės nariai supažindina studentus su esminiais perkusijos repertuaro kūriniais – tokiais kaip Steve’o Reich’o „Drumming“, György Ligeti „S?ppal, dobbal, n?dihegedüvel“ ar Johno Cage’o „Third Construction“, kuri, beje, skambės ir Vilniuje. Ši patirtis paskatino kvarteto narius nuo 2016 m. kasmet rengti seminarą „NYU Sandbox Percussion Seminar“ perkusijos studentams iš viso pasaulio: seminaro metu repetuojamas, o vėliau kursų dalyvių atliekamas vienas iš svarbiausių perkusijos kūrinių žinomoje Bruklino scenoje „National Sawdust“.

2020 m. „Sandbox Percussion“ išledo albumą „And That One Too“, kuriame įrašyti kompozitorių, su kuriais ansamblis jau daug metų bendradarbiauja, kūriniai; tarp muzikos autorių – Andy Akiho ir Amy Beth Kirsten, kurių kūrinius išgirsime Vilniuje. Pandemijos metu „Sandbox Percussion“ ėmėsi naujos iniciatyvos: virtualiai rengia gyvai iš jų studijos Brukline transliuojamas renginių serijas “#sandboxsunday“. Tai – pokalbiai su kompozitoriais, atlikėjais, o kartą per mėnesį – gyvi naujų muzikos kūrinių „skaitymai“.

Koncerte Vilniuje „Sandbox Percussion“ pateiks plačią šiuolaikinės JAV muzikos panoramą, kurioje išsiskiria du kultiniai amerikietiškos muzikos kūriniai – Steve‘o Reicho „Mallet Quartet“ ir Terry’o Riley’o „In C“. Pastarasis, sukurtas 1964 m., vadinamas minimalizmo stiliaus muzikoje manifestu ir yra pats garsiausias šio legendinio kompozitoriaus kūrinys.

Pirmąkart Lietuvoje rengiamas garsios Niujorko grupės „Sandbox Percussion“ koncertas – spalio 31 d. Nacionalinėje filharmonijoje. Bilietai platinami „Kakava.lt“ portale ir Filharmonijos kasoje.