„Perkons“ – sovietų Latviją sudrebinusi ir naują jaunimo kultūrą suformavusi muzikos grupė, kuri pirmą kartą scenoje pasirodė 1981 m. Rygos dailės akademijos Užgavėnių šventėje. Pirmoje koncerto dalyje grupė atliko klasikinės muzikos kompozitorių Grygo, Chačaturiano ir Musorgskio elektronines kūrinių versijas. Antroje dalyje sekė rokenrolas. Vyrukai su džinsais ir ilgais plaukais bei vokalistė mergina grojo tikrą pašėlusį roką, su kandžiais ir linksmais tekstais.

„Perkons“ varomoji jėga buvo Muzikos akademijos studentas ir klavišininkas – Juris Kulakovas. Tai filmas apie jį – vieną garsiausių latvių muzikantų, kompozitorių, grupės „Perkons“ (Perkūnas) įkūrėją bei lyderį, gyvenusį audringą ir spalvingą roko žvaigždės gyvenimą, kupiną šlovės, bohemos siautulio, daugybės moterų, alkoholizmo šmėklų. 1981 m. grupė nugriaudėjo Latvijos pogrindžio scenoje. Jie kėlė siaubą sovietų saugumui ir, pritraukdama aibę gerbėjų, visiems laikams pakeitė Latvijos muziką. „Perkons“ buvo du kartus sovietų režimo uždrausta, tačiau netrukus tapo pagrindine Atgimimo grupe, kuri gyvuoja iki šiol.

Vienas įstabiausių grupės koncertų, beveik be reklamos, pusiau pogrindžio sąlygomis įvyko Kaune. Tuometinėje Lietuvos laisvės sostinėje grupė surengė NET šešis koncertus legendinėje Kauno sporto halėje, po du per dieną. Į juos bilietai buvo išpirkti per tris dienas, o koncertus klausė 30 000 žiūrovų! Tai tapo tikra sensacija. Gandas apskido ir iki Rygos, ir Maskvos. Vis dėlto sovietinė valdžia netruko sureaguoti. Grupė ir vėl buvo uždrausta.

Filmo kūrybinė grupė kreipiasi į žmones, 1983-iaisiais dalyvavusius „Perkons“ koncertuose Kauno sporto halėje, prašydama susisiekti el. paštu perkonsfilm@gmail.com.