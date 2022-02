„Kino pavasario“ „Meistrų“ programa: filmai, kuriuose slypi kino galia

Dalį jų – Leoso Caraxo fantastišką miuziklą „Anetė“ (Annette), žaismingą Charlie Chaplino komediją „Cirkas“ (The Circus) bei kino režisieriaus ir vaizdo menininko Apichatpongo Weerasethakulo paslaptingą dramą „Memoria“ (Memoria) – žiūrovai kviečiami pamatyti ne tik kino salėse, bet ir ypatingoje erdvėje: Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.



„Nemėgstu šabloniškų filmų, – požiūrį į kiną dėsto Michelis Franco. – Vienintelis mano tikslas – užduoti klausimus. Filmą galima suprasti tik jį pažiūrėjus – geriausia, jeigu to, ką matėme, negalime išreikšti žodžiais. Tai ir yra kino galia.“



Nuo Irano iki Meksikos – aštri ir meistriška visuomenės kritika



Daugelis ne kartą festivalyje rodytų didžiųjų kino kūrėjų lieka ištikimi savo temoms. „Beprasmiška net traukti kamerą dėl ko nors nereikšmingo“, – sako vienas labiausiai vertinamų šiuolaikinio lenkų kino režisierių Wojciechas Smarzowskis. Jo filme „Vestuvės“ (The Wedding Day) netradiciškai pasisukęs turtuolių vestuvių siužetas tampa proga pakalbėti apie visuomenės bjaurumą ir amoralumą. Kaip ir ankstesniuose savo didžiulio atgarsio sulaukusiuose filmuose „Voluinė“ ar „Blogi namai“, kūrėjas kontroversiškai tyrinėja šiuolaikinį gyvenimą bei visuomenės sutrikimus, jų šaknų ieškodamas praeityje.



Sau įprastą įtampos ir smurto tarp visuomenės klasių temą naujuoju filmu „Saulėlydis“ (Sundown) paliečia M. Franco, „Kino pavasario“ žiūrovams gerai pažįstamas iš provokatyvios distopijos „Nauja tvarka“. „Gyvenant Meksikoje smurtas yra visada šalia, – neslepia režisierius. – Mažiausia, ką galiu padaryti, tai jį patyrinėti ir pabandyti suvokti, kaip mes kaip visuomenė galime toliau su juo gyventi.“



Rusijoje principingumo kaina gali būti išties didelė – tai ironiškai reflektuodamas gimtąją šalį dramoje „Namų areštas“ (House Arrest) atskleidžia rusų kino kūrėjas Aleksejus Germanas jaunesnysis. Filmas, kurio ritmas pabrėžia įkalinimo poveikį, pasakoja apie aukštosios mokyklos profesorių, atsisakiusį paminti savo idealus.



Tuo tarpu vienas svarbiausių šiuolaikinių Irano režisierių Asgharas Farhadi socialinėje dramoje „Herojus“ (A Hero) vėl atsuka veidrodį į žiūrovą ir kviečia pažvelgti į Irano visuomenės būklę, o ypač į asmeninių ambicijų įtaką etinėms normoms ir tradicinei sąžiningumo bei garbės sampratai.



Viltinga „Evoliucija“ ir satyriška Léos Seydoux Prancūzija



Kartais humoras, išskirtinė forma ar viltingas požiūris ekrane tampa labai nuoširdžiu žmogiškosios būklės apmąstymu. Ekscentriškas prancūzų režisierius, „Kino pavasario“ žiūrovams gerai pažįstamas Bruno Dumont’as teigia norėjęs atrasti grožį dabartyje, nenuneigdamas žmogaus prigimties niekšiškumo. Į festivalį jis grįžta su išskirtine satyra „Jos vardas Prancūzija“ (France) – šiuolaikinės žiniasklaidos, vertybes pametusios visuomenės ir šalies alegorija. Filmas pasakoja šiuolaikinės moters Frans de Mior (vaidina Léa Seydoux) istoriją, parodydamas, jog dažnai įvykio vaizdavimas nustelbia patį įvykį.