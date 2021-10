Meno kūrinį, dabar vadinamą „Meilė šiukšliadėžėje“ (Love is in the Bin), Londono aukcionų namai „Sotheby's“ parduoda šiuolaikinio meno aukcione už 4–6 mln. svarų (5–7 mln. eurų).

Piešinys, iš pradžių pavadintas „Mergaitė su balionu“ (Girl With Balloon), 2018 metų spalį toje pačioje vietoje buvo parduotas už beveik 1,1 mln. svarų.

Anąkart pardavus piešinį netikėtai įsijungė Viktorijos laikų stiliaus rėmuose įtaisytas popieriaus smulkintuvas ir iš dalies sunaikino piešinį. Meno pasaulis liko apstulbęs.

Piešinio sunaikinimą organizavo pats paslaptingasis Banksy, kurio tikrąją tapatybę, kaip teigiama, žino tik keletas draugų.

Piešinio supjaustymas yra tipiškai netikėtas paslaptingojo menininko, išgarsėjusio dažnai itin satyriniais gatvės piešiniais ant pastatų Didžiojoje Britanijoje ir visame pasaulyje, sprendimas; juo pasišaipyta iš oraus meno pasaulio.

Pirmieji šio provokuojančio menininko darbai atsirado Bristolio Pietvakarių Anglijoje gatvėse praėjusio šimtmečio 9-ajame dešimtmetyje. Naujausi jo darbai neseniai atsirado keliuose Didžiosios Britanijos pajūrio miesteliuose.

Tuo metu kovo mėnesį jo kūrinys, skirtas pagerbti slaugos darbuotojus pandemijos metu, aukcione buvo parduotas už rekordinę 14,4 mln. svarų sumą, kuri vėliau buvo paaukota JK Nacionalinės sveikatos apsaugos tarnybai (NHS).

Piešinyje „Meilė šiukšliadėžėje“ vaizduojama maža mergaitė, ištiesusi ranką širdies formos raudono baliono link.

Iš pradžių šis piešinys atsirado ant vienos sienos rytų Londone. Jis buvo daugybę kartų reprodukuotas ir tapo vienu žinomiausių Banksy kūrinių.

Britų spauda jį vadino vienu reikšmingiausių XXI amžiaus pradžios meno kūrinių, o iš dalies supjaustytam kūriniui paties Banksy autentiškumo patvirtinimo biuras „Pest Control“ suteikė naują sertifikatą ir datą, jam buvo duotas naujas pavadinimas.

„Sotheby’s“ šiuolaikinio meno padalinio vadovas Alexas Branczikas (Aleksas Brančikas) pareiškė, kad Banksy mėginimas sunaikinti piešinį „ne tiek sunaikino meno kūrinį jį susmulkinant, kiek sukūrė naują meno kūrinį“.

„Šiandien šis kūrinys laikomas labai vertinamo antiinstitucinio meno palikimu“, – pridūrė jis, pavadindamas piešinį „nepralenkiamu Banksy meno kūriniu ir tikra naujausios meno istorijos ikona“.