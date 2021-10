Festivalyje „Gaida“ – įtraukianti naujosios kartos muzika ir atminimo ženklas B. Kutavičiui

Debiutui šiame festivalyje, kuris įvyks spalio 27 d. Šiuolaikinio meno centre, duetas rengia intriguojančią lietuvių muzikos programą, kurioje skambės vienų įdomiausių naujosios kartos kompozitorių kūriniai bei klasika tapusios Broniaus Kutavičiaus „Aštuonios Stasio miniatiūros“, kurių atlikimą festivalis skiria neseniai mus palikusio legendinio kūrėjo atminimui. Koncerte dalyvaus ir pianistė Indrė Baikštytė.

Sesers ir brolio Loros Kmieliauskaitės (smuikas) ir Arno Kmieliausko (violončelė) styginių duetas „Twenty Fingers Duo“, įkurtas 2016 m. Vilniuje, yra aktyvus Lietuvos ir Baltijos kraštų šiuolaikinės muzikos scenos dalyvis. Dueto raiškos laukas – nuo koncertinio muzikos atlikimo meno, performanso iki kolaboracijų šiuolaikinės operos, teatro, šokio scenose ir kino industrijoje. Šiame koncerte Šiuolaikinio meno centre duetas kvies žiūrovus mėgautis įtraukiančiais kūriniais, kur muzika atvers lauką vaizduotei, o ansamblio garsas sąveikaus su subtilia elektronika, keliaus į styginių instrumentų tembro paribius, leis išgirsti tylą.

Duetas „Gaidos“ koncerte atliks vieno įdomiausių jaunosios kartos lietuvių kompozitorių Dominyko Digimo kūrinį „Walking Through The Three Points“ (2016–2019). Šis kūrinys – tarsi garsinis pasivaikščiojimas Vilniaus gatvėmis. Maršruto atskaitos taškai – 3 maldos namai, kuriuose gana dažnai galime išgirsti skambančius varpus. Varpų skambesį identifikuojame kaip muzikinį garsą, bet jiems nustojus skambėti visa tai, kas lieka aplinkui, priskiriame tylai. Pastaroji mieste dažniausiai yra eismo triukšmas. Tas triukšmas – tai mūsų kasdienis garsovaizdis, visur mus lydintis ir visada besikeičiantis, pateikiantis daugybę neatpažintų, neišgirstų sąskambių, prie kurių mes taip įpratę, tad sąmoningai jų nebegirdime.

Kitas koncerto kūrinys „please leave your message after the tone“ (2020) – tai dviejų menininkų, jaunojo kūrėjo Kristupo Bubnelio (Lietuva, Jungtinė Karalystė) ir Eliaso P. Browno (JAV) nuotolinio darbo metu sukurta elektroakustinė kompozicija, kurios pavadinimas atliepia žaismingą kūrybinio „pingpongo“ partiją tarp skirtingų žemynų, atsidūrus pandemijos „nuošalėje“. „Twenty Fingers Duo“ atlikėjai čia sąveikauja ir kaip vienas instrumentas, ir kaip individualūs elementai, o garsinius procesus persmelkia subtilūs elektronikos prisilietimai – tarsi virtualus ansamblio alter ego. Šiame koncerte duetas atliks ir kito įdomaus naujosios kartos kūrėjo Juliaus Aglinsko kūrinį „Tarp tylos“ (2019), kuris pakvies visai kitaip įsiklausyti į tylą.

Paskutinis koncerto kūrinys – tai festivalio „Gaida 2021“ atminimo ženklas ką tik mus palikusiam legendiniam Lietuvos kompozitoriui Broniui Kutavičiui (1932–2021). Drauge su pianiste Indre Baikštyte duetas atliks šio kūrėjo „Aštuonias Stasio miniatiūras“, kurios buvo sukurtos 2002 m. pagal kompozitoriaus draugo, žymaus dailininko Stasio Eidrigevičiaus piešinius. Kūrinio dalys „Geltoni karoliai“, „Graudus“, „Riksmas“, „Klounas“, „Trikampis“, „Paukštis už stiklo“, „Kartoninis žmogus“ ir „Amžinoji ramybė“ patraukia vaizdžia nuotaikų, charakterių ir kontrastų kalba. Nuo pat premjeros „Aštuonios Stasio miniatiūros“ buvo mielai grojamos atlikėjų ir mėgstamos publikos, kūrinį yra atlikę tokie ryškūs lietuvių ansambliai, kaip „Kaskadų“ trio, „FortVio“. „Twenty Fingers Duo“ pateiks dar vieną šio puikaus kūrinio interpretaciją.

„Twenty Fingers Duo“ debiutinis koncertas festivalyje „Gaida“ su įtraukiančiais lietuvių muzikos kūriniais – spalio 27 d. 19 val. Šiuolaikinio meno centre. Bilietus platina „bilietai.lt“. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.