„Jeigu nėra Vytauto Paukštės, reiškia filmas nepasiseks“ – kolegos prisimena išėjusį aktorių

„Jis niekad nieko nebijojo, jis žmogus tremtinių vaikas, visada rėždavo teisybę“, – BNS ketvirtadienį sakė režisierius Algimantas Puipa.

Per savo karjerą teatre sukūręs 130 vaidmenų, dar per 70 personažų įkūnijęs kino vaidmenyse, aktorius mirė būdamas 90-ies.

Pasak A. Puipos, V. Paukštė savo drąsa užsitarnavo kolegų ir aplinkinių pagarbą, buvo savo amato meistras.

Aktorė Nijolė Narmontaitė taip pat teigė, jog V. Paukštė buvo didis aktorius, tačiau visada išliko šiltu žmogumi.

„Tai buvo žmogus man didžiausias pavyzdys ir, be abejo, šiltas. Šalia to, kad buvo didis aktorius, didis meistras, didis pavyzdys visiems, kas yra teatro scena, kas yra teatro kultūra, šalia viso to jis buvo nepaprasto šiltumo“, – BNS sakė ji.

V. Paukštė gimė 1932 metais liepos 2-ąją Kaune, 1957-aisiais baigė Lietuvos konservatoriją.

Su A. Puipa V. Paukštė dirbo kartu kurdami ne vieną filmą: „Velnio sėkla“, „Nebūsiu gangsteris, brangioji“, „Edeno sodą“, „Arkliavagio duktė“.

Režisieriaus teigimu, aktorius per gyvenimą nesikeitė.

„Aš jį vadindavau savo talismanu. Jeigu nėra Paukštės, reiškia filmas nepasiseks“, – sakė A. Puipa.

Aktorė N. Narmontaitė kartu su V. Paukšte vaidino „Velnio sėkloje“, „Edeno sode“.

Jos teigimu, aktorius pavardė puikiai nupasakojo jo charakterį.

„Žmogus su tokia pavarde atitinkantis pilnai, atitinkantis savo pavardę, tai žmogus Paukštė ir, man atrodo, kad visą gyvenimą buvo skrydyje. Tą skrydį mes visada stebėdavome ir tai man buvo didžiausias pavyzdys“, – pasakojo N. Narmontaitė.

Eros pabaiga

Aktorė Monika Vaičiulytė BNS teigė atsisakanti ir nenorinti priimti V. Paukštės išėjimo.

„O gal jis niekur ir neišėjo? O čia mes pasilikome žemiško vargo vargti? Tikiu, kad šiandien jau tikrai eros pabaiga“, – kalbėjo menininkė.

Anot jos, V. Paukštės kūryba „ir yra Lietuvos kūryba“.

„Legendiniai, išskirtiniai personažai. Net sunku patikėti, kad tokius kūręs žmogus buvo pats ne mažiau didis. Bet kaip jis pats yra sakęs, juk į nieką mes ir nepersikūnijam, viską imam iš savęs, iš savo vidaus“, – prisiminimais dalinosi aktorė.

„Vienu metu būti ryškiu talentu, tikru, atviru, nuoširdžiu žmogumi, nesuvaidintai tauriu ir čia pat visiškai žemišku, be krislo arogancijos ir šelmišku gali būti vienetai“, – pridūrė ji.

M. Vaičiulytės teigimu, kiekvienas komplimentas išėjusiam aktoriui atrodo jo nevertas ir per mažas.

„Kiekvienas susižavėjimo žodis atrodo per tuščia liaupsė. Kiekvienas šmaikštus prisiminimas per banalus. Jis buvo vienas labiausiai palaikančių žmonių, kuriuos man teko sutikti. Jaunam pradedančiam kūrėjui palaikymas visada svarbu. Bet Vytauto palaikymas buvo išskirtinis. Jis tikrai džiaugėsi kitų sėkme. Jis žinojo šitos profesijos kainą. Ir sėkmės kainą“, – kalbėjo ji.

V. Paukštė yra apdovanotas Gedimino ordino Riterio kryžiumi, Vyriausybės meno premija, Lietuvos nacionaline premija, Auksiniu scenos kryžiumi, ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro didžiuoju kryžiumi bei Auksine gerve.