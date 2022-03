Europos senosios muzikos dieną švęskime Valdovų rūmuose!

Kaip skambėjo valdovų menės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Nuo 11 val. Valdovų rūmų muziejuje edukatoriai kviečia šeimas su 5–10 metų vaikais į „Senųjų muzikos instrumentų karalystę“. Švęsdami Senosios muzikos dieną kviečiame pasivaikščioti po atkurtas Valdovų rūmų menes ir sužinoti, kokie muzikos instrumentai skambėjo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose bei kokios muzikos klausėsi mūsų valdovai.

Edukacinio užsiėmimo pabaigoje dalyvių laukia staigmena – animacinis filmukas „Senosios muzikos kelias“.

Muzikos istorija – animaciniame filme

Šeimos su 4–7 metų vaikais galės nemokamai užsukti į senosios muzikos kampelį. Jame mažųjų lauks piešinukai su senaisiais muzikos instrumentais – labiausiai patikusius bus galima nuspalvinti, o šių instrumentų istoriją ir dalį jų skambesio atskleis animacinis filmukas „Senosios muzikos kelias“ bei edukacinis koncertas „Muzikinis pasakojimas apie Barborą Radvilaitę“.

Senosios muzikos ansamblio „Tabulatūra“ koncertas

Sekmadienį Senosios muzikos dienai pažymėti rengiamas ansamblio „Tabulatūra“ koncertas. Prieš kelis dešimtmečius profesionalūs senosios muzikos atlikėjai (Huber Henriett (fleitos, dūdmaišis, balsas), Rossa Levente (rebekas, kvintonas, fidelis, barokinis smuikas, balsas), Bencze Balázs (liutnios, kobza, balsas), Buda Ádám (kobza, dūdmaišis, mušamieji, balsas) įkūrė ansamblį, norėdami pasauliui pristatyti Viduramžių, Renesanso, Baroko muziką, kuri kadaise skambėjo istorinės Vengrijos teritorijoje.

Muzikantai groja autentiškais instrumentais, pasitelkdami šiuolaikines instrumentuotes, o koncertų programas pagyvina įpindami archajiškų vengrų liaudies muzikos elementų.

Ansamblio pavadinimas „Tabulatūra“ reiškia tam tikrą muzikos užrašymo būdą, ankstesnį už šiandieninę notaciją. XVIII a. vis dar buvo naudojamos liutnios ir vargonų tabulatūros. Istorinės Vengrijos teritorijoje išliko keletas tabulatūros rinkinių su bažnytinėmis ir pasaulietinėmis melodijomis. Daugelis jų yra įtrauktos į ansamblio repertuarą.

Kovo 20 d. 18 val. rengiamas koncertas – nemokamas, bet būtina registracija. Marco Scacchi senosios muzikos festivalio vadovas Vytautas Gailevičius kviečia bilietui numatytą pinigų sumą skirti už laisvę kovojančiai Ukrainai ar ją remiančioms organizacijoms: „Blue / Yellow for Ukraine“ (https://www.blue-yellow.lt/lt/), „Stiprūs Kartu“ (https://stipruskartu.lt), „Lietuvos Raudonasis Kryžius“, „Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba – Maltiečiai“, „Lietuvos Caritas“, „Maisto bankas“ ir „Gelbėkit vaikus“ (https://www.aukok.lt/ arba trumpuoju numeriu 1485 (auka – 5 Eur)), Ukrainos ambasadai Lietuvoje:

GAVĖJAS: Ukrainos ambasada Lietuvos Respublikoje

Sąsk. Nr. LT88 7044 0901 0296 1248

Bankas: AB SEB bankas

Mokėjimo paskirtis: parama Ukrainai

Virtuali Europos senosios muzikos diena

Minėti Europos senosios muzikos dieną Europos Tarybai pasiūlė senosios muzikos festivalių organizacija REMA, jungianti kelias dešimtis žinomų renginių įvairiose Europos šalyse, o nuo 2019 m. – ir Valdovų rūmų muziejuje rengiamą Marco Scacchi senosios muzikos festivalį Vilniuje.

Europos senosios muzikos tinklas REMA organizuoja Europos senosios muzikos dienai skirto festivalio pirmąjį virtualųjį koncertą. Koncertą galima stebėti 24 valandas nuo kovo 21 d. 20 val. internetu https://www.earlymusicday.eu/early-music-day-festival/. Koncerte Giovanni Battistos Pergolesi, Antonio Vivaldi, Antonio Caldaros kūrinius atliks orkestras „Akademie für Alte Musik Berlin“ (koncertmeisteris Bernhard Forck), solistai: Roberta Mameli (sopranas), Carlo Vistoli (kontratenoras).

„Bach in the Subways“ / Muzika požeminėje perėjoje

Kovo 27 d. 16 val. prekybos centro „Panorama“ požeminėje perėjoje vyks koncertas, skirtas pasaulinei iniciatyvai „Bachas metro“ („Bach in the Subways“). Specialų projektą „Basso ostinato in the light of electronic music“ pristatys Monta Martinsone (Latvija, Lietuva, sopranas), Gertruda Jerjomenko (Latvija, klavesinas) ir Mantautas Krukauskas (Lietuva, gyvoji elektronika).

Šiame koncerte trys muzikai sujungs senosios muzikos garsus su šiuolaikine muzikos technologija – gyvąja elektronine muzika – į vieną ansamblį. Programoje skambės Claudio Monteverdi, Girolamo Frescobaldi, Tarquinio Merulos, Johanno Sebastiano Bacho ir kitų kompozitorių kūriniai.