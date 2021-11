„Skalvijos“ kino centras pristato kinematografinį Jono Meko palikimą

Artėjant 2022-iesiems, menininko 100-osioms gimimo metinėms, programa taps simboline įžanga į Jono Meko metus.

„24 užrašai per sekundę. Jonas Mekas ir jo aplinka“ – beveik dviejų savaičių trukmės programa, kurioje kino meno gerbėjai išvys avangardinio kino klasika jau tapusius ir kiek mažiau žinomus Meko kūrinius.

Programą papildys ir kitų kino kūrėjų darbai, dokumentuojantys Niujorko avangardo sceną bei Meko vaidmenį joje. Kuratoriai kinotyrininkas Lukas Brašiškis ir meno istorikė Inesa Brašiškė atrinko filmus, taikliai užčiuopiančius kertines Meko kūrybinio palikimo ašis.

„Sudarydami programą darsyk įsitikinome, koks nepaprastai turtingas yra Meko kūrybinis palikimas. Keturių filmų programų pavadinimai – „Prisiminimų pasakojimas šviesa“, „Niujorko avangardas Jono Meko filmuose“, „Kino flâneur: dainos apie pasaulio miestus“ bei „Meko tinklai“ – nurodo jo kūryboje ryškėjančias temas bei atskleidžia jo filmus įkvėpusių kontekstų įvairialypumą.

Vienas pagrindinių mūsų tikslų, sudarant šią programą, buvo didžiąją dalį filmų parodyti originaliu – 16mm juostos – formatu. Džiaugiamės, jog šiame projekte mus supo Meko kūrybai neabejingi žmonės, projekto koordinatorius Kristijonas Gukauskas, „Skalvijos“ kino centro komanda ir Lietuvos kino centro kolektyvas“, – mintimis dalijosi kuratoriai Inesa Brašiškė ir Lukas Brašiškis.

Avangardinio kino krikštatėviu vadinamas menininkas plačiajai auditorijai bene labiausiai žinomas savo dienoraštiniu kinu. Programoje išvysime Meko filmus, kuriuose lietuvių menininkas reflektuoja savo vingiuotą gyvenimą Niujorko pulsu.

Filmuose „Voldenas (dienoraščiai, užrašai, eskizai)“ (1969) ir „Judėdamas pirmyn aš retkarčiais pastebėdavau grožį“ (2000) J.Meko kamera fiksuoja efemeriškas kasdienybės akimirkas, kuriose tai, kas intymu ir asmeniška, pinasi su socialiniais ir politiniais fiksuojamo laikmečio kontekstais.

„Prarasta, prarasta, prarasta“ (1976) prisiliečia prie emigracijos patirties, naujos tapatybės paieškų problematikos. „Prisiminimai iš kelionės į Lietuvą“ (1972) – jautrus bandymas užčiuopti prarastojo rojaus detales, nusikelti į vaikystę, tėvų namus ir gimtąją žemę.

Kino programoje nemažas dėmesys skiriamas Niujorko avangardo scenos atgarsiams Jono Meko filmuose. Žiūrovai išvys Meko sukurtus kino portretus bei kolaboracijas su žymiais Niujorko meno pasaulio atstovais – Jurgiu Mačiūnu, Andy Warhol ir kitais.

Šią dimensiją papildys ir praplės kitų kino kūrėjų – Gregory J. Markopolouso ir Gideono Bachmanno filmai, suteikiantys užkulisinį žvilgsnį į Niujorko avangardo menininkų bendruomenę.

Visų pasiilgusių kelionių, laukia ypač intriguojanti galimybė – leistis į kinematografinį nuotykį su Jonu Meku. Nuo Viliamsburgo, Brukline iki Japonijos – paklajoti po pasaulį, žvelgiant per Meko „Bolex“ kameros objektyvą, pakvies trumpųjų filmų programa „Kino flâneur. Dainos apie pasaulio miestus“. Šis, iš keturių trumpametražių filmų sudarytas kino seansas pristatys smalsų ir unikalų Meko žvilgsnį į jį supusią aplinką.

Jono Meko filmų programa papildo lapkričio 20 d. Nacionalinėje dailės galerijoje pradėsiančią veikti pagrindinę rudens sezono parodą „Jonas Mekas ir Niujorko avangardas“. Joje Meko kūryba pristatoma kartu su jo bendražygių, avangardinio kino kūrėjų Maya Deren, Marie Menken, Jacko Smitho, Andy Warholo ir kt. darbais.

Parodą lydi drauge su Žydų muziejumi Niujorke parengta publikacija „Jonas Mekas: The Camera Was Always Running“ (Yale University Press, 2022) ir Mekui bei avangardinio kino kultūrai skirtas simpoziumas, vyksiantis 2022 m. vasarį.

Filmų programą „24 užrašai per sekundę. Jonas Mekas ir jo aplinka“ finansuoja Lietuvos kino centras. Visa programa ir kino seansų laikai: www.skalvija.lt