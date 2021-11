Berlyne prasideda lietuvių kino festivalis „Litauisches Kino Goes Berlin“

Trečiadienį pilnoje salėje svečių festivalį pradėjo trumpametražių filmų konkursinės programos seansas, kurį lydėjo atlikėjos Rūtos Mur koncertas klube „Acud Macht Neu“. Atidarymo metu „Litauisches Kino Goes Berlin“ įkūrėja ir programos sudarytoja Giedrė Simanauskaitė džiaugėsi festivalio suburta bendruomene.

„Festivalis jau perkopė dešimtmetį. Kasmet jaučiame augantį susidomėjimą ne tik iš lietuvių bendruomenės Berlyne, bet ir iš kitų berlyniečių, taip pat ir iš vokiškos žiniasklaidos. Lietuviškas kinas bei kultūra yra laukiami ir vertinami Berlyne, dėl to be galo džiugu ir norisi jo parodyti kuo daugiau“, – sakė ji.

Kino gerbėjams lapkričio 3–7 dienomis kino teatruose „Sputnik Kino“ ir „Acud Kino“ bus pristatyti pripažinimo Lietuvoje ir už jos ribų susilaukę lietuvių filmai: režisierės G. Žickytės dokumentinis filmas „Šuolis“, dabartinis Lietuvos pretendentas siekti „Oskaro“, A. Škėmos apysaka paremtas J. Matulevičiaus debiutas „Izaokas“, L. Lužytės jautri drama „Pilis“ bei Lietuvoje premjeros laukiantis M. Stonytės dokumentinis debiutas „Švelnūs kariai“.

Su žiūrovais Vokietijoje susitikti atvyks ir patys kino kūrėjai: festivalyje lankysis režisierės Giedrė Žickytė ir Lina Lužytė bei filme „Izaokas“ vieną pagrindinių vaidmenų atlikusi aktorė Severija Janušauskaitė.

Kasmet lietuvių kino mėgėjai Berlyne supažindinami ir su plačia trumpųjų filmų panorama: šiemet konkursinėje trumpametražių filmų programoje tarp 20 atrinktų darbų varžosi tik ką Varšuvos kino festivalyje geriausiu dokumentiniu trumpuoju filmu pripažintas S. Bliuvaitės „Limuzinas“, Venecijos kino festivalyje pristatytas V. Katkaus filmas „Miegamieji rajonai“, „Scanoramoje“ geriausiu lietuvių filmu išrinktas J. Greičiūtės darbas „Viskas gerai“ ir „Kino pavasaryje“ žiūroviškiausiu lietuvių filmu tapęs K. Davidavičiaus pasakojimas „Pelkė“.

Seansų metu žiūrovai turi galimybę balsuoti už labiausiai patikusius trumpuosius filmus, o festivalio pabaigoje vienas filmas apdovanojamas publikos simpatijų prizu.

Šiemet vietoje įprastos programos „Retro“, pristatančios restauruotą lietuvių kino aukso fondą, bus parodyti du specialūs kino programos „Fokuse: moteris dokumentikoje“ seansai. Tai penkių dokumentinių filmų programa, įkvėpta N. Arlauskaitės ir L. Kaminskaitės knygos „Fokuse: moterys Lietuvos kine“, kurią sudarė ir parengė leidykla „Lapas“ kartu su „Lithuanian Shorts“, „Meno aviliu“ ir LRT.

Laukiamiausi renginiai

Vienas įspūdingiausių planuojamų festivalio renginių – šeštadienio vakarą įvyksiantis kolektyvo IKRA performansas „Human Mystery Equals That of an Insect“. Jo metu instrumentinis orkestras gyvai įgarsins lėlinės animacijos pradininko Vladislavo Starevičiaus senuosius filmus.

Sekmadienio popietę renginių programą pratęs kino ir kultūros istorikės, audiovizualinių medijų tyrinėtojos Linos Kamiskaitės atvira paskaita „Moterys šiuolaikiniame lietuvių kine“. Ji pristatys Lietuvos šiuolaikinio kino raidą iš feministinio kino tyrimo perspektyvos ir papasakos, kaip pasikeitė moterų kino kūrėjų statusas nuo Nepriklausomybės pradžios.

O nuo festivalio pradžios iki lapkričio 24 d. žiūrovai kino teatre „Sputnik Kino“ galės išvysti medijų edukacijos ir tyrimų centro „Meno avilys“ fotografijų parodą „Kino teatras Lietuvos regione“, kurioje bus eksponuojamos fotografo Simo Lin išlikusių kino teatrų ir jų interjerų nuotraukos.

Visą festivalio programą ir daugiau informacijos rasite https://ltkinogoesberlin.de/

Festivalis organizuojamas iš Lietuvos kultūros tarybos programos „Globali Lietuva“ lėšų. Festivalio partneriai – Lietuvos kino centras, Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijoje ir Kultūros atašė Berlyne, „Kaunas – Europos Kultūros sostinė“. Prizą įsteigė Nidos meno kolonija.