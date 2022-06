Paaiškėjo „Sidabrinių gervių“ laureatai – vieną jų paskelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis

Didis žmogus stovi audroje, mažas – ieško užuovėjos, – tokią šių metų apdovanojimų temą padiktavo menininko Algio Kriščiūno specialiai sukurtas paveikslas „Birds and the Wind“, kuris po apdovanojimų bus parduotas aukcione, o surinkta pinigų suma paaukota Ukrainos kino akademijos paramos fondui.

Iš viso apdovanojimams pristatytas 31 filmas. Komisija juos atrinko iš 58 pateiktų pretendentų. Atrankos komisiją sudarė 9 nariai: aktorius Denisas Kolomyckis, kino operatorius Tomas Vilys, kino meno kūrėjai Vidmantas Gaigalas ir Juozas Širvinskas, kino kritikės Rasa Paukštytė, Santa Lingevičiūtė ir Monika Gimbutaitė, režisierius Ignas Meilūnas, kino programų kuratorė ir sudarytoja Eglė Maceinaitė.

Pasak komisijos pirmininkė R.Paukštytės, šis kino renginys apibendrina tai, kas vyko per pastaruosius metus, kai kinas išgyveno ypač sunkų laiką. Komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį, kad anksčiau dominavo stiprūs vyriški vaidmenys, o šiais metais dominuoja itin stiprūs moteriški vaidmenys, be to, sukurta daug gerų dokumentinių filmų.

AVAKA direktorius Darius Vaitiekūnas paskelbė, kad iki gegužės 29 dienos daugiau nei 300 žmonių galėjo atiduoti savo balsą kiekvienoje kategorijoje. „Tokios gausios balsuotojų komisijos dar nėra buvę per visą Sidabrinės gervės istoriją. Tai suteikia ir objektyvumo, ir skaidrumo“, – sakė D.Vaitiekūnas, nors ir apgailestavo, kad ne visi, kuriems buvo išsiųsti pakvietimai, nusprendė balsuoti.

Balsuotojų komisija, kuri ir išrinko šių metų laureatus, sudaryta iš kino industrijos profesionalų – Lietuvoje veikiančių kino industrijos institucijų, tokių kaip Lietuvos operatorių asociacija (LAC), Lietuvos kinematografininkų sąjunga, Lietuvos aktorių gildija, ASIFA Lietuva, Lietuvos animacijos asociacija, Kino rodytojų asociacija, Nepriklausomų prodiuserių asociacija, Autorinio kino alijansas. Komisijų darbą prižiūrėjo tarptautinė audito kompanija „Grant Thornton Baltic“.

Į šventę atvykusi premjerė Ingrida Šimonytė „Auksinės gervę“ - apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus - įteikė jos laureato režisieriaus Manto Kvedaravičiaus mamai. Laureatą nuotolinėje transliacijoje paskelbė pats Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. O kino apdovanojimų ceremonijos organizatoriai Ukrainoje nužudyto iškilaus režisieriaus artimiesiems skyrė finansinę paramą.

Specialus susivienijusių organizatorių – Lietuvos kino centro ir AVAKA – apdovanojimas už metų indėlį į kino industriją atiteko Vilniaus kino biurui.

Čia visas nominantų sąrašas, o laureatai – ryškesni už kitus.

ŽIŪROVIŠKIAUSIAS FILMAS (Specialus prizas)

„Naktinė žvejyba“ (rež. Tadas Vidmantas)

„Šuolis“ (rež. Giedrė Žickytė)

"Vyras už pinigus" (rež. Justinas Krisiūnas)

GERIAUSIAS STUDENTO DARBAS („Sidabrinės gervės" kiaušinis)

„Aš buvau Maksas“ (rež. Lukas Kacinauskas, prod. LMTA)

„Pardaviau klasiokę“ (rež. Gantas Bendikas, prod. Benediktas Radzevičius, LMTA)

„Paskutinis kartas“ (rež. Rinaldas Tomaševičius, prod. Lineta Lasiauskaitė, LMTA)

„Šokis“ (rež. Danielius Minkevičius, prod. Saulė Dmitrieva, Ieva Norvilienė, LMTA)

„Viskas gerai“ (rež. Jorūnė Greičiūtė, prod. Viktorija Akavickaitė, Zbignevas Bartoševičius, LMTA)

GERIAUSIAIS TRUMPAMETRAŽIS FILMAS

„Išvyka“ (rež. Jorūnė Greičiūtė, prod. Rūta Jekentaitė)

„Miegamasis rajonas“ (rež. Vytautas Katkus, prod. Klementina Remeikaitė)

„Motinos“ (rež. Birutė Kapustinskaitė, prod. Rūta Petronytė, Kęstutis Drazdauskas)

„Techno, Mama“ (rež. Saulius Baradinskas, prod. Viktorija Seniut)

„Žiūrėk, koks garsas. Vilniaus garso sistemų kultūra“ (rež. Mikas Žukauskas, prod. Paulius Burakas)

GERIAUSIAS ANIMACINIS FILMAS

„Elena“ (rež. Birutė Sodeikaitė, prod. Agnė Adomėnė, Delphine Schmit, Draško Ivezićius)

„Mora Mora“ (rež. Jurga Šeduikytė, prod. Giedrė Burokaitė)

„Skaitmeninis Voodo“ (rež. ir prod. Antanas Skučas, Julius Zubavičius)

GERIAUSIAS MAŽUMOS BENDROS GAMYBOS FILMAS

„Mėlyna kaip apelsinas žemė“ (rež. Iryna Cilyk, lietuviškos dalies prod. Giedrė Žickytė)

„Ribos“ (lietuviškos dalies prod. Lukas Trimonis)

„Trys“ (rež. Juanjo Giménezas, lietuviškos dalies prod. Marija Razgutė)

GERIAUSIAS KINO DAILININKO DARBAS

Aurimas Akšys („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Rytis Daraškevičius („Lobis“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė)

Jurgita Gerdvilaitė, Ramūnas Rastauskas („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Sigita Šimkūnaitė („Žmonės, kuriuos pažįstam“, rež. Tomas Smulkis)

Anželika Šulcaitė („Drugelio širdis“, rež. Inesa Kurklietytė)

GERIAUSIAS KOSTIUMŲ DAILININKAS

Arūnė Daukantaitė („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

Neringa Keršulytė („Drugelio širdis“, rež. Inesa Kurklietytė)

Fausta Naujalė („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Agnė Rimkutė („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Monika Vėbraitė („Žmonės, kuriuos pažįstam“, rež. Tomas Smulkis)

GERIAUSIAS GRIMO DAILININKAS

Jurgita Globytė („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Eglė Mikalauskaitė-Gricienė („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Milda Petružytė-Gucevičienė („Drugelio širdis“, rež. Inesa Kurklietytė)

Inga Raslanaitė („Pilis“, rež. Lina Lužytė)

Brigita Stelmokė („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

GERIAUSIAS GARSO REŽISIERIAUS DARBAS

Julius Grigelionis („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

Jonas Maksvytis („Šuolis“, rež. Giedrė Žickytė)

Martinas Ožvoldas, Lukášas Moudrý, Kryštofas Blabla („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Vytis Puronas („Operacija O2“, rež. Margus Paju)

Saulius Urbanavičius („Mr Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“, rež. Sergejus Loznica)

GERIAUSIAS MONTAŽO REŽSIERIAUS DARBAS

Laurynas Bareiša („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

Danielius Kokanauskis („Mr.Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“, rež. Sergejus Loznica)

Ričardas Matačius („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Linas Mikuta („Mončys. Žemaitis iš Paryžiaus“, rež. Linas Mikuta)

Ieva Veiverytė („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

GERIAUSIAS SCENARIJAUS AUTORIUS

Laurynas Bareiša („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

Marija Kavtaradzė, Teklė Kavtaradzė, Andrius Blaževičius („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Linas Mikuta („Mončys. Žemaitis iš Paryžiaus“, rež. Linas Mikuta)

Algimantas Puipa („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Giedrė Žickytė („Šuolis“, rež. Giedrė Žickytė)

GERIAUSIAS OPERATORIAUS DARBAS

Feliksas Abrukauskas („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Rimvydas Leipus, Vytautas Plukas, Valdis Celminis („Šuolis“, rež. Giedrė Žickytė)

Narvydas Naujalis („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Viktoras Radzevičius („Drugelio širdis“, rež. Inesa Kurklietytė)

Kristina Sereikaitė („Romano vaikystė“, rež. Linas Mikuta)

GERIAUSIAS KOMPOZITORIAUS DARBAS

Donatas Bielkauskas („Mončys. Žemaitis Iš Paryžiaus“, rež. Linas Mikuta)

Lina Lapelytė („Žmonės, kuriuos pažįstam“, rež. Tomas Smulkis)

Pijus Meižis („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Jakubas Ratajus („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Domas Strupinskas („Trys“, rež. Juanjo Giménezas)

GERIAUSIAS ILGAMETRAŽIS DOKUMENTINIS KINO FILMAS

„Mončys. Žemaitis iš Paryžiaus“ (rež. Linas Mikuta, prod. Jurga Gluskinienė)

„Mr.Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“ (rež. Sergejus Loznica, prod. Uljana Kim)

„Pavyzdingas elgesys“ (rež. Audrius Mickevičius, Nerijus Milerius, prod. Rasa Miškinytė)

„Šuolis“ (rež. Giedrė Žickytė, prod. Giedrė Žickytė, Uldis Cekulis)

„Švelnūs kariai“ (rež. Marija Stonytė, prod. Giedrė Žickytė)

GERIAUSIAS AKTORĖS VAIDMUO

Barbora Bareikytė („Pilis“, rež. Lina Lužytė)

Gabija Bargailaitė („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

Žygimantė Elena Jakštaitė („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Milda Noreikaitė („Žmonės, kuriuos pažįstam“, rež. Tomas Smulkis)

Vesta Šumilovaitė-Tertelienė („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

GERIAUSIAS AKTORIAUS VAIDMUO

Giedrius Kiela („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

Teodoras Lipčius („Mažas didelis stebuklas“, rež. Justinas Krisiūnas)

Elijas Malinauskas („Drugelio širdis“, rež. Inesa Kurklietytė)

Arūnas Sakalauskas („Žmonės, kuriuos pažįstam“, rež. Tomas Smulkis)

Mantas Zemleckas („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

GERIAUSIAS ANTRAPLANIS AKTORĖS VAIDMUO

Laima Akstinaitė („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Inesa Marcinkevičiūtė („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Jūratė Onaitytė („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Indrė Patkauskaitė („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

Rasa Samuolytė („Pilis“, rež. Lina Lužytė)

GERIAUSIAS ANTRAPLANIS AKTORIAUS VAIDMUO

Juozas Budraitis („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Vytautas Kaniušonis („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Aleksas Kazanavičius („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Lukas Malinauskas („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Paulius Markevičius („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

GERIAUSIAS REŽISIERIAUS DARBAS

Laurynas Bareiša („Piligrimai“)

Andrius Blaževičius („Bėgikė“)

Linas Mikuta („Mončys. Žemaitis iš Paryžiaus“)

Algimantas Puipa („Sinefilija“)

Giedrė Žickytė („Šuolis“)

GERIAUSIAS ILGAMETRAŽIS VAIDYBINIS KINO FILMAS

„Bėgikė“ (rež. Andrius Blaževičius, prod. Marija Razgutė)

„Piligrimai“ (rež. Laurynas Bareiša, prod. Klementina Remeikaitė)

„Pilis“ (rež. Lina Lužytė, prod. Kęstutis Drazdauskas, Davidas Collinsas)

„Sinefilija“ (rež. Algimantas Puipa, prod. Uljana Kim)

„Žmonės, kuriuos pažįstam“ (rež. Tomas Smulkis, prod. Dagnė Vildžiūnaitė)