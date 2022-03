„Metropolitan Opera“ pakomentavo Anos Netrebko pareiškimą apie V. Putiną

Rusų operos solistė Ana Netrebko tik praėjus mėnesiui nuo Rusijos karo su Ukraina pradžios „kategoriškai pasmerkė“ karą ir atsiribojo nuo Rusijos prezidento Vladimiro Putino. Oficialus pareiškimas dainininkės feisbuko paskyroje pasirodė trečiadienį, kovo 30 dieną. Operos žvaigždė savo sekėjams parašė, kad jos mintys – „su šio karo aukomis ir jų šeimomis“.

Tačiau kontraktą su A. Netrebko nutraukęs „Metropolitan Opera“ teatras Niujorke kol kas nesiruošia keisti savo sprendimo.

„Mes gavome Anos pareiškimą, tačiau kol kas nesame pasiruošę keisti savo pozicijos jos atžvilgiu“, – agentūrai DPA pasakė „Metropolitan Opera“ direktorius Peteris Gelbas.

„Jeigu Ana ir ateityje parodys, kad ji rimtai ir visiškai atsiribojo nuo Putino, aš būsiu pasiruošęs su ja pasikalbėti“, – pridūrė jis.

A. Netrebko, kuri daugybę metų atvirai palaikė Kremliaus poziciją, o 2014 metais pozavo su separatistų vėliava, pareiškė, kad „nėra jokios politinės partijos narė ir nėra susijusi su jokiu Rusijos lyderiu“. „Aš prisipažįstu ir apgailestauju, kad mano veiksmai ir pareiškimai, padaryti anksčiau, galėjo būti neteisingai suprasti“, – teigė ji.

Dainininkė akcentavo, kad buvo susitikusi su V. Putinu „vos kelis kartus per visą savo gyvenimą, dažniausiai per apdovanojimų įteikimus arba per Olimpiados atidarymą“. „Kitais atvejais aš niekada negavau jokios Rusijos vyriausybės finansinės paramos, gyvenu Austrijoje ir moku jai mokesčius“, – patikino A.Netrebko.

Savo įrašą ji užbaigė pažadu „po paskelbtos pertraukos“ atnaujinti savo pasirodymus gegužės pabaigoje, ir pirmiausia – Europoje.