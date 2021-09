Tarptautinę parodą papuoš garsaus italų kompozitoriaus vokalinis kūrinys

Šis renginys – tarptautinės parodos „Ieškant tapatybės (asmenukių amžiuje)“ dalis. Paroda bus atidaryta VDA galerijoje „Akademija“ rugsėjo 22 d. 17 val.

Claudio Ambrosini (g. 1948) – žinomas Italijos kompozitorius ir dirigentas, studijavęs literatūrą Milano universitete ir elektroninę muziką Venecijos konservatorijoje. 1979 m. Venecijoje jis įkūrė šiuolaikinės muzikos ansamblį „Ex Novo Ensemble“, 1983 m. – „Centro Internazionale per la Ricerca Strumentale“ ir jam vadovavo. 2007 m. Venecijos bienalėje Ambrosini pelnė Muzikos auksinį liūtą, yra kūręs „Teatro La Fenice“, „Accademia Filarmonica Romana“ ir kitų žinomų muzikos įstaigų užsakymais.

„Soliloquy“ (2015) – vokalinis kūrinys aštuoniems solo balsams a cappella pagal žinomos amerikiečių poetės Sylvios Plath (1932–1963) eilėraštį „Soliloquy of the Solipsist“. Tai kūrinys apie savęs paieškas, žmogaus klaidžiojimą tapatybės labirintuose.

Eilėraštį sudaro keturi posmai, kurių kiekvienas prasideda žodžiu I (Aš). Savęs paieškas perteikia kūrinio atlikimas – dainininkai dažnai pasuka galvas, tarsi ieškodami ko nors ar žiūrėdami į veidrodį. Šie galvos judesiai nukreipia balsus į skirtingus erdvės taškus lyg vokaliniais „lazerio spinduliais“, kertančiais salę.

Kūrinį atliks vokalinis ansamblis B2, aktyviai koncertuojantis nuo 2016 metų. Kolektyvas, kurdamas ir dalyvaudamas aktualiosios muzikos projektuose, siekia profesionalią muziką skleisti visoje šalyje.

Ansamblio repertuare – daugybė įvairių epochų ir kompozitorių kūrinių: senoji muzika, baroko, romantizmo kūriniai, minimalizmas ir kitos šiuolaikinės muzikinės kryptys, džiazas, populiarioji muzika. Daugiausia tai a capella atliekami kūriniai.

Sylvia Plath

(1932–1963)

Soliloquy of the Solipsist

I

walk alone;

The midnight street

Spins itself from under my feet;

When my eyes shut

These dreaming houses all snuff out;

Through a whim of mine

Over gables the moon's celestial onion

Hangs high.

I

Make houses shrink

And trees diminish

By going far; my look's leash

Dangles the puppet-people

Who, unaware how they dwindle,

Laugh, kiss, get drunk,

Nor guess that if I choose to blink

They die.

I

When in good humor,

Give grass its green

Blazon sky blue, and endow the sun

With gold;

Yet, in my wintriest moods, I hold

Absolute power

To boycott any color and forbid any flower

To be.

I

Know you appear

Vivid at my side,

Denying you sprang out of my head,

Claiming you feel

Love fiery enough to prove flesh real,

Though it's quite clear

All you beauty, all your wit, is a gift, my dear,

From me.