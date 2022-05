Komedijoje emigravusią didžėją suvaidinusi Elžbieta Latėnaitė pati patyrė nejaukių švenčių skonį

Per savo karjerą ji išbandė įvairiausius žanrus – nuo dramos iki komedijos, parašė knygą ir sukūrė ne vieną įsimintiną komišką personažą socialiniuose tinkluose. Taip pat ji aktyviai kovoja už seksualinių mažumų teises ir palaiko karo Ukrainoje nukentėjusiuosius. Šiuo metu aktorę galima išvysti Gretos Griniūtės trumpoje komedijoje „Pirmas sekmadienis po pirmos pilnaties“ (2021), kuris rodomas programoje „Trumpas kinas. Viskas apie mus“.

E. Latėnaitė juostoje vaidina Londone gyvenančią didžėją Eglę, kuri Velykoms su užsieniečiu vaikinu atvyksta aplankyti seniai matytos šeimos. Paklausus, kaip prasidėjo šis bendradarbiavimas, aktorė neslepia, kad ją sužavėjo ankstesnis G. Griniūtės režisuotas filmas, per kurį apie ją sužinojo: „Mūsų pažintis prasidėjo nuo to, kad kita kolegė pasidalino nuoroda į Gretos trumpo metro filmą „Tickle My Pickle“, kuris mane visiškai sužavėjo. Aš ėmiau ir parašiau Gretai. O ji vėliau mane pakvietė pasikalbėti dėl savo naujos kuriamos juostos. Ir paaiškėjo, kad mes labai gerai suprantame viena kitą, aš pagavau jos filmo istoriją, jai matyt tiko patiko mano asmenybė, ir susibendravome“, – pasakoja aktorė.

Filmo „Pirmas sekmadienis po pirmos pilnaties“ siužetas lengvai atpažįstamas visiems, per šventes sulaukiantiems tų pačių giminių komentarų ir klausimų. Tuo ši istorija ir patraukė E. Latėnaitę: „Juk daugybė mūsų patyrė Eglės situaciją: nepatogų jausmą per šventę prie stalo su šeima, giminėmis. Keistus klausimus, peržengiančius ribą, autentiško nuoširdaus ryšio trūkumą ir jo kompensavimą kontrole, keistais juokeliais ir kitais dalykais.“

Panašių situacijų į Eglės prisimena ir pati aktorė: „Pamenu, kad mano močiutė man nuolat primindavo mano buvusį vaikiną, kuris mane paliko, galima sakyti, kažkiek sudaužydamas širdį. Ji klausdavo manęs, kaip jis gyvena, ar negalvoju su juo vėl būti. Aš jai sakiau, kad mane skaudina jos šnekos apie jį, kad nenoriu kalbėti apie mane įskaudinusį žmogų, tačiau jos tai neveikė. Taip pat teko augti su gana kontroliuojančia mama, taip, kad galima sakyti, kad tos filme matomos situacijos labai atpažįstamos“, – teigia E. Latėnaitė.

Aktorė per savo karjerą yra vaidinusi ir romantinėse komedijose, taip pat įkūnijo mokytoją Olego Surajevo „Youtube“ vaizdo įrašuose „Mokytoja ieško vyro“. Savo socialiniuose tinkluose ji mėgsta talpinti įvairius juokingus trumpus vaizdo įrašus su sukurtais personažais. E. Latėnaitė pripažįsta, kad jau vaikystėje pastebėjo talentą atkartoti kitus žmones, nuo to viskas ir prasidėjo. „Vaikystėje ir paauglystėje supratau, kad galiu gana tiksliai atkartoti ir pavaizduoti skirtingas žmonių manieras, bruožus, balsus. Ir kai pamačiau, kaip mano aktorinė veikla veikia žmones, kad jie reaguoja, juokiasi, juos įtraukia mano kūryba“, – sako socialiniuose tinkluose nemažai sekėjų turinti aktorė.

Paklausus, kas prajuokina pačią Elžbietą, moteris atsako, kad nėra vieno dalyko. „Mane prajuokina įvairūs ir skirtingi dalykai, priklausomai nuo situacijos, mano būsenos, poreikių. Mėgstu ir fizinę komediją, „SNL“, impresijas, parodijas, stand-up‘ą, romantines komedijas, juodą, „ribinį“ humorą. Manau, kuo daugiau juoko, šypsenų, tuo geriau“, – teigia aktorė.

Komedija „Pirmas sekmadienis po pirmos pilnaties“ rodoma lietuviškų trumpametrtažių filmų programoje „Trumpas kinas. Viskas apie mus“ kino teatruose ir „ŽMONĖS Cinema“ namų kino platformoje bei „Skalvijos“ virtualioje kino salėje.

Programą pristato lietuviškų trumpametražių filmų agentūra „Lithuanian Shorts“. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.