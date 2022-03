Į Holivudą grįžtančiuose „Oskaruose“ „CODA“ sieks pagrindinio prizo

Po metų pertraukos 94-oji „Oskarų“ įteikimo ceremonija įvyks įprastoje vietoje – teatre „Dolby“, o griežtas patikrinimo dėl COVID-19 procedūras įveikusios Holivudo žvaigždės vėl žengs raudonuoju kilimu vilkėdamos savo geriausiomis suknelėmis ir smokingais.

Pernai dėl pandemijos pagrindinė ceremonija vyko Los Andželo geležinkelio stotyje.

Buvo manoma, kad tamsusis psichologinis vesternas „Šuns galia“ atneš jį platinančiai „Netflix“ taip trokštamą pirmąją statulėlę už geriausią filmą, tačiau pastarosiomis savaitėmis iškilo ir kitų ryškių pretendentų.

„CODA“ – „Apple+TV“ platinama nuotaikinga drama apie ekscentrišką kurčiųjų šeimą ir jų muzikalią girdinčią dukrą – sulaukė didelio populiarumo, ir daugelis kino industrijos atstovų būtent ją laiko favorite.

Bet kuriuo atveju geriausio filmo apdovanojimas pirmą kartą istorijoje atitektų srautinio transliavimo platformai.

Negalima atmesti ir Kennetho Branagh autobiografija iš dalies paremto filmo „Belfastas“ („Belfast“), nors jo režisierius yra vienas iš kelių nominantų, dėl kurių dalyvavimo „Oskarų“ ceremonijoje iškilo abejonių, nes jiems praėjusią savaitę buvo nustatytas koronavirusas.

Pasak žurnalo „Variety“ apdovanojimų skilties redaktoriaus Claytono Daviso, „tai dviejų ar trijų žirgų lenktynės“. Jo manymu, „CODA“ yra įgijusi „didelį pagreitį“.

„Pastarieji dveji metai žmonėms buvo labai sunkūs. O „CODA“ yra pozityvus, gerai nuteikiantis. Manau, kad balsuotojai yra nusiteikę gerai jaustis“, – sakė jis.

„The Hollywood Reporter“ skiltyje apie apdovanojimus rašantis Scottas Feinbergas jam pritarė: „Labai įtempta kova.“

Nors režisierės Jane Campion „Šuns galia“patinka daugeliui, ši juosta yra „šiek tiek labiau poliarizuota“ ir yra „ne visų skonio“, o tai yra kliūtis, nes Kino meno ir mokslo akademijos balsuotojų prašoma įvertinti visus 10 geriausio filmo nominantų.

Pasak vieno iš balsuotojų, „juostai „CODA“, pradėjusiai savo gyvenimą kaip nepriklausoma drama, naudinga tai, kad ji yra laikoma „tamsiuoju arkliuku“.

„Kai kurie akademijos nariai, su kuriais bendrauju, vis dar nenori balsuoti už „Netflix“ filmą kaip už geriausią filmą. Bet štai atsiranda „Apple“ – taip pat transliavimo platforma“, – sakė anonimu norėjęs likti balsuotojas.

Gali laimėti bet kuri iš nominančių

Metais, kai didelio biudžeto komerciškai sėkmingos juostos pagaliau pasiekė vėl atsidariusius kino teatrus, o konkuruojančios srautinio transliavimo platformos pasipildė naujais filmais su daugybe žvaigždžių, geriausių aktorių kategorijose varžosi ryškiausi šios industrijos atstovai.

Willas Smithas, atlikęs seserų Williams tėvo ir trenerio vaidmenį dramoje „Williams metodas“ („King Richard“), yra pagrindinis geriausio aktoriaus titulo favoritas.

Pasak S.Feinbergo, geriausios aktorės kategorija yra „išties tokia, kurioje gali laimėti bet kuri iš penkių nominančių“. Vis dėlto jis teigė, kad „labiausiai tikėtina“, jog ši statulėlė atiteks Jessicai Chastain už televizijos evangelistės vaidmenį tikrais faktais paremtame filme „Tamės Fei Akys“ („The Eyes of Tammy Faye“).

C.Davisas sutiko su tokiu vertinimu, tačiau atkreipė dėmesį į „labai mylimą Penelope Kruz“, suvaidinusią dramoje „Paralelinės mamos“ („Parallel Mothers“).

Dėl geriausios aktorės titulo taip pat varžosi Kristen Stewart, Nicol Kidman ir Olivia Colman.

Troy Kotsuras – vienas iš kelių kurčiųjų aktorių filme „CODA“ – ir buvusi Brodvėjaus šokėja Ariana DeBose iš Steveno Spielbergo miuziklo perdirbinio „Vestsaido istorija“ („West Side Story“) yra favoritai antrojo plano kategorijose.

O štai J.Campion gali tapti trečiąja moterimi, laimėjusia geriausio režisieriaus titulą – praėjus vos metams po to, kai Chloe Zhao tapo antrąja.

Techninėse kategorijose dominuojantis mokslinės fantastikos epas „Kopa“ („Dune“) gali laimėti daugiausiai „Oskarų“.

Prieštaringas sprendimas

Ceremonija vyks po didžiulėmis fluorescencinės mėlynos spalvos arkomis ir tūkstančiais spindinčių kristalų ir šviesos diodų, kuriuos dizaineris Davidas Korinsas pavadino „linksmu, įaudrintu ir jaudinančiu ateities paveikslu“.

O televizijos tinklas ABC tikisi aukštesnių reitingų.

Praėjusių metų laidos, kurios formatas buvo iš esmės pakeistas dėl COVID-19 pandemijos, auditorija susitraukė iki rekordiškai žemo lygio – 9,85 mln. žiūrovų. Palyginimui, 2018-aisiais ceremoniją žiūrėjo 29,6 mln. žmonių.

Siekiant susigrąžinti žiūrovus, taip pat įsteigtas naujas prizas, kuriuo bus apdovanotas žiūrovų simpatijas pelnęs filmas, atsižvelgiant į gerbėjų balsavimą socialiniame tinkle

„Twitter“.

Šis apdovanojimas sumanytas tokiems komerciškai sėkmingiems filmams kaip „Žmogus-voras: nėra kelio atgal“ („Spider-Man: No Way Home“) ar Bondiados juosta „Mirtis palauks“ („No Time To Die“) sulaukus tik kelių nominacijų.

Keletas dalyvių savo ruožtu planuoja pasinaudoti sekmadienio interviu ant raudonojo kilimo ir pasisakyti prieš prieštaringai vertinamą sprendimą iš anksto įrašyti apdovanojimų įteikimą aštuoniose kategorijose.

Iš anksto paskelbtų laimėtojų geriausio garso, geriausio garso takelio ir keliose kitose mažiau svarbiomis laikomose „Oskarų“ kategorijose kalbos bus sumontuotos į transliaciją.

Vis dėlto šis prieštaringas sprendimas sukėlė diskusijų industrijoje.

„Suprantu, kad akademija patiria didžiulį spaudimą, bet manau, kad jie padarė klaidą“, – naujienų agentūrai AFP sakė „Kopos“ režisierius Denis Villeneuve'as.

Papildomas laikas bus skirtas ilgesniems muzikiniams pasirodymams ir vedėjų Amy Schumer, Wandos Sykes ir Reginos Hall komedijai.

Beyonce atliks „Oskarui“ nominuotą savo kūrinį iš „Williams metodo“, o naujausio bondiados filmo garso takelyje esančią dainą atliks kita nominantė Billie Eilish.

„Oskarų“ transliacija prasidės 17 val. vietos (pirmadienį 3 val. Lietuvos) laiku.