Festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ kviečia kartu pasitikti sostinės 700 metų jubiliejų

Artėjančio jubiliejaus proga vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami į nemokamą skirtingų muzikinių žanrų festivalį Vingio parke. Jame – tvarumo idėjos, originalios lietuviškos muzikos kolaboracijos, LNOBT simfoninis orkestras ir tarptautinio ryškumo škotų muzikos žvaigždės Lewis Capaldi pasirodymas.

Programoje – ne tik muzika, bet ir diskusijos

Likus vos pusmečiui iki įspūdingo sostinės jubiliejaus svarbu prisiminti Vilniaus istoriją, kartu pasidžiaugti miesto pasiekimais ir optimistiškai pažvelgti į jo ateitį. Festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ kvies Lietuvos bei užsienio svečius pasisemti įkvėpimo iš kuriančio, aistringo ir žalio Vilniaus.

„Tai dar ne sostinės jubiliejaus šventimas – kol kas tik įžanga į jį. Bet neabejoju, kad Šv. Kristoforo diena tam itin tinkama – šis festivalis virs miesto ir miestiečių mainais: su miestu ir vieni su kitais keisimės energija, kūryba, originalumu ir požiūriu į aplinką. Juk kaip tik tai kiekvienas galime pasiimti iš Vilniaus – tuo ir nuostabus šis miestas. Būtinai dalyvaukite, būtinai švęskite miestą“, – kviečia Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Nors ant festivalio scenos pasirodys garsūs Lietuvos ir užsienio atlikėjai, tai nebus tik muzikos šventė. Pokalbių ir bendrystės erdvėje Katedros aikštėje vyks diskusijos ir pokalbiai, kurių metu festivalio dalyviai kalbėsis apie globalias problemas ir miesto ateitį. Bus paliestos ne tik Vilniui ar Lietuvai, bet ir visam pasauliui aktualios problemos: klimato kaita, ekologija, atsakingas vartojimas, tvarumas, emocinė sveikata, lygybė ir kitos.

Pasaulinių hitų atlikėjo Lewis Capaldi koncertas – pirmasis Baltijos šalyse

Festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ pakvies į tarptautinės muzikos žvaigždės Lewis Capaldi koncertą. Jaunosios kartos škotų dainininkui dar tik 25-eri, tačiau jo vardas jau keletą metų pažįstamas muzikos gerbėjų visame pasaulyje. Milijonai fanų mintinai moka jo populiariausių dainų „Bruises“, „Before you go“, „Hold me while you wait“ žodžius. Pasaulinis jo hitas „Someone You Loved“ tapo ilgiausiai Jungtinės Karalystės singlų dešimtuke išbuvusia daina, o albumas „Divinely Uninspired to a Hellish Extent“ 10 savaičių karaliavo Jungtinės Karalystės albumų topo viršūnėje ir tapo ilgiausiai ten išsilaikiusiu albumu istorijoje. Festivalio svečiai bus vieni pirmųjų, kurie išgirs naują L. Capaldi kūrybą.

„Džiaugiamės, kad nė karto nekoncertavęs Baltijos šalyse, Lewis Capaldi savo muzikiniam prisistatymui pasirinko būtent Vilnių. Tarptautinius apdovanojimus skinantį ir milijonus gerbėjų visame pasaulyje turintį muzikantą išgirsime sostinės 700 metų jubiliejaus pasitikimui skirtame festivalio koncerte, kuriame visus suvienys muzika. Vingio parke vyksiantis nemokamas renginys taps puikia proga aplankyti Vilnių ne tik kitų miestų, bet ir kaimyninių šalių gyventojams“, – sako Vilniaus miesto verslo ir turizmo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė.

Netikėti lietuvių duetai ir muzikantų kolaboracijos

Vienas pagrindinių artėjančio Vilniaus 700 metų jubiliejaus festivalių prasidės reginiu, kuris suvienys Lietuvos klasikinės muzikos atlikėjus. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoninis orkestras su žinomais solistais sukurs netikėtas kompozicijas, kurios patiks net ir tiems, kurie klasikos įprastai nesiklauso.

Festivalyje taip pat pasirodys puikiai pažįstami Lietuvos atlikėjai, kurie specialiai šiam renginiui sujungti į skirtingų žanrų duetus. Liepos 25 d. vakarą scenoje skambės žinomos ir publikos mylimos dainos ir naujai interpretuoti legendiniai kūriniai. Pilna „Jaunas kaip Vilnius“ festivalio programa bus atskleista jau netrukus. Įėjimas į festivalį bus laisvas ir nemokamas visiems.

Festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ tausos aplinką

Vilnius pripažintas žaliausia sostine Europoje, todėl „Jaunas kaip Vilnius“ festivalio organizatoriai siekia, kad šis renginys, skirtas sostinės jubiliejui, būtų draugiškas aplinkai ir festivalio lankytojams. Jo metu bus rūšiuojamos atliekos, kurios vėliau bus perdirbamos, skatinama ekologiška ir tvari maisto produktų ir gėrimų prekyba, mažinamas plastiko vartojimas.

Daugiau informacijos apie Vilniaus 700 jubiliejui skirtus renginius galite rasti puslapyje www.700vilnius.lt.

Tikrasis Vilniaus jubiliejus bus švenčiamas 2023 metų sausio 25 d., kai prieš 700 metų Vilnius pirmą kartą buvo paminėtas istoriniuose rašytiniuose šaltiniuose. Vilniaus miesto savivaldybės inicijuotą jubiliejaus šventės programą „Vilnius 700“ kuruoja Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūra „Go Vilnius“.