Ketvirtadienį prasidedančio festivalio organizatoriai sako, kad dėl virtinės atsargumo priemonių žiūrovai, atėję pamatyti naujausių filmų iš viso pasaulio, bus saugūs.

Meno direktorius Carlo Chatrianas (Karlas Katrianas) atmetė kaltinimus, kad tai neatsakinga šiuo pandemijos etapu. Jo teigimu, bendra kino patirtis yra itin svarbi ir smarkiai nukentėjusiai industrijai, ir visai visuomenei.

„Filmo žiūrėjimas teatre, galimybė girdėti šalia – kad ir reikiamu socialiniu atstumu – kvėpavimą, juoką ar šnabždesį ne tik labai prisideda prie žiūrėjimo malonumo, bet ir stiprina kino socialinę funkciją“, – sakė jis.

Apdovanojimas I. Huppert

Šiemet Berlinalė, kuri buvo pradėta rengti 1951 metais per Šaltąjį karą, kaip kultūros renginys tuomet padalytai Vokietijos sostinei, prasidės juosta „Pėteris fon Kantas“ (Peter von Kant) pagal Rainerio Wernerio Fassbinderio (Rainerio Vernerio Fasbinderio) klasika tapusias „Karčias Petros fon Kant ašaras“ (Die bitteren Traenen der Petra von Kant).

Šiame garsaus prancūzų režisieriaus Francois Ozono (Fransua Ozono) filme vaidina Denis Menochet (Deni Menošė), Isabelle Adjani (Izabel Adžani) ir 78 metų Hanna Schygulla (Hana Šygula), suvaidinusi žiaurią jauną suvedžiotoją originaliajame filme.

„Pėteris fon Kantas“ yra tarp 18 filmų, pretenduojančių į pagrindinius Berlinalės apdovanojimus – „Auksinį lokį“ ir „Sidabrinį lokį“. Laureatai bus paskelbti vasario 16 dieną.

72-ojo Berlyno kino festivalio vertinimo komisijai vadovaus Indijoje gimęs JAV režisierius M. Nightas Shyamalanas (M. Naitas Šjamalanas), garsėjantis tokiais filmais kaip psichologinis trileris „Šeštasis pojūtis“ (The Sixth Sense).

Vertinimo komisijoje, be kitų, dirbs japonų kūrėjas Ryusuke Hamaguchi (Rjusukė Hamagučis), pastatęs dabar keturiems „Oskarams“ nominuotą dramą „Drive My Car“.

Septyni iš konkursinėje programoje dalyvaujančių kino kūrėjų yra moterys.

Festivalio metu taip pat bus įteiktas „Auksinis lokys“ už gyvenimo pasiekimus – prancūzų ekrano legendai Isabelle Huppert (Izabel Hiuper).

Drauge su Kanų ir Venecijos festivaliais Berlinalė yra tarp didžiausių Europos kino festivalių ir didžiuojasi savo prieinamumu plačiajai publikai. Į premjeras su raudonuoju kilimu ir peržiūras visame mieste parduodama tūkstančiai bilietų.

Pernai Berlinalės konkursinė programa vyko internetu; tuo metu Europoje dar tik pradėta skiepyti nuo COVID-19.

Praėjusiais metais „Auksinį lokį“ pelnė vieno garsiausių Rumunijos kino kūrėjų Radu Jude (Radaus Žudės) satyra apie pandemijos laikų veidmainystę „Nesėkmė dulkinantis arba šelmiškas porno“ (Bad Luck Banging or Loony Porn).

„Neatsakingas, atsilikęs“?

Šiemet per festivalį bus parodyta maždaug 250 filmų – ketvirtadaliu mažiau nei ankstesniais metais. Tai nulėmė kino teatrų galimybės, reikalavimai dėl pasiskiepijimo, testavimosi ir kaukių dėvėjimo, trumpesnis konkursas.

Šiuo metu Vokietijoje per parą užregistruojama po daugiau kaip 150 tūkst. naujų COVID-19 atvejų.

Šalies žiniasklaida negailestingai sukritikavo sprendimą rengti festivalį.

Laikraštis „Berliner Morgenpost“ įspėjo dėl „katastrofos“, jei festivalis taptų dideliu COVID-19 židiniu, o savaitraštis „Die Zeit“ rašė, kad internetinės programos nebuvimas yra „neatsakingas ir atsilikęs“ dalykas.

Savaitraščio „The Hollywood Reporter“ Europos redakcijos vadovas Scottas Roxborough (Skotas Roksbro) taip pat abejojo festivalio organizatorių pasirinkimu ir sakė, kad jį nulėmė didelis nerimas dėl kino teatrų ateities.

„Žmonėms dar labai neaišku, kaip ši industrija atrodys po „koronos“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis. – Dauguma teatrų atsidaro bent iš dalies, bet dar nematėme nekomercinio kino, nepriklausomų filmų tikro atsigavimo – tokio, kokio daug kas tikėjosi.“

Vokietijos sostinėje laukiama garsių kino kūrėjų ir žvaigždžių. Prancūzų režisierė Claire Denis (Kler Deni), pristatys naują filmą „Ugnis“ (Feu or Avec amour et acharnement; Fire; Both Sides of the Blade) su Juliette Binoche (Žiuliet Binoš) ir Vincent'u Lindonu (Vensanu Lendonu), taip pat vaidinusiu pernai Kanų kino festivalį laimėjusioje šokiruojančioje juostoje „Titanė“ (Titane).

Phyllis Nagy (Filis Nagi) pristatys dramą apie teisę į abortą „Call Jane“ su Elizabeth Banks (Elizabet Benks) ir Sigourney Weaver (Sigurni Viver).

90 metų Paolo Taviani (Paolas Tavianis), prieš dešimtmetį su velioniu broliu Vittorio (Vitorijumi) pelnęs „Auksinį lokį“ už dokumentinę juostą „Cezaris turi mirti“ (Cesare deve morire), atveža filmą „Leonora Addio“ apie imigrantų iš Sicilijos berniuko nužudymą Brukline.

Indonezietė Kamila Andini bus pirmoji Berlyno festivalio konkursinėje programoje dalyvausianti moteris iš Pietryčių Azijos. Jos filmas „Before, Now and Then“ pasakoja apie karo pabėgėlę, susidraugaujančią su savo vyro meiluže.