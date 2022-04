Žymus Ukrainos intelektualas skaitys paskaitą apie Rusijos agresijos poveikį Ukrainos tautai

Prof. M. Riabčukas teigia įžvelgiąs ir tolesnės ukrainiečių pilietinės bei kultūrinės raidos kelius, pateiks savo prognozes dėl Ukrainos ir Europos žemyno ateities. Paskaita vyks Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose balandžio 27 d. 18.00 valandą.

Paskaitos tema – „Už mūsų ir jūsų laisvę. Ukraina ir Europos ateitis“. Joje M. Riabčukas analizuos Europos Sąjungos vaidmenį Kremliaus imperializmo sustabdymo procese, skirtumus tarp Vidurio ir Rytų ir Vakarų Europos. Be to, prelegentas kalbės apie politikos ir literatūros sąsajas, apie propagandinius karus, kurie sustiprėjo prasidėjus Rusijos kariniam puolimui Ukrainoje.

Šis susitikimas – vienas iš paskaitų ciklo „Varšuvos–Vilniaus kolokviumai“ vakarų. Jį Valdovų rūmų muziejuje rengia Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje ir Varšuvos universiteto Rytų Europos centro Vilniaus atstovybė. Vytauto Didžiojo universitetas yra šio projekto partneris.

Mykola Riabčukas – Ukrainos nacionalinės Taraso Ševčenkos premijos laureatas (2022). Žinomas literatūros kritikas, eseistas, publicistas, poetas, politologas yra Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Politikos ir etninių studijų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas.

M. Riabčukas dirbo mėnraščio „Vsesvit“ (užsienio literatūrai skirtas žurnalas) redaktoriumi bei žurnalo „Suczasnist“ kritikos skyriaus vedėju. 1997 m. tapo vienu iš nuomonę formuojančio Kyjivo mėnesinio leidinio „Kritika“ steigėjų.

M. Riabčukas yra lenkų klasikos vertėjas, „Kritikoje“ publikavęs Paryžiaus „Kultūros“ apžvalgas. Taip pat jis yra Nacionalinio universiteto „Kyjivo Mohylos akademija“ Europos studijų centro bendradarbis. Ukrainos politinės transformacijos metu pakito jo kūrybos pobūdis – poezijos, prozos ir literatūros kritikos vietą užėmė visuomeninė, kultūrinė ir politinė publicistika.

Nuo 2014 m. M. Riabčukas yra Vidurio Europos literatūros premijos „Angelus“ komisijos pirmininkas. 2014–2018 m. – Ukrainos PEN klubo pirmininkas, nuo 2018 m. – garbės pirmininkas. Puikus Ukrainos kultūros ir vidaus politikos žinovas, politologas. Posovietinės erdvės politikos transformacijos ekspertas. Daug metų reguliariai atvyksta skaityti paskaitų Varšuvos universiteto Rytų Europos studijų centre.

Paskaita bus skaitoma lenkų kalba ir sinchroniškai verčiama į lietuvių kalbą. Renginys nemokamas. Bus galima įsigyti Mykolos Riabčuko knygą „Eastern Europe since 1989. Between Loosened Authoritarianism and Unconsolidated Democracy. Essays from Lectures“ (Warszawa, 2020).

Renginys nemokamas, bet būtina išankstinė registracija (https://www.valdovurumai.lt/lankytojams/renginiai/zymaus-ukrainos-intelektualo-mykolos-riabcuko-paskaita).