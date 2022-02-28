Rusijos muzikantų atviras laiškas: „Šis karas – ir rusų pasaulio katastrofa“

Mes, įvairių kartų muzikantai, studentai, dėstytojai, muzikos mokyklų absolventai ir darbuotojai, pasisakome prieš Rusijos federacijos karinius veiksmus Ukrainos teritorijoje.

Šio karo negalima pateisinti niekuo. Jokie kariniai veiksmai „siekiant taikos“ jos neatneš – tik daugins mirčių, skausmo ir neapykantos. Rusų Pasaulį kuria kultūra, menas, literatūra, muzika, bendravimas, draugystė... Jo negalima kurti tankais ir patrankomis – šitaip galima tik labai lengvai sugriauti. Būtent tai dabar su skausmu stebime. Karas tarp mūsų šalių – tai katastrofa. Bet ne tik Ukrainai – taip pat Rusijai. Tai rusų pasaulio katastrofa.

Ukrainietiški peizažai įkvėpdavo didį rusų kompozitorių Piotrą Čaikovskį – beveik kiekvieną vasarą jis praleisdavo pas savo seserį Kamenkoje (Ukrainos centre). Čia jis sukūrė „Gulbių ežerą“ ir „Eugenijų Oneginą“, „Metų laikus“, „Vaikų albumą“. Tai tik mažutis pavyzdys, kaip stipriai susijusios mūsų šalys.

Daugelis mūsų turime Ukrainoje giminių, draugų, kolegų. Neįmanoma įsivaizduoti, kad į juos gali šaudyti mūsų kariai, kad jų miestus gali bombarduoti mūsų lėktuvai.

Mes reikalaujame skubiai nutraukti karinius veiksmus ir visus nesutarimus spręsti derybų keliu. Kviečiame kolegas iš SNG (Nepriklausomų valstybių sandraugos) palaikyti šiuos reikalavimus. Mums visiems reikia taikos. Karui – ne!

Pateikiame laiško originalą:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МУЗЫКАНТОВ РОССИИ

Текст письма принадлежит Юлии Василенко

Мы, музыканты разных поколений, студенты, преподаватели, работники и выпускники музыкальных вузов, выступаем против военных действий Российской Федерации на территории Украины.

Эту войну ничем нельзя оправдать. Никакое военное «принуждение к миру» не способно принести мир – только ещё больше смертей, боли и ненависти. Русский Мир создаётся культурой, искусством, литературой, музыкой, общением, дружбой... Его нельзя построить танками и пушками, но очень легко разрушить. Именно это мы сейчас с болью наблюдаем. Война между нашими странами – это катастрофа. Не только для Украины. Но и для России. Это катастрофа для русского мира.

Великий русский композитор Пётр Ильич Чайковский вдохновлялся украинскими пейзажами – почти каждое лето он жил у своей сестры в Каменке (центр Украины). Здесь он написал «Лебединое озеро» и «Евгения Онегина», «Времена года» и «Детский альбом».

Это только маленькая иллюстрация того, как много связывает наши страны. У многих из нас есть родные, друзья, коллеги в Украине. Совершенно немыслимо, чтобы по ним стреляли наши солдаты, чтобы их города бомбили наши самолёты.

Мы требуем немедленно остановить военные действия и все несогласия разрешать путём переговоров.

Призываем наших коллег из стран СНГ присоединиться к этим требованиям. Нам всем нужен мир.

Нет войне!

Евгений Кисин, пианист

Леонид Десятников, композитор

Юлия Василенко, пианистка, преподаватель

Вячеслав Грязнов, пианист

Валентин Урюпин, дирижёр

Екатерина Державина, пианистка

Сергей Кузнецов, пианист

Азамат Сыдыков, пианист

Миша Нодельман, скрипач

Владимир Генин, композитор

Юлия Казанцева, пианистка, лектор, просветитель

Алиса Куприева, пианистка, автор и продюсер проекта «Лофт Филармония»

Антон Батагов, композитор и пианист

Анна Нодельман, пианистка, педагог

Ольга Колосова, пианист

Арам Гущян, пианист

Анастасия Кальмюс, пианистка

Анна Прушинская, пианистка, художник

Ольга Васильева, пианистка

Татьяна Чистякова, пианистка

Мария Немцова, пианистка

Анна Тамаркина, пианистка

Ольга Михайлова, пианистка

Ася Соршнева, скрипачка

Сергей Грохотов, профессор МГК им. Чайковского

Гульмира Иссабекова, пианистка

Анна Цагарелли, пианистка

Екатерина Фенцова, музыкальный продюсер

Анна Лосева, музыковед

Михаил Агрест, дирижер

Евдокия Ершова, альтистка

Михаил Дубовик, композитор, аранжировщик

Ульяна Кожевникова, музыкант

Анна Тамаркина, музыкант

Матвей Лапин, скрипач

Евгения Зильберберг, скрипачка

Дима Фиш, скрипач

Марат Мансырев, пианист

Виталий Егоров, пианист

Иван Руженцов, пианист

Алексей Чернов, пианист

Никита Мндоянц, пианист, композитор

Михаил Шаламов, пианист, преподаватель

Марина Страковская, пианистка, педагог

Julia Spector, флейтистка, педагог

Злата Чочиева, пианистка

Полина Назайкинская, композитор

Алла Гончар, пианистка, педагог

Анна Борисова, пианистка

Геннадий Цыпин, музыкант

Елена Фалкон, пианистка, педагог

Михалева Ирина, автор и вокалистка группы Пангея

Константин Столяревский- скрипач,дирижер

Борис Филановский, композитор

Евгений Алексеев, пианист

Илья Блинов, пианист

Мария Остроухова, оперная певица

Анна Арзаманова, музыкант

Сергей Капацинский, композитор

Наташа Иванова, скрипачка

Юлия Вайсман, скрипачка, педагог

Алексей Курбанов, органист

Алексей Сычев, пианист

Ирина Морозова, пианистка, педагог

Анастасия Гончарова, пианистка

Ринат Бикташев, дирижер

Дмитрий Соколов, виолончелист, преподаватель

Елена Лисициан, музыкант

Ирина Монастырская, музыкант

Sophia Gilmson, пианистка, педагог

Anna Ouspenskaya, пианист, преподаватель, стример и блоггер

Люба Васильева, пианистка, педагог

Александр Браже, пианист

Alla Fabrikant, пианистка, педагог

Станислав Серебрянников, пианист, певец, продюсер, общественный деятель

Карина Мндоян, пианистка

Сергей Белоглазов, пианист, профессор, Заслуженный деятель искусств РСФСР, Екатеринбург

Анастасия Ващина, композитор, преподаватель

Ирина Киселёва, скрипачка

Наталия Царичанская музыкант

Paulius Andersson. пианист, Литва

Michael Agre, композитор, пианист

Анжелика Фукс, пианистка

Константин Гутманн, виолончелист

Юлия Федосеева, пианистка

Елена Цветкова, пианистка, преподаватель

Светлана Гладышева, скрипачка и педагог

Светлана Чургаи (Ивкер), пианистка, педагог

Петровская Наталья, пианистка

Дмитрий Коузов, виолончелист

Глеб Карпушкин, музыкант, Заслуженный артист России

Илья Грингольц, скрипач

Елена Лэндри, бывшая скрипачка

Лидия Машек, виолончелистка, исполнитель, педагог

Полина Осетинская, пианистка

Алексей Гориболь, пианист

Константин Емельянов, пианист

Анна Генюшене, пианистка

Алексей Айги, композитор

Валерия Стенькина, певица

Ася Корепанова, пианистка

Алексей Стеблёв, музыкант

Наталья Пшеничникова, музыкант

Вера Павлова, музыковед

Игорь Вдовин, композитор

Людмила Ковнацкая, музыковед, профессор СПБ Консерватории

Наталья Коновалова, пианистка

Дарья Ринэкер, пианистка

Сона Азарян, музыкант

Варвара Непомнящая, пианистка

Илья Норштейн, дирижер, скрипач

Станислав Вольский, дирижер

Наталья Энтелис, музыковед

Дияр Касенов, скрипач, педагог

Юрий Гандельсман, альтист

Борис Бровцын, скрипач

Дмитрий Илларионов, гитарист

Ольга Комок, музыковед, музыкант

Эвелина Петрова, музыкант