Šaltiems vakarams – šiltos Kauno Žvėries audiopasakos

Jau anksčiau pristatytoje „Kauno Žvėries pasakų knygoje“, skirtoje vaikams ir jų tėveliams, buvo galima susipažinti su Mitiniu Kauno Žvėrimi ir jo nuotykiais mieste.

Be to, knygoje, pasitelkiant pasakas, vaizdžiai ir įtaigiai yra pasakojama „Kaunas – Europos kultūros sostinės 2022“ programa, jos vertybės bei idėjos.

Paslaptingas istorijas apie Kauną ir Kauno rajone į knygą suguldė jų autorius Rytis Zemkauskas, iliustravo Darius Petreikis.

Praėjusių metų rugsėjį LRT radijas per programą „Vakaro pasakos“ transliavo dešimtį istorijų, o jas įgarsino pats knygos autorius. Palankūs tokio formato pasakų vertinimai ir susidomėjimas lėmė, jog visą knygą, tai yra 30 pasakų, buvo nuspręsta įgarsinti ir išleisti audioformatu.

„Kai kilo mintis įgarsinti pasakas, nebuvo abejonės, kas tai turi padaryti – R.Zemkausko balsas šiam žanrui labai tinkamas. Džiaugiamės, kad pasakos dabar bus prieinamos ne tik fiziniu knygos pavidalu – jos galės būti visur ir visada su klausytojais audioįrašo formatu“,– apie audioknygą kalbėjo „Mitinio Kauno Žvėries“ programos koordinatorė Renata Bartusevičiūtė.

Garsinės knygos „Kauno Žvėries pasakų knyga“ pasakos pasiekiamos „Kaunas 2022“ grojaraščiuose „Youtube“ ir „SoundCloud“ platformose, paieškoje naudojant grotažymes #kaunozveris. Turinys yra atviras ir prieinamas visiems nemokamai.

Programos „Kaunas 2022“ organizatoriai primena, jog šiemet Kaunas ir Kauno rajonas tapo visos Europos scena, o miestas – vieta, kurioje kultūros šiemet išvengti tikrai nepavyks: per 2022-uosius čia bus surengta daugiau kaip 40 festivalių, per 60 parodų, daugiau kaip 250 scenos meno renginių, iš kurių – per 50 premjerų, o melomanų lauks daugiau kaip 250 koncertų.