Brolio ir sesers dueto bendradarbiavimą su kompozitoriais vainikavo visa puokštė leidinių

Skaitmeniniame „Twenty Fingers Duo“ albume skamba dviejų labai skirtingų kompozitorių muzika – tai šių metų Tarptautinio Eduardo Balsio jaunųjų kompozitorių konkurso nugalėtojo Kristupo Bubnelio opusas „…please leave your message after the tone…“ ir gerai teatro ir šiuolaikinės operos laukui pažįstamos Ritos Mačiliūnaitės kūrinys „Dreamcatcher 2120“.

Anot muzikologės Rasos Murauskaitės, albume įrašyti elektroakustiniai kūriniai atspindi skirtingus kūrėjų požiūrius į garso raišką, dueto narių, akustinių instrumentų ir elektronikos santykius bei pačią kūrybinio proceso strategiją.

„Šie kūriniai leidžia skeistis dualumui konceptualiuose ir garsiniuose kontekstuose. Albume smuikas ir violončelė panyra į elektroninės ir akustinės muzikos audinį, vesdami į skirtingus dialogus, tarpines būsenas tarp sapno ir realybės, instrumento ir žmogaus, skirtingų žemynų, brolio ir sesers, pasakojimo ir dainos“, – kalbėjo dueto nariai Lora ir Arnas Kmieliauskai. Albumo viršelį sukūrė skaitmeninio meno kūrėja Lauryna Narkevičiūtė.

„Tai konceptualus, bet kartu ir daugiasluoksnis kūrinys, kuriame mokslinė fantastika persipina su tikrais pasakojimais apie sapnus. Tai, ką sapnuojame, dažnai bandome logiškai paaiškinti ar net susisteminti, bet kai atrodo, jog viskas tobulai telpa į proto lentynas, ranka pasiekiami atsakymai staiga išslysta ir pranyksta, tarsi ...sapnas. Šiame nesibaigiančiame žaidime slypi grožis ir ironija,kuriuos bando perteikti muzika ir tekstas“, – apie kūrinį „Dreamcatcher 2120“ pasakojo R. Mačiliūnaitė.

„Triptiko idėja organiškai išsivystė bendradarbiaujant su ansambliu „Twenty Fingers Duo“, kurie su dideliu entuziazmu įsitraukė į kūrybinį darbą, skyrė laiko atlikimo niuansams bei nemažai techninių iššūkių keliančioms partitūroms. Elektronikos dėmuo, atsiradęs mano bičiulio Eliaso P. Browno dėka, pasufleravo skambesio kryptį bei tembrinių paieškų horizontą“, – apie projektą pasakojo K. Bubnelis.

Vėliau jis prie komandos prisijungti pakvietė režisierę Eglę Rupaitę, o vaizdo klipai buvo nufilmuoti Vilniaus Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje.

„Kūrėjams galėjome pasiūlyti itin didelę medijų įvairovę. Suvieniję Lietuvos kultūros tarybos, asociacijų LATGA ir AGATA finansuojamus projektus, siekėme išnaudoti visus savo turimus sklaidos kanalus, todėl greta skaitmeninio albumo ir vaizdo klipų išleidome ir skaitmenines K.Bubnelio kūrinių partitūras – toks natų formatas Lietuvoje vis populiarėja“, – apie bendradarbiavimo projektą pasakojo Lietuvos muzikos informacijos centro vadovė Radvilė Buivydienė.

„Twenty Fingers Duo“ albumo „Dualitas“ galima klausytis „Bandcamp“, o netrukus jis pasieks ir visas populiariausias muzikos pasiklausymo platformas. K. Bubnelio triptiko vaizdo klipus galima pamatyti Lietuvos muzikos informacijos centro „Youtube“ kanale, o skaitmenines natas įsigyti e. parduotuvėje „MusicLithuania.com“.

Skaitmeninių natų nuoroda: https://musiclithuania.com/collections/kristupas-bubnelis