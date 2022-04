Nuo Džeimso Bondo iki garsiausių „Netflix“ projektų – lietuviai apie kino industrijos užkulisius

Apie tai Lietuvos kino profesionalai pasakos „Telia“ pristatomoje platformoje „Meet Lithuanian Film Industry“ (liet. „Susipažinkite su Lietuvos filmų industrija“) per „Comic Con Baltics 2022“ renginį.

Lietuvos kino industrija – sąvoka, kuri kiekvienam asocijuojasi su skirtingais projektais bei jų mastu. Dažnai nostalgiškai prisimename praeityje garsius lietuviškus filmus bei jų kūrėjus, matome televizijoje pasirodančius šių laikų serialus ar filmus kino teatruose, bet ar žinome ir įvertiname, kokią reputaciją mūsų kūrėjai turi pasaulinėje rinkoje?

„Būdami tarpininkai tarp industrijos atstovų ir populiariąja kultūra besidominčių žmonių pastebime, kad įspūdingi lietuvių kino laimėjimai pasauliniame kontekste mūsų šalyje žinomi dar gana mažai. Siekiant šviesti šia tema, šiemet randasi unikali platforma, skirta tiesiogiai susipažinti su garsiausiais Lietuvos kino industrijos atstovais“, – sakė renginio „Comic Con Baltics 2022“ rengėjas Tomas Vievesis.

Triukai Džeimso Bondo filmuose ir lietuviškos vietos Holivude

Platforma „Meet Lithuanian Film Industry“ taps gegužės 20–22 d. rengiamo didžiausio Baltijos šalyse populiariosios kultūros renginio „Comic Con Baltics 2022“ programos dalimi.

Kino bei televizijos serialų gerbėjus supažindinti su lietuvių laimėjimais pasaulinėje kino industrijoje sieksianti platforma suburs dešimtis lietuvių profesionalų, galinčių pasigirti išties įspūdinga filmografija tarptautinėje „IMDB“ duomenų bazėje.

Lietuvių kaskadiniai triukai Džeimso Bondo, „Greiti ir įsiutę“, „Transformerių“, „Kerštytojų“ ar „Sostų karų“ juostose, prodiuserių darbai „Černobylio“, „Jekaterina Didžioji“ ir kituose serialuose, Lietuvos vietovės „Keisti dalykai“, „Jaunasis Valanderis“ siužetuose.

Tarp pranešimus skaitysiančių bei diskusijose dalyvausiančių Lietuvos kino industrijos atstovų bus garsiausi šalies kaskadininkai, prodiuseriai, aktoriai, animacijų kūrėjai, kino vietovių skautai.

„Džiaugiamės, kad teigiamai į mūsų kvietimą susitikti su kino ir televizijos gerbėjais atsakė tokie visame pasaulyje žinomi ir ypač užimtą filmavimo grafiką turintys Lietuvos atstovai kaip kaskadininkai Andrejus Riabokonas ir Tomas Ereminas, prodiuseriai Lineta Mišeikytė, Gabija Siurbytė, Stasys Baltakis, kino vietų skautas Jonas Špokas, garsiausi lietuviai animacijos kūrėjai – Justė Michailinaitė, Dovydas Vilkelis, Agnė Adomėnė, Gediminas Skyrius, Justė Beniušytė“, – sakė renginio organizatorius.

Ryškiausių lietuviškų projektų užkulisiai

Atitinkamai platformoje suplanuota diskutuoti beveik dešimtimi skirtingų temų. Tarp jų – pasaulinių projektų užkulisiai iš juose veikiančių Lietuvos kaskadininkų bei prodiuserių lūpų, lietuvių animatorių darbai, laimėjimai ir kylantys iššūkiai, vietovių filmams bei serialams atranka ir pritaikymas.

Platformos „Meet Lithuanian Film Industry“ pranešimai bei diskusijos išsidėstys per dvi „Comic Con Baltics 2022“ renginio dienas – gegužės 21-ąją ir 22-ąją.

Apsilankiusiųjų kultiniu tapusiame renginyje lauks ir daugiau naujienų.

Šiemet populiariosios kultūros renginys vyks kartu su didžiausiu kompiuterinių žaidimų konventu Baltijos šalyse – „GameOn“.

Per tris „Comic Con Baltics 2022: Together with GameOn“ dienas lankytojų lauks ne tik susitikimai su komiksų, filmų bei serialų įžymybėmis, bet ir kompiuterinių žaidimų erdvės, cosplay konkursas, naujausių filmų pristatymai, dekoracijos iš garsiausių pasaulio filmų bei serialų, žinomų kino bei televizijos svečių pranešimai ir daugybė kitų, su populiariąja bei žaidimų kultūra susijusių pramogų.